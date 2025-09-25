Eurovison: Ο Slimane καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση

Ο Γάλλος τραγουδιστής Slimane, που έκλεψε τις εντυπώσεις στη Eurovision 2024, καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση τεχνικού και αναμένεται να καταβάλλει 10.000 ευρώ ως ποινή.

Λίγο μετά τον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision του 2024, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς ένας άνδρας υπέβαλε αγωγή εις βάρος του Slimane, για σεξουαλική παρενόχληση.

Πρόκειται για πρώην τεχνικό που εργαζόταν στην περιοδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή το 2023. Σύμφωνα με τις τότε πληροφορίες, ο Slimane φέρεται ότι επέμενε να έχουν σεξουαλική σχέση και έστελνε στον πρώην συνεργάτη του «πλήθος μηνυμάτων και βίντεο σεξουαλικού ή και πορνογραφικού χαρακτήρα», όπως αναφέρεται.

Η έρευνα στη συνέχεια ξεκίνησε ένα χρόνο αργότερα. Γαλλικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρουν ότι σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Slimane κατηγορείται ότι μεταξύ άλλων ανάγκασε τον άνδρα να τον αγκαλιάσει και παρά την άρνησή του, του πρότεινε να συνευρεθούν ερωτικά.

Το δικαστήριο του Saint-Étienne τελικά, τον έκρινε ένοχο για σεξουαλική παρενόχληση που διαπράχθηκε μέσω ψηφιακών ή ηλεκτρονικών μέσων, ενώ παράλληλα καταδίκασε τον τραγουδιστή σε πρόστιμο 10.000 ευρώ με αναστολή.