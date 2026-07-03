«Εξαιρετικά σπάνιο» αντίγραφο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ ανακαλύφθηκε στη Βρετανία

Ένα «εξαιρετικά σπάνιο» αντίγραφο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ ανακαλύφθηκε στο Λονδίνο, ακριβώς την στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες γιορτάζουν την 250ή επέτειό τους.

Το αντίγραφο βρέθηκε σε αρχεία που περιείχαν έγγραφα σχετικά με την κατάληψη ενός αμερικανικού πειρατικού πλοίου από τους Βρετανούς το 1776.

Το κείμενο, διάσημο για το σύνθημά του «ζωή, ελευθερία και επιδίωξη της ευτυχίας», είχε καταχωριστεί στα αρχεία του 18ου αιώνα απλώς ως «ένα ακόμη έγγραφο», αλλά τον Μάιο ένας εθελοντής στα Εθνικά Αρχεία της Βρετανίας το εξέτασε πιο προσεκτικά.

«Η ανακάλυψη και ο χειρισμός ενός τόσο σημαντικού ιστορικού εγγράφου ήταν συναρπαστική εμπειρία, ⁠ιδιαίτερα σε αυτή τη σημαντική επέτειο», δήλωσε ο Μάικλ Σκαρ, ο εθελοντής που το εντόπισε ενώ δούλευε σε ένα έργο καταλογογράφησης.

Το σπάνιο αντίγραφο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ στη Βρετανία

Η είδηση της ανακάλυψης δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, την ημέρα πριν οι ΗΠΑ γιορτάσουν την 250ή επέτειο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας τους από τη Βρετανία, όταν εκατομμύρια Αμερικανοί θα κάνουν μπάρμπεκιου και θα υψώσουν την αμερικανική σημαία έξω από τα σπίτια τους.

Το 1776, στις 4 Ιουλίου, η Διακήρυξη εγκρίθηκε από το Κογκρέσο και, καθώς το επαναστατικό κλίμα κυρίευε τις αμερικανικές αποικίες, οι τυπογράφοι που υποστήριζαν την επανάσταση έσπευσαν να την αναπαράγουν και να διαδώσουν όσο το δυνατόν ευρύτερα το ιδρυτικό έγγραφο της νέας χώρας.

Το αντίτυπο που βρέθηκε στο Λονδίνο τυπώθηκε στο Έξετερ του Νιου Χάμσαϊρ στα μέσα Ιουλίου του 1776 και αποτελεί το 11ο σωζόμενο αντίτυπο των λεγόμενων «Διακηρύξεων του Έξετερ», καθώς και το πρώτο που ανακαλύφθηκε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ελεάζερ Τζόνσον, καπετάνιος του πλοίου «Ντάλτον», πήρε ένα αντίτυπο μερικούς μήνες αργότερα την ίδια χρονιά, πριν σαλπάρει για να διασχίσει τον Ατλαντικό με αποστολή να προσπαθήσει να καταλάβει βρετανικά πλοία, πιθανώς ελπίζοντας ότι το κείμενο θα ενέπνεε το πλήρωμά του να αγωνιστεί για τη νέα χώρα.

Όμως, στις 24 Δεκεμβρίου 1776, ανοιχτά των ακτών της Πορτογαλίας, το Βασιλικό Ναυτικό κατέλαβε το «Ντάλτον» και το μετέφερε, μαζί με το περιεχόμενό του, στο Πλίμουθ, στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Τα Εθνικά Αρχεία ανέφεραν ότι το έγγραφο αυτό είναι το μοναδικό γνωστό αντίγραφο της Διακήρυξης που αποκτήθηκε μέσω στρατιωτικής δράσης.

Σύμφωνα με τη γραφειοκρατία της Αγγλίας στα τέλη του 18ου αιώνα, όλοι οι Βρετανοί καπετάνιοι έπρεπε να προσκομίσουν τα έγγραφα ενός καταληφθέντος πλοίου στις αρχές, προκειμένου να διεκδικήσουν το μερίδιό τους από τη λεία.

Δεδομένου ότι οι Βρετανοί κατάσχεσαν 3.600 πλοία κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού Πολέμου της Ανεξαρτησίας, τα Εθνικά Αρχεία προσφέρουν ένα τεράστιο και πλούσιο πεδίο έρευνας για τους ιστορικούς.

«Χάρη στις γραφειοκρατικές διαδικασίες του πολέμου… μπορούμε να παρουσιάσουμε ένα ασυνήθιστα πλούσιο ιστορικό υπόβαθρο που δεν διαθέτουν οι περισσότερες από τις δηλώσεις που έχουν διασωθεί», δήλωσε ο Γκράχαμ Μουρ, επιμελητής στα Εθνικά Αρχεία.

Με πληροφορίες από Reuters