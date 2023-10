Έξαλλος ο Ντόναλντ Τραμπ με το Forbes, απαίτησε να του ζητήσει συγγνώμη το περιοδικό

Όταν το Forbes έγραψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι φέτος ανάμεσα στους πλουσιότερους Αμερικανούς, σημείωσε ότι ο πρώην πρόεδρος έχει εμμονή με τη συγκεκριμένη λίστα. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Τραμπ το επιβεβαίωσε.

Με ανάρτησή του στα social media, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στο Forbes και απαίτησε να του ζητήσει συγγνώμη το περιοδικό, επειδή δεν τον συμπεριέλαβε στη λίστα με τους 400 πλουσιότερους ανθρώπους στις ΗΠΑ.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά την τελευταία τριετία που ο Ντόναλντ Τραμπ έμεινε εκτός της συγκεκριμένης λίστας. Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του μειώθηκε κατά 600 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με μία χρονιά νωρίτερα.

Η περιουσία του πρώην προέδρου εκτιμάται στα 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά του «έλειπαν» 300 εκατομμύρια για να μπει στη λίστα των 400 πλουσιότερων στις ΗΠΑ.

«Απαιτώ μια απολογία από το αποτυχημένο περιοδικό Forbes», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Έκανε λόγο για «πραγματικά ηλίθιους συντάκτες που τους ανατέθηκε να με χτυπήσουν σκληρά» και κόμπασε για το προβάδισμα που έχει στις δημοσκοπήσεις των Ρεπουμπλικάνων, για τις προεδρικές εκλογές.

Ντόναλντ Τραμπ: Φτάνει πια με το Forbes

«Φτάνει πια με το Forbes», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον Νταν Αλεξάντερ, κάνοντας λόγο για «ψευδή και συκοφαντικά άρθρα». Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος έχει γράψει και βιβλίο για τον πρώην πρόεδρο, με τίτλο «White House Inc: How Donald Trump Turned the Presidency Into a Business».

Ο Νταν Αλεξάντερ δεν άργησε να απαντήσει. «Αν θέλεις να επισημάνεις ένα ψευδές στοιχείο σε οποιοδήποτε από τα άρθρα που έχω δημοσιεύσει, ή στο βιβλίο που έγραψα για εσένα, μην διστάσεις. Στο μεταξύ, θα συνεχίσω να κάνω ρεπορτάζ και να ελέγχω προσεκτικά κάθε λέξη που δημοσιεύω», έγραψε σε ανάρτησή του, απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ.

Μεταξύ άλλων, στην επίθεσή του στο Forbes, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το περιοδικό ότι συνεργάζεται με τη Λετίσια Τζέιμς, την εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, που απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος του πρώην προέδρου και των ενήλικων γιων του, για απάτη. Ακόμη, υποστήριξε ψευδώς ότι το Forbes ανήκει «στην κομμουνιστική κινεζική κυβέρνηση».

Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι στη live λίστα του Forbes για τους δισεκατομμυριούχους σε όλο τον κόσμο. Βρίσκεται στη θέση 1.201, αλλά- όπως δείχνει η αντίδρασή του- αυτό προφανώς δεν του φτάνει.

Με πληροφορίες από Guardian