Eurovision 2026: Με «μέτρα ασφαλείας αεροδρομίου» ο διαγωνισμός στη Βιέννη

Οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν τα μέτρα ασφαλείας που θα τεθούν σε εφαρμογή εν όψει του 70ού ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού Eurovision 2026, που φέτος θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη.

Οι θεατές του 70ού διαγωνισμού της Eurovision 2026, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στην πρωτεύουσα της Αυστρίας, θα περάσουν από αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας, παρόμοιους με εκείνους των αεροδρομίων. Αυτό ανακοίνωσαν οι διοργανωτές σε συνεργασία με τις αυστριακές αρχές, διαβεβαιώνοντας ότι η προτεραιότητα είναι μια απολύτως ασφαλής διοργάνωση.

«Προτεραιότητά μας είναι να έχουμε μια ασφαλή εκδήλωση και αυτό πρέπει να το εγγυηθούμε», δήλωσε ο Όλιβερ Λίνγκενς, διευθυντής καλλιτεχνικών εκδηλώσεων της ORF, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Eurovision 2026: Εκατοντάδες πράκτορες ασφαλείας στη Βιέννη

Καθημερινά θα αναπτύσσονται περίπου 500 πράκτορες ασφαλείας μόνο στη Wiener Stadthalle, όπου θα φιλοξενηθεί ο διαγωνισμός. Το κοινό δεν θα επιτρέπεται να φέρει τσάντες στον χώρο, ενώ ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι θα βρίσκονται σε επιφυλακή σε διάφορα σημεία της πόλης ήδη από τις ημέρες που θα προηγηθούν της διοργάνωσης (12–16 Μαΐου).

Ο υποδιευθυντής της αστυνομίας της Βιέννης, Ντίτεφ Τσέφαν, ξεκαθάρισε ότι «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απειλή», σημειώνοντας ωστόσο ότι οι αρχές βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με εθνικούς και διεθνείς εταίρους.

Σε ερώτηση για ενδεχόμενα ειδικά μέτρα υπέρ της ισραηλινής αποστολής, οι διοργανωτές απέφυγαν να δώσουν λεπτομέρειες, τονίζοντας ότι η ασφάλεια όλων των αντιπροσωπειών είναι εξίσου σημαντική.

Την ίδια ώρα, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Ολλανδία και η Σλοβενία έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν, επικαλούμενες, μεταξύ άλλων, αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ και ζητήματα που είχαν ανακύψει στον περσινό διαγωνισμό.

Η Αυστρία, που κέρδισε την περσινή διοργάνωση στη Βασιλεία χάρη στον JJ, θα εκπροσωπηθεί φέτος από τον 19χρονο Κόσμο με το γερμανόφωνο «Tanzschein», ένα δυναμικό χορευτικό κομμάτι. Ο ίδιος δηλώνει ότι ζει «ένα όνειρο ζωής» και υπόσχεται να δώσει τον καλύτερό του εαυτό.

«Αλλά στο τέλος, ο κόσμος θα αποφασίσει», σημείωσε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ