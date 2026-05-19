Europol: Απενεργοποιήθηκαν χιλιάδες λογαριασμοί των Φρουρών της Επανάστασης σε 19 χώρες

Η Europol ανακοίνωσε ότι κατέβασε περισσότερες από 14.200 αναρτήσεις, λογαριασμούς και συνδέσμους που συνδέονταν με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC), μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χαρακτηρίσει την οργάνωση ως τρομοκρατική τον περασμένο Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Μονάδα Αναφορών Διαδικτυακού Περιεχομένου της Europol μεταξύ 13 Φεβρουαρίου και 28 Απριλίου, με τη συμμετοχή αρχών από 19 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Μεταξύ των λογαριασμών που απενεργοποιήθηκαν ήταν και ο βασικός λογαριασμός των Φρουρών της Επανάστασης στην πλατφόρμα X, ο οποίος αριθμούσε περισσότερους από 150.000 ακολούθους.

Η Europol ανέφερε ότι οι ιρανικοί Φρουροί της Επανάστασης είχαν δημιουργήσει ένα εκτεταμένο και οργανωμένο ψηφιακό δίκτυο που εκτεινόταν σε μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσίες streaming, blog και ανεξάρτητα sites.

Το περιεχόμενο δημοσιευόταν σε πολλές γλώσσες, μεταξύ των οποίων αραβικά, αγγλικά, γαλλικά, περσικά και ισπανικά.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το δίκτυο διακινούσε πολιτικά μηνύματα σε συνδυασμό με θρησκευτικές αφηγήσεις περί «μαρτυρίου», ενώ εντοπίστηκαν και βίντεο παραγόμενα με τεχνητή νοημοσύνη που εξυμνούσαν τους Φρουρούς της Επανάστασης και καλούσαν σε αντίποινα στο όνομα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

Η Europol ανέφερε επίσης ότι οι σχετικές ιστοσελίδες φιλοξενούνταν μέσω παρόχων σε διαφορετικές χώρες, μεταξύ αυτών η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να παραμένουν ενεργές παρά τις προσπάθειες περιορισμού τους.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης ενδείξεις ότι το δίκτυο χρηματοδοτούσε τις ψηφιακές του δραστηριότητες μέσω κρυπτονομισμάτων, παρακάμπτοντας έτσι διεθνείς κυρώσεις και τραπεζικούς ελέγχους.

Με πληροφορίες από Euronews