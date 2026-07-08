«Εξαιρετικά σοβαρή» η αναφορά για δωρεά ύψους 5 εκατ. λιρών προς τον Νάιτζελ Φάρατζ

Η αποκάλυψη ότι μια δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών προς τον Νάιτζελ Φάρατζ από έναν δισεκατομμυριούχο του κλάδου των κρυπτονομισμάτων αναφέρθηκε στην Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA) από τραπεζίτες που ανησυχούσαν ότι ενδέχεται να επρόκειτο για ξέπλυμα χρήματος, έχει χαρακτηριστεί ως «εκπληκτική και εξαιρετικά σοβαρή».

Ανταποκρινόμενη στο δημοσίευμα της εφημερίδας «Guardian», η Άννα Τέρλεϊ, πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος, κάλεσε τον Φάρατζ να «πει την αλήθεια και να συνεργαστεί» με την NCA.

Η νέα πίεση που ασκήθηκε στον ηγέτη του «Reform UK» ήρθε μια μέρα αφότου προσπάθησε να αποφύγει την συζήτηση σχετικά με τις οικονομικές του υποθέσεις παραιτούμενος από τη βουλευτική του έδρα στο Clacton-on-Sea, προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα στις επακόλουθες αναπληρωματικές εκλογές. Όλα τα άλλα κύρια κόμματα έχουν δηλώσει ότι θα μποϊκοτάρουν τις εκλογές.

Η δωρεά προς τον Νάιτζελ Φάρατζ

Ο Φάρατζ αντιμετωπίζει νέες ερωτήσεις σχετικά με το «δώρο» αυτό ενώπιον της NCA, αφού η εφημερίδα «Guardian» αποκάλυψε για πρώτη φορά τον Απρίλιο ότι ο Φάρατζ είχε λάβει 5 εκατομμύρια λίρες από τον Κρίστοφερ Χάρμπορν, δωρητή του «Reform» που εδρεύει στην Ταϊλάνδη.

Ο Τέρλεϊ δήλωσε: «Πρόκειται για μια εκπληκτική και εξαιρετικά σοβαρή κατηγορία. Οι περιστάσεις γύρω από το μυστικό «δώρο» των 5 εκατομμυρίων λιρών του Νάιτζελ Φάρατζ είναι απολύτως ύποπτες. Ο Φάρατζ έχει εμπλακεί σε ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς και οι προσπάθειές του να αποσπάσει την προσοχή δεν θα πείσουν το κοινό. Αγωνίζεται απεγνωσμένα και δεν μπορεί να συντονίσει την ιστορία του, και οι εργαζόμενοι θα καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι το κάνει μόνο για το δικό του όφελος.

«Ο ηγέτης του κόμματος «Reform» πρέπει επιτέλους να πει την αλήθεια. Πρέπει να δεσμευτεί δημοσίως να συνεργαστεί με την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος, να ομολογήσει τα οικονομικά του στην κοινοβουλευτική επιτροπή ελέγχου και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες».

Στον Φάρατζ είχε δοθεί προθεσμία μέχρι τις 13:00 της Τρίτης για να απαντήσει στην εφημερίδα «Guardian», προτού αυτή δημοσιεύσει ότι τραπεζίτες είχαν επικοινωνήσει με την NCA σχετικά με το δώρο. Στις 14:00, σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του, ανακοίνωσε ότι θα προκαλέσει την διεξαγωγή αναπληρωματικών εκλογών στο Κλάκτον.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «The Guardian», τραπεζίτες υπέβαλαν αναφορά ύποπτης δραστηριότητας (SAR) στην NCA στις 16 Μαΐου 2024 σχετικά με το δώρο από τον Χάρμπορν. Μια SAR δεν αποτελεί απόδειξη παράνομης πράξης, αλλά αποτελεί πρόσκληση προς την υπηρεσία να εξετάσει τη συναλλαγή προκειμένου να αποφασίσει αν υπάρχουν λόγοι για περαιτέρω έρευνα. Δεν είναι το ίδιο με μια καταγγελία εγκλήματος.

Σε αλληλογραφία με την εφημερίδα «The Guardian», οι δικηγόροι του Χάρμπορν ισχυρίστηκαν ότι ο Φάρατζ έλαβε τα χρήματα στις 5 Απριλίου 2024. Δεν έδωσαν ουσιαστική απάντηση σε λεπτομερείς ερωτήσεις σχετικά με το δώρο και την αναφορά ύποπτης δραστηριότητας προς την NCA.

Σε μία από τις επιστολές που έστειλε στην εφημερίδα «The Guardian», ο Φάρατζ ανέφερε ότι δεν γνώριζε για την αναφορά ύποπτης δραστηριότητας. Πρόσθεσε: «Δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω την τελική προέλευση των χρημάτων».

Ο Φάρατζ έχει αρνηθεί συστηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Το ζήτημα των εκλογών

Την Τετάρτη το πρωί, ο αναπληρωτής ηγέτης του κόμματος «Reform», Ρίτσαρντ Τάις, κατηγόρησε την NCA ότι διέρρευσε τα οικονομικά του στοιχεία στον Guardian.

«Ξέρετε, η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA) διέρρευσε στον Guardian αντίγραφα των τραπεζικών καταστάσεων της εταιρείας μου, μεμονωμένων τραπεζικών εμβασμάτων, καθώς και ιδιωτικών συνομιλιών μεταξύ των τραπεζιτών μου και εμού», δήλωσε στο Times Radio. «Έχουμε κυριολεκτικά εγκληματική δραστηριότητα στην ανώτατη υπηρεσία καταπολέμησης του εγκλήματος της χώρας, κάτι για το οποίο είμαι προφανώς αρκετά αναστατωμένος».

Ο Φάρατζ έχει δώσει αντικρουόμενες εξηγήσεις σχετικά με τον σκοπό για τον οποίο προορίζονταν τα χρήματα από τον Χάρμπορν και έχει επιμείνει ότι δεν είχε καμία υποχρέωση να τα γνωστοποιήσει, καθώς δεν ήταν πολιτικός εκείνη την εποχή, υποστηρίζοντας ότι το θέμα αυτό δεν είχε καμία σχέση με την απόφασή του να θέσει υποψηφιότητα στις γενικές εκλογές του 2024.

Σύμφωνα με πηγές του χρηματοοικονομικού κλάδου, ο Φάρατζ έλαβε τουλάχιστον ένα μέρος των 5 εκατ. λιρών αφού είχε ανακοινώσει στις 23 Μαΐου 2024 ότι δεν επρόκειτο να θέσει υποψηφιότητα για το κοινοβούλιο, αναφέροντας ότι «δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για μένα». Το υπόλοιπο ποσό εισπράχθηκε λίγο πριν αλλάξει γνώμη και ανακοινώσει στις 3 Ιουνίου 2024 ότι θα διεκδικούσε την έδρα του Κλάκτον, στο Έσσεξ.

Όταν ρωτήθηκε για την αναφορά ύποπτης συναλλαγής (SAR), ο Φάρατζ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα 5 εκατομμύρια λίρες είχαν αποκτηθεί παράνομα. Δήλωσε ότι δεν είχε γνώση οποιωνδήποτε «συζητήσεων» με την NCA σχετικά με συναλλαγές στις οποίες είχε εμπλακεί.

Ένας εκπρόσωπος της NCA δήλωσε: «Η NCA δεν επιβεβαιώνει ούτε αρνείται την παραλαβή αναφορών ύποπτων συναλλαγών (SAR), ούτε σχολιάζει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται οποιαδήποτε τέτοια αναφορά. Οι αναφορές SAR είναι εμπιστευτικές και η παραβίαση αυτής της εμπιστευτικότητας ενέχει τον κίνδυνο διάπραξης αδικήματος προειδοποίησης σύμφωνα με τον Νόμο περί Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες».

Εν τω μεταξύ, η αναπληρωματική εκλογή στο Κλάκτον φαίνεται ότι θα πραγματοποιηθεί, παρά τις εκκλήσεις των Φιλελεύθερων Δημοκρατών να αναβληθεί έως ότου ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική έρευνα σχετικά με τη δωρεά των 5 εκατομμυρίων λιρών.

Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, δήλωσε: «Η κυβέρνηση μπορεί να αποφασίσει αν [ο Φάρατζ] επιτρέπεται να παραιτηθεί και αν θα διεξαχθούν αυτές οι περιττές αναπληρωματικές εκλογές, καθώς και αν θα γλιτώσει από αυτή την έρευνα».

Ωστόσο, η υπουργός Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, δήλωσε στην εκπομπή «Today» του BBC Radio 4: «Πιστεύω ότι οι αναπληρωματικές εκλογές θα αποδειχθούν απόλυτη σπατάλη χρόνου, επειδή ένας άνθρωπος θέλει να παρακάμψει τους κανόνες».

Με πληροφορίες από Guardian