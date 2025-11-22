Eurovision 2026: Αλλάζουν οι κανόνες ψηφοφορίας - Τι θα ισχύει πλέον

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) ανακοίνωσε μια σειρά σημαντικών αλλαγών στην ψηφοφορία του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας και της συμμετοχής του κοινού.

Οι αλλαγές προέκυψαν μετά από εκτενή διαβούλευση με τα Μέλη της EBU μετά τη Eurovision 2025. Ένας ανεξάρτητος σύμβουλος, που ορίστηκε από το Executive Board της EBU, πραγματοποίησε σε βάθος ανασκόπηση του διαγωνισμού, συνεργαζόμενος με επικεφαλής από τους συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και με άλλους διοργανωτές σημαντικών διεθνών εκδηλώσεων. Οι προτάσεις τους, μαζί με με τα σχόλια των αρχηγών αποστολών, συνέβαλαν στις αλλαγές του συστήματος ψηφοφορίας.

«Ακούσαμε και ενεργήσαμε» δήλωσε ο Martin Green CBE, διευθυντής του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision.

«Η ουδετερότητα και η ακεραιότητα του διαγωνισμού είναι υψίστης σημασίας για την EBU, τα μέλη της και το κοινό. Είναι απαραίτητο να προστατεύεται διαρκώς η ακεραιότητα του διαγωνισμού. Λαμβάνουμε σαφή και αποφασιστικά μέτρα ώστε ο διαγωνισμός να παραμείνει μια γιορτή μουσικής και ενότητας. Πρέπει να παραμείνει ουδέτερος χώρος και να μην εργαλειοποιείται» πρόσθεσε.

«Παράλληλα με τις ανακοινώσεις, θα ενισχυθεί και η εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων, για να αποτρέπεται η καταχρηστική αξιοποίησή του, για παράδειγμα μέσω των στίχων ή της σκηνικής παρουσίασης. Θα συνεργαστούμε στενά με τα μέλη ώστε να κατανοήσουν πλήρως και να είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των κανόνων και των αξιών που διέπουν τον Διαγωνισμό» κατέληξε.

Eurovision 2026: Οι σημαντικότερες αλλαγές

Πιο ξεκάθαροι κανόνες προώθησης

Οι οδηγίες ψηφοφορίας και ο κώδικας δεοντολογίας, τους οποίους πρέπει να τηρούν όλοι οι συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, ενισχύονται ώστε να προστατεύεται ο διαγωνισμός από προσπάθειες αθέμιτου επηρεασμού της ψηφοφορίας.

Οι επικαιροποιημένες οδηγίες ψηφοφορίας υποστηρίζουν την κατάλληλη προώθηση των καλλιτεχνών και των τραγουδιών τους (η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επαγγελματικής μουσικής βιομηχανίας), αλλά «αποθαρρύνουν τις δυσανάλογες εκστρατείες προώθησης ιδίως όταν πραγματοποιούνται ή υποστηρίζονται από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων ή κυβερνητικών οργανισμών».

Οι συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και καλλιτέχνες δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ενεργά, να διευκολύνουν ή να συμβάλλουν σε προωθητικές εκστρατείες τρίτων μερών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και, όπως περιγράφεται στον επικαιροποιημένο κώδικα δεοντολογίας, οποιαδήποτε απόπειρα αθέμιτου επηρεασμού των αποτελεσμάτων θα οδηγήσει σε κυρώσεις.

Μείωση του μέγιστου αριθμού ψήφων

Στο πλαίσιο της ετήσιας ανασκόπησης της ψηφοφορίας, έγιναν αλλαγές στο σύστημα για να υποστηριχθεί η συμμετοχή του κοινού.

Για τον διαγωνισμό του 2026, το ανώτατο όριο ψήφων ανά μέθοδο πληρωμής (online, SMS και τηλεφωνική κλήση) μειώνεται από 20 σε 10.

Οι φαν θα ενθαρρύνονται να δηλώνουν την υποστήριξή τους σε πολλαπλές συμμετοχές.

Επιστροφή στο 50/50 στους ημιτελικούς και διεύρυνση των επιτροπών

Οι κριτικές επιτροπές επαγγελματιών της μουσικής επιστρέφουν στους ημιτελικούς για πρώτη φορά από το 2022, δημιουργώντας περίπου 50/50 κατανομή ανάμεσα στις ψήφους της επιτροπής και του κοινού, όπως συμβαίνει στον τελικό (η ψηφοφορία του κοινού από το «Rest of the World» απονέμει βαθμούς που ισοδυναμούν με μία επιπλέον χώρα, πράγμα που σημαίνει ότι η ακριβής στάθμιση των ψήφων είναι 50,7% για το κοινό και 49,3% για τις κριτικές επιτροπές).

Η αλλαγή αυτή στοχεύει στην προώθηση της ισορροπίας και μουσικής ποικιλίας στα τραγούδια που προκρίνονται στον Τελικό, διασφαλίζοντας ότι έργα υψηλής ποιότητας και ευρύτερου καλλιτεχνικού κύρους αναγνωρίζονται παράλληλα με τα πιο δημοφιλή.

Ο αριθμός των κριτών θα αυξηθεί από 5 σε 7 και το εύρος των πιθανών επαγγελμάτων των Κριτών θα διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει δημοσιογράφοι που ασχολούνται με τη μουσική, μουσικοκριτικοί, καθηγητές μουσικής, επαγγελματίες όπως χορογράφοι και σκηνοθέτες, καθώς και έμπειρα στελέχη της μουσικής βιομηχανίας. Για να αντανακλάται η δημοφιλία του Διαγωνισμού στο νεότερο κοινό, κάθε Επιτροπή θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο Κριτές ηλικίας 18–25 ετών.

Όλοι οι κριτές θα υπογράφουν επίσημη δήλωση ότι θα ψηφίζουν ανεξάρτητα και αμερόληπτα, δεν θα συντονίζονται μεταξύ τους πριν τον Διαγωνισμό και θα είναι προσεκτικοί στη χρήση των κοινωνικών μέσων, δηλαδή δεν θα κοινοποιούν τις προτιμήσεις τους πριν ολοκληρωθεί ο Διαγωνισμός.

Ενισχυμένες τεχνικές δικλίδες ασφαλείας

Παράλληλα με αυτές τις βελτιώσεις, η EBU θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τον συνεργάτη ψηφοφορίας Once για την επέκταση των προηγμένων συστημάτων ασφαλείας του Διαγωνισμού, που εντοπίζουν και αποτρέπουν δόλιες ή συντονισμένες ενέργειες ψηφοφορίας, καθώς και για την ενίσχυση της παρακολούθησης ύποπτων προτύπων, προκειμένου να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα της ψηφοφορίας του κοινού.

«Τα μέτρα αυτά σχεδιάστηκαν για να κρατούν την προσοχή εκεί που ανήκει, στη μουσική, στη δημιουργικότητα και στη σύνδεση» τόνισε ο Martin Green.

«Παρότι είμαστε βέβαιοι ότι ο Διαγωνισμός του 2025 παρήγαγε έγκυρο αποτέλεσμα, αυτές οι αλλαγές θα βοηθήσουν στην παροχή ισχυρότερων ασφαλιστικών δικλίδων και στην ενισχυμένη εμπλοκή των φαν ώστε αυτοί να είναι σίγουροι πως κάθε ψήφος μετρά και κάθε φωνή ακούγεται. Ο Διαγωνισμός πρέπει πάντα να παραμένει ένας χώρος όπου η μουσική έχει τον κεντρικό ρόλο, και πραγματικά ότι η Μουσική Ενώνει».

Όλες οι αλλαγές εγκρίθηκαν από το Reference Group της Eurovision, το διοικητικό όργανο που εκπροσωπεί όλους τους συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικούς φορείς. Ο αντίκτυπός τους θα καταγράφεται και θα επανεξεταστεί μετά τον διαγωνισμό του 2026 για να βοηθήσει σε μελλοντικές βελτιώσεις.

Στη γενική συνέλευση των Μελών της EBU στις αρχές Δεκεμβρίου, τα μέλη θα κληθούν να εξετάσουν αυτό το πακέτο μέτρων και δικλίδων ασφαλείας και να αποφασίσουν εάν επαρκούν για να καλύψουν τις ανησυχίες τους, δίχως να απαιτηθεί ψηφοφορία για τη συμμετοχή.

Μετά τη γενική συνέλευση, η EBU θα συνεργαστεί με τα Μέλη για να επιβεβαιωθεί η συμμετοχή τους στον επόμενο διαγωνισμό.

Η πλήρης λίστα των συμμετεχόντων ραδιοτηλεοπτικών φορέων στη Eurovision 2026 θα αποκαλυφθεί πριν τα Χριστούγεννα.

Ο 70ός διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision θα φιλοξενηθεί από τον αυστριακό φορέα ORF στη Wiener Stadthalle, στη Βιέννη, την Τρίτη 12, την Πέμπτη 14 και το Σάββατο 16 Μαΐου 2026.