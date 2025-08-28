Eurostat: To 11% των πολιτών στην Ελλάδα δεν χρησιμοποίησαν ποτέ το διαδίκτυο το 2024

Για τους περισσότερους ανθρώπους, το διαδίκτυο έχει γίνει τόσο απαραίτητο όσο και ο αέρας που αναπνέουμε, διαμορφώνοντας σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής.

Ωστόσο, σχεδόν το 5% του πληθυσμού της ΕΕ δεν έχει μπει ποτέ στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με τη Eurostat, το 13,5% των ανθρώπων στην Κροατία δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο μέχρι το 2024. Ακολουθούν η Ελλάδα με αντίστοιχο ποσοστό 11,1%, η Πορτογαλία με 9,8% και η Βουλγαρία με 9,3%.

Στο πλαίσιο της έρευνας για τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών (ICT), η πρόσβαση δεν αναφέρεται στη δυνατότητα σύνδεσης (δηλαδή εάν μπορούν να παρασχεθούν συνδέσεις στην περιοχή ή στον δρόμο του νοικοκυριού), αλλά στο αν οποιοσδήποτε στο νοικοκυριό μπορεί να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο στο σπίτι εφόσον το επιθυμεί (συνδεσιμότητα). Η συνδεσιμότητα μπορεί να μετρηθεί τόσο σε επίπεδο νοικοκυριού όσο και σε ατομικό επίπεδο.

Το 94% όλων των νοικοκυριών που ερευνήθηκαν στην ΕΕ το 2024 είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το 2024, τα υψηλότερα ποσοστά σύνδεσης στο διαδίκτυο καταγράφηκαν στην Ολλανδία και το Λουξεμβούργο με 99% (βλ. Σχήμα 1). Υψηλά ποσοστά είχαν επίσης η Φινλανδία και η Δανία (και οι δύο με 97%).

Σχήμα 1

Το φαινόμενο της «εξισορρόπησης» (catching-up effect) είναι σαφώς ορατό συγκρίνοντας τα ποσοστά του 2024 με εκείνα του 2014, σε διάστημα δέκα ετών. Ο ρυθμός αύξησης στη Βουλγαρία (63%) και στη Ρουμανία (56%) αντικατοπτρίζει το άλμα που έκαναν αυτές οι δύο χώρες της ΕΕ, περνώντας από το 60% των νοικοκυριών με πρόσβαση στο διαδίκτυο το 2014 σε ποσοστά πάνω από 90%. Το φαινόμενο αυτό είναι επίσης ορατό και για την Τουρκία.

Μοτίβο χρήσης του διαδικτύου

Πόσα άτομα στην ΕΕ δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο το 2024; Ποιο είναι το ποσοστό εκείνων που συνδέθηκαν στο διαδίκτυο περισσότερο από έναν χρόνο πριν από την έρευνα;

Στην έρευνα ICT, οι ερωτηθέντες καλούνται επίσης να πουν αν χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο τους τελευταίους 3 μήνες ή σε διάστημα 3 έως 12 μηνών πριν από την έρευνα.

Το 2024, η Δανία και το Λουξεμβούργο κατέγραψαν τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων που είχαν χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο τους τελευταίους 3 μήνες πριν από την έρευνα, με ποσοστά πάνω από 99%. Συνεπώς, το ποσοστό ατόμων που δήλωσαν ότι δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο ήταν εξαιρετικά μικρό σε αυτές τις δύο χώρες, κάτω από 1%.

Αντίθετα, το υψηλότερο ποσοστό ατόμων που δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο καταγράφηκε στην Κροατία (14%), στην Ελλάδα (11%) και στην Πορτογαλία (10%), το 2024.

Σε επίπεδο ΕΕ, το ποσοστό των ατόμων που είχαν χρησιμοποιήσει τελευταία φορά το διαδίκτυο πριν από 3 έως 12 μήνες ή περισσότερο από έναν χρόνο πριν από την έρευνα ήταν αμελητέο το 2024 (βλ. Σχήμα 2).

Σχήμα 2

Συχνότητα χρήσης διαδικτύου

Στην ΕΕ, μεταξύ εκείνων που είχαν χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο τους τελευταίους 3 μήνες, λιγότερο από το 5% το χρησιμοποίησαν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα αλλά όχι καθημερινά, ενώ το ποσοστό των καθημερινών χρηστών έφτασε το 88% το 2024.

Στην Ολλανδία και την Ιρλανδία, το ποσοστό των καθημερινών χρηστών είναι σχεδόν ταυτόσημο με το ποσοστό εκείνων που είχαν χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο τους τελευταίους 3 μήνες (Πίνακας 1).