Εξαφάνισε φωτογραφίες της με Λάιβλι και Μπαλντόνι η συγγραφέας του It Ends with Us

Η Κόλιν Χούβερ επέστρεψε στο Instagram αφου είχε απενεργοποιήσει τον λογαριασμό της στις 22 Ιανουαρίου, όμως καμία φωτογραφία της Μπλέικ Λάιβλι και του Τζάστιν Μπαλντόνι δεν υπάρχει πλέον στο προφίλ της.

Μαζί με την επιστροφή της, όμως, το προφίλ της συγγραφέα του It Ends with Us δεν περιλαμβάνει πλέον φωτογραφίες της Μπλέικ Λάιβλι και του Τζάστιν Μπαλντόνι, των πρωταγωνιστών της κινηματογραφικής μεταφοράς του βιβλίου.

Η επιστροφή της στο Instagram, στις 12 Φεβρουαρίου ακολουθεί την απόφασή της να αποχωρήσει από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης εν μέσω της τρέχουσας δικαστικής διαμάχης μεταξύ της 37χρονης Λάιβλι και του 41χρονου Μπαλντόνι.

Η Λάιβλι πρωταγωνίστησε ως Λίλι Μπλουμ και ο Μπαλντόνι ως ο φίλος της, Ράιλ Κινκέιντ, στην ταινία που μιλά για μια καταχρηστική σχέση. Η ταινία, βασισμένη στο μυθιστόρημα της Χούβερ, που ήταν το βιβλίο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις του 2016 και σε σκηνοθεσία του Μπαλντόνι, βγήκε στους κινηματογράφους τον Αύγουστο του 2024.

Τέσσερις μήνες μετά την κυκλοφορία της ταινίας, στις 20 Δεκεμβρίου 2024, η Λάιβλι υπέβαλε καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση εναντίον του Μπαλντόνι, στην οποία ισχυρίστηκε ότι ενέπραξε ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την παραγωγή της ταινίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με τη μήνυση, η σταρ του A Simple Favor συναντήθηκε με τον Μπαλντόνι και αρκετούς από τους παραγωγούς της ταινίας, μαζί με τον σύζυγό της Ράιαν Ρέινολντς ως εκπρόσωπό της, για να δημιουργήσουν μέτρα προστασίας πριν συνεχιστεί η παραγωγή μετά από δύο απεργίες στο Χόλιγουντ. Η καταγγελία ισχυριζόταν ότι αφού η εταιρεία παραγωγής του συμφώνησε με τα μέτρα, ο Μπαλντόνι 0προσέλαβε αργότερα ειδικούς κρίσης για να ξεκινήσει μια εκστρατεία συκοφαντικής δυσφήμισης εναντίον της.

Την επομένη της καταγγελίας της Λάιβλι, η Χούβερ είχε δημοσιεύσει ένα υποστηρικτικό Instagram Story. «@blakelively, δεν ήσουν παρά ειλικρινής, ευγενική, υποστηρικτική και υπομονετική από την ημέρα που γνωριστήκαμε», έγραψε η Χούβερ δίπλα σε μια φωτογραφία δική της και της Λάιβλι να αγκαλιάζονται σε μια προβολή της ταινίας. «Σε ευχαριστώ που είσαι ακριβώς ο άνθρωπος που είσαι. Ποτέ μην αλλάξεις. Ποτέ μην μαραθείς».

Από την αρχική καταγγελία, ο Μπαλντόνι αρνείται τους ισχυρισμούς της Λάιβλι. Στις 31 Δεκεμβρίου 2024, κατέθεσε μήνυση 250 εκατομμυρίων δολαρίων κατά των The New York Times για συκοφαντία, ψευδή παραβίαση της ιδιωτικής του ζωής, απάτης υπόσχεσης και παραβίασης σιωπηρού συμβολαίου σχετικά με το άρθρο που αποκάλυπτε το θέμα.

Στις 6 Ιανουαρίου, η νομική ομάδα της Lively είπε στο PEOPLE ότι «οι σοβαροί ισχυρισμοί της για σεξουαλική παρενόχληση και αντίποινα» υποστηρίζονται από συγκεκριμένα γεγονότα. Την επόμενη μέρα, ο δικηγόρος του Μπαλντόνι, Μπράιαν Φρίντμαν, είπε στο PEOPLE εκ μέρους του πελάτη του ότι «θα δημοσιεύσουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που θα δείξουν την απειλή».

Ο Μπαλντόνι αντέκρουσε τον αρχικό ισχυρισμό της Λάιβλι με μήνυση 400 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον της στις 16 Ιανουαρίου και του Ρέινολντς, ισχυριζόμενοι δυσφήμιση, εκβιασμό και άλλα.

Την 1η Φεβρουαρίου, ο δικηγόρος του Μπαλντόνι δημιούργησε έναν ιστότοπο με υποτιθέμενα αποδεικτικά στοιχεία για τις κατηγορίες της Λάιβλι εναντίον του πελάτη του. Ο δικαστής προειδοποίησε και τα δύο μέρη να αποφεύγουν την επίλυση της υπόθεσης στο δημόσιο φόρουμ στην προδικαστική διάσκεψη στις 3 Φεβρουαρίου.

Η δίκη τους έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 9 Μαρτίου 2026, ημερομηνία που ορίστηκε από τον δικαστή Lewis J. Liman.

Με πληροφορίες από People.com