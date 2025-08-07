Eurostat: Αυτή είναι η χώρα της ΕΕ με το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στους νέους

Σε νέα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, αναδείχθηκε η χώρα που σημειώνει τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στους νέους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα με τη χαμηλότερη ανεργία είναι η Κύπρος, που κατέγραψε τον Ιούνιο ποσοστό μόλις 6%, πολύ χαμηλότερο, δηλαδή, από τον μέσο όρο της Ε.Ε. (14,7%) και της Ευρωζώνης (14,1%) και τον χαμηλότερο πανευρωπαϊκά.

Όσο για το σύνολο της ανεργίας η Κύπρος συγκεντρώνει και πάλι πολύ χαμηλό ποσοστό και συγκεκριμένα, 3,8%, την ώρα που ο μέσος όρος στην Ε.Ε. ανήλθε στο 5,9% και για την Ευρωζώνη στο 6,2%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες στην Κύπρο αυξήθηκε στο 4,8% τον Ιούνιο από 4,5% τον Μάιο, ενώ στους άνδρες συνεχίστηκε η πτωτική πορεία, φθάνοντας στο 2,8% από 3,0% τον προηγούμενο μήνα. Η τάση αυτή αντικατοπτρίζει ευρύτερα πρότυπα που παρατηρούνται και στην υπόλοιπη Ε.Ε., όπου η ανεργία στις γυναίκες (6,0%) παραμένει υψηλότερη από αυτή των ανδρών (5,7%).

Σταθερότητα στην Ε.Ε., αποκλιμάκωση στην Ευρωζώνη

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το συνολικό ποσοστό ανεργίας στην Ε.Ε. παρέμεινε σταθερό στο 5,9% για τρίτο συνεχόμενο μήνα, ενώ στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 6,2%, επίσης αμετάβλητο σε σχέση με τον Μάιο, αλλά μειωμένο σε σχέση με το 6,4% τον Ιούνιο του 2024. Ο συνολικός αριθμός των ανέργων στην Ε.Ε. εκτιμάται στα 12,967 εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων τα 10,7 εκατομμύρια βρίσκονται στην Ευρωζώνη.

Συγκριτικά με τον Μάιο, η ανεργία μειώθηκε κατά 23 χιλιάδες άτομα στην Ε.Ε. και κατά 62 χιλιάδες στην Ευρωζώνη. Σε ετήσια βάση, καταγράφηκε μείωση 125 χιλιάδων ανέργων στην Ε.Ε. και 293 χιλιάδων στην Ευρωζώνη.

