Eurovision: Ο διαγωνισμός λανσάρει για πρώτη φορά την ασιατική έκδοσή του

Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο με την πρώτη του ασιατική έκδοση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την επίσημη ιστοσελίδα της Eurovision, δέκα χώρες μεταξύ των οποίων η Νότια Κορέα, η Ταϊλάνδη και οι Φιλιππίνες, έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, ενώ αναμένονται και άλλες.

Πριν από τον μεγάλο τελικό στη Μπανγκόκ, οι χώρες θα πραγματοποιήσουν εθνικές επιλογές για να καθορίσουν τους εκπροσώπους τους, ενώ ο τελικός θα μεταδοθεί ζωντανά στις 14 Νοεμβρίου.





Η ιστορία του διαγωνισμού της Eurovision

O διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1956 και σήμερα αποτελεί τον μακροβιότερο διεθνή μουσικό διαγωνισμό παγκοσμίως. Όπως δήλωσε ο Martin Green, διευθυντής της Eurovision στο EBU, «Καθώς γιορτάζουμε την 70ή επέτειο του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ανοίγουμε αυτό το νέο κεφάλαιο με την Ασία, μια περιοχή πλούσια σε πολιτισμό, δημιουργικότητα και ταλέντο».

Οι συμμετοχές πρέπει να είναι πρωτότυπες, με τα βασικά φωνητικά να εκτελούνται ζωντανά, ενώ οι διαγωνιζόμενοι αξιολογούνται από ειδικούς μουσικούς του διαγωνισμού.

Ωστόσο παρά την επιτυχία της, η Eurovision έχει γίνει συχνά πεδίο διεθνών πολιτικών εντάσεων. Ορισμένες χώρες μποϊκοτάρουν τη φετινή διοργάνωση στη Βιέννη λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, ενώ η Ρωσία έχει αποκλειστεί από το 2022 μετά την εισβολή της στην Ουκρανία και έχει δημιουργήσει τον δικό της διεθνή διαγωνισμό, γνωστό ως Intervision.





Η πρώτη ασιατική έκδοση της Eurovision

Η ιδέα για ασιατική έκδοση υπήρχε από τη δεκαετία του 2000, αλλά καμία προσπάθεια δεν είχε καρποφορήσει.

Ο Chuwit Sirivajjakul, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ταϊλανδέζικου Οργανισμού Τουρισμού, δήλωσε ότι η Μπανγκόκ θα πρέπει «φυσικά» να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό, επειδή «η πόλη αυτή πάντα αποτελεί σημείο συνάντησης πολιτισμών, όπου η μουσική γεμίζει τον αέρα και οι γιορτές είναι μέρος της καθημερινής ζωής».

Η ασιατική έκδοση της Eurovision οργανώνεται από την European Broadcasting Union σε συνεργασία με την εταιρεία ψυχαγωγίας Voxovation με έδρα το Λος Άντζελες και την S2O Productions στην Ταϊλάνδη.

Με πληροφορίες από BBC