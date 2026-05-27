Εuronews: Οι Τούρκοι τουρίστες «ψηφίζουν» Ελλάδα καθώς η ακρίβεια απομακρύνει τους Έλληνες από την Τουρκία

Η τουριστική κίνηση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία έχει αυξηθεί θεαματικά τα τελευταία χρόνια, όμως η ανάπτυξη φαίνεται να κινείται πλέον κυρίως προς μία κατεύθυνση, καθώς όλο και περισσότεροι Τούρκοι επισκέπτονται την Ελλάδα, την ώρα που πολλοί Έλληνες αποφεύγουν την Τουρκία λόγω της ακρίβειας.

Παρότι οι πολιτικές σχέσεις των δύο χωρών έχουν περάσει κατά καιρούς από εντάσεις και περιόδους «ήρεμων νερών», το εμπόριο και ο τουρισμός μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας έχουν ουσιαστικά διπλασιαστεί μέσα σε πέντε χρόνια. Ωστόσο, τα οφέλη δεν κατανέμονται ισότιμα, όπως περιγράφει σε δημοσίευμά του το Euronews.

«Μέχρι πριν από περίπου δέκα χρόνια οι Έλληνες πήγαιναν στην Τουρκία για ψώνια, κυρίως στην Κωνσταντινούπολη, την Αδριανούπολη και το Κεσάν. Τώρα βλέπουμε πολύ περισσότερους Τούρκους να έρχονται στην Ελλάδα, γιατί ό,τι θέλουν να αγοράσουν είναι φθηνότερο εκεί», λέει η Μαρία Δήμου, κάτοικος Κωνσταντινούπολης.

Όπως εξηγεί, τα βασικά αγαθά στην Τουρκία παραμένουν σχετικά οικονομικά, όμως σε ακριβότερα προϊόντα «οι τιμές εκτοξεύονται». Έτσι, πολλοί Τούρκοι επιλέγουν να ταξιδεύουν στη Θράκη, κυρίως στην Αλεξανδρούπολη αλλά και μέχρι την Καβάλα, είτε για διακοπές είτε για ψώνια και φαγητό.

Οι Τούρκοι επισκέπτες στην Ελλάδα τριπλασιάστηκαν

Την ώρα που ο αριθμός των Ελλήνων που επισκέπτονται την Τουρκία παραμένει σχετικά σταθερός, λίγο πάνω από 500.000 ετησίως, οι Τούρκοι που έρχονται στην Ελλάδα έχουν τριπλασιαστεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια και ξεπέρασαν το 1,5 εκατομμύριο πέρυσι, σύμφωνα με εκτιμήσεις αρμόδιων αρχών.

«Πήγα πρόσφατα διακοπές στην Ελλάδα, μέχρι την Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη, και πραγματικά μου άρεσε πολύ. Το φαγητό ήταν εξαιρετικό, οι μερίδες μεγάλες και όλα ήταν φθηνά», δήλωσε στο Euronews ο Ντορούκ, μηχανικός υπολογιστών από την Άγκυρα.

Παρόμοια εικόνα περιγράφει και ο Συμεών Σολταρίδης, πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βαλίνου στην Κωνσταντινούπολη, σημειώνοντας ότι χιλιάδες Τούρκοι περνούν πλέον στα ελληνικά νησιά και στη βόρεια Ελλάδα, καθώς το κόστος διακοπών θεωρείται χαμηλότερο από ό,τι στην Τουρκία.

Η Ελλάδα ως ελκυστικός προορισμός για τους Τούρκους

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, μόνο το ελληνικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη εκδίδει περίπου 1.300 βίζες ημερησίως, κυρίως πολλαπλών εισόδων, για Τούρκους που θέλουν να ταξιδεύουν συχνά στην Ελλάδα.

Παράλληλα, συνεχίζεται το πρόγραμμα «Visa Express» για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, που επιτρέπει την έκδοση βίζας επί τόπου για επταήμερη παραμονή σε 12 ελληνικά νησιά, μεταξύ των οποίων η Ρόδος, η Κως, η Λέσβος, η Σάμος και το Καστελλόριζο.

Η Κως βρέθηκε πέρυσι στην κορυφή των προορισμών για τους Τούρκους επισκέπτες, κυρίως λόγω της μικρής απόστασης από το Μπόντρουμ, ενώ ακολούθησαν η Ρόδος και η Χίος.

«Οι Έλληνες δεν αντέχουν πλέον τις τιμές στην Κωνσταντινούπολη»

Από την άλλη πλευρά, επιχειρηματίες στην Τουρκία παρατηρούν ότι οι Έλληνες επισκέπτες δεν ψωνίζουν όπως παλιά.

«Στο παρελθόν είχα περισσότερους Έλληνες πελάτες. Τώρα είναι δύσκολο ακόμη και να έρθουν στην Τουρκία, πόσο μάλλον να ψωνίσουν», δήλωσε ο Καντάρ Πεχλιβάνογλου, που διατηρεί πάγκο με κοσμήματα και αξεσουάρ στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Συμεών Σολταρίδης σημειώνει επίσης ότι «οι Έλληνες πλέον έρχονται περισσότερο για τη βόλτα και την εμπειρία της πόλης, αλλά δυσκολεύονται να κάνουν αγορές επειδή όλα έχουν ακριβύνει».

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, κάθε Έλληνας που επισκέφθηκε την Τουρκία πέρυσι ξόδεψε κατά μέσο όρο περίπου 340 ευρώ ανά ταξίδι, ενώ οι Τούρκοι επισκέπτες στην Ελλάδα ξόδεψαν περίπου 303 ευρώ ανά ταξίδι.

Την ίδια ώρα, η ισορροπία στο εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών έχει επίσης αλλάξει σημαντικά. Οι ελληνικές εισαγωγές από την Τουρκία αυξήθηκαν από 1,34 δισ. ευρώ το 2020 σε εκτιμώμενα 3,34 δισ. ευρώ το 2025, ενώ οι ελληνικές εξαγωγές προς την Τουρκία μειώθηκαν αισθητά τα τελευταία χρόνια.

Με πληροφορίες από Euronews