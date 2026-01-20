Εξαφάνιση Λόρα: Έρευνες των γερμανικών αρχών στο Βερολίνο μετά από μαρτυρία

Ενώπιον των γερμανικών αρχών κλήθηκε να καταθέσει μία Ελληνίδα, που ζει στο Βερολίνο και ανέφερε πως είδε την 16χρονη Λόρα, η οποία έχει εξαφανιστεί, στις 13 Ιανουαρίου σε σιδηροδρομικό σταθμό της γερμανικής πρωτεύουσας.

«Είδα τη Λόρα στον Προαστιακό του Βερολίνου» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στη μαρτυρία της η γυναίκα από την Ελλάδα, με τις ελληνικές αρχές -ήδη από χθες- να ζητούν τη συνδρομή των αντίστοιχων γερμανικών.

Μέσα από τη Διεύθυνση Αστυνομικής Συνεργασίας, οι ελληνικές αρχές ζητούν βιντεοληπτικό υλικό από συγκεκριμένο σιδηροδρομικό σταθμό της γερμανικής πρωτεύουσας, στις 13 Ιανουαρίου, στις 11:15 το πρωί. Όπως έγινε γνωστό από τον Alpha, ήδη Γερμανοί αστυνομικοί έχουν μεταβεί στο βίντεο και αναζητούν το βίντεο από τη συγκεκριμένη ημέρα.

Εξαφάνιση Λόρα: Τι είπε η Ελληνίδα στη μαρτυρία της

«Ήταν Τρίτη 13 Ιανουαρίου. Είχε χιόνια αρκετά το Βερολίνο εκείνη την ημέρα και παγωνιά. Όταν επιβιβάστηκα από τον κεντρικό σταθμό στο Βερολίνο, με το S5 που είναι ο Προαστιακός με κατεύθυνση για Kaulsdorf.

Η κοπέλα ήταν ήδη μέσα κατά 99%. Αυτό που μου προξένησε να γυρίσω το κεφάλι μου ήταν ότι μιλούσε στο κινητό, και αρκετά δυνατά κιόλας. Άκουσα κιόλας ότι δεν ξαναγυρίζω. Μιλούσε συνέχεια μέχρι την αποβίβασή της στο Friedrichsfelde Ost.

Πρόσεξα τα μάτια της, φορούσε μαύρα ρούχα. Είχα μείνει στα παπούτσια της κοπέλας που ήταν με λευκή ρίγα. Γύρω στις 11:15, 11:20 αποβιβάστηκε».

Εξαφάνιση Λόρα: Παρατείνεται το Amber Alert

Εξακολουθεί να αγνοείται η 16χρονη Λόρα, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί εδώ και 12 ημέρες από την Πάτρα, ενώ η επιχείρηση για τον εντοπισμό της συνεχίζεται χωρίς αποτέλεσμα.

Με εισαγγελική εντολή, το «Χαμόγελο του Παιδιού» αποφάσισε την παράταση του Amber Alert για ακόμη δύο εικοσιτετράωρα, καθώς η υπόθεση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή μετά την εξαφάνιση της ανήλικης.

Η ανήλικη εξαφανίστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες από την περιοχή του Ρίου, στην Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου ενώ οι μέχρι τώρα πληροφορίες ενισχύουν το σενάριο εμπλοκής ενηλίκων στο περιστατικό, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία.

Οι έρευνες της αστυνομίας έχουν επεκταθεί μέχρι τη Γερμανία και την Ουκρανία, πατρίδα της 16χρονης και των γονιών της, αναζητώντας μακρινούς συγγενείς, χωρίς αποτέλεσμα.