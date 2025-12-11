Eurovision 2026: Ντόμινο αποχωρήσεων λόγω Ισραήλ - Ποιες χώρες μένουν εκτός διαγωνισμού

Η συμμετοχή του Ισραήλ έχει μετατρέψει τη φετινή Eurovision σε πεδίο αντιπαράθεσης, προκαλώντας αποχωρήσεις και αφήνοντας τον διαγωνισμό αντιμέτωπο με μια κρίση κύρους.

Την Τετάρτη, η Ισλανδία προστέθηκε στη λίστα των χωρών που δε θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό και έγινε η πέμπτη χώρα που μποϊκοτάρει τη Eurovision, αφότου το Ισραήλ έλαβε το πράσινο φως να διαγωνιστεί, επιτείνοντας την κρίση που αντιμετωπίζει ο θεσμός.

Το διοικητικό συμβούλιο του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα, RÚV, ψήφισε την Τετάρτη να μη συμμετάσχει, γεγονός που σημαίνει ότι η Ισλανδία θα ενταχθεί στην Ισπανία, τη Σλοβενία, την Ολλανδία και την Ιρλανδία, που ούτε θα συμμετάσχουν, αλλά ούτε θα μεταδώσουν το μουσικό γεγονός, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στη Βιέννη.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το οργανωτικό σώμα του διαγωνισμού, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), αρνήθηκε να αποβάλει το Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Η RÚV ανέφερε σε δήλωσή της ότι «λαμβάνοντας υπόψη τη δημόσια συζήτηση σε αυτή τη χώρα, είναι σαφές ότι ούτε χαρά ούτε ειρήνη θα επικρατήσουν σχετικά με τη συμμετοχή της RÚV στη Eurovision. Επομένως, το συμπέρασμα της RÚV είναι να ενημερώσει σήμερα την EBU πως δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision την επόμενη χρονιά».

Η RÚV πρόσθεσε ότι είχε εκφράσει ανησυχίες επανειλημμένα προς την EBU, οι οποίες —όπως αισθάνθηκε— δεν είχαν αντιμετωπιστεί. Ο πόλεμος στη Γάζα έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στη Eurovision, τροφοδοτώντας διαδηλώσεις έξω από τους χώρους διεξαγωγής και αναγκάζοντας τους διοργανωτές να προβούν σε αλλαγές. Η EBU πραγματοποίησε γενική συνέλευση την προηγούμενη εβδομάδα, όπου τα μέλη συναντήθηκαν για να συζητήσουν ανησυχίες σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ. Τα μέλη ψήφισαν την υιοθέτηση αυστηρότερων κανόνων ψηφοφορίας ως απάντηση σε ισχυρισμούς ότι το Ισραήλ χειραγώγησε την ψηφοφορία υπέρ των υποψηφίων του, αλλά δεν έλαβαν μέτρα για να αποκλείσουν κάποιον ραδιοτηλεοπτικό φορέα από τον διαγωνισμό.

Οι αποχωρήσεις ρίχνουν σκιά στο μέλλον μιας διοργάνωσης που προορίζεται να είναι μια αισιόδοξη πολιτιστική γιορτή, πλήττοντας τους θαυμαστές, τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και τα οικονομικά του διαγωνισμού.

Την Τετάρτη και η Πολωνία επιβεβαίωσε ότι θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Ο εθνικός της ραδιοτηλεοπτικός φορέας δήλωσε: «Είμαστε ενήμεροι για την ένταση που περιβάλλει την επερχόμενη διοργάνωση. Κατανοούμε τα συναισθήματα και τις ανησυχίες. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η Eurovision εξακολουθεί να έχει την ευκαιρία να γίνει ξανά ένας χώρος γεμάτος με μουσική. Και μόνο μουσική. Εμείς, όπως η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της EBU, προσφέρουμε αυτήν την ευκαιρία».

Η Γερμανία και η Αυστρία έχουν επίσης επιβεβαιώσει ότι θα λάβουν μέρος, υποστηρίζοντας ότι η Eurovision σχεδιάστηκε ως ένας απολιτικός διαγωνισμός τραγουδιού για να ενώσει την Ευρώπη.

Η RTÉ, ο ιρλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, δήλωσε ότι η συμμετοχή ήταν «αδιανόητη, δεδομένης της φρικτής απώλειας ζωών στη Γάζα και της ανθρωπιστικής κρίσης εκεί», ενώ η RTVE στην Ισπανία δήλωσε ότι η συμμετοχή θα δημιουργούσε «δυσπιστία» απέναντι στον οργανισμό, δεδομένου του έντονου αισθήματος σχετικά με τη Γάζα.

Ο υπουργός Πολιτισμού της Ισπανίας, Ernest Urtasun, μάλιστα υποστήριξε το μποϊκοτάζ, υποστηρίζοντας «δεν μπορείς να εξωραΐζεις το Ισραήλ, δεδομένης της γενοκτονίας στη Γάζα. Ο πολιτισμός πρέπει να βρίσκεται στο πλευρό της ειρήνης και της δικαιοσύνης».

Με πληροφορίες από Guardian