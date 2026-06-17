Eton College: Γιατί το σχολείο όπου θα φοιτήσει ο πρίγκιπας Τζορτζ βρίσκεται στο επίκεντρο του βρετανικού Τύπου

Η ανακοίνωση ότι ο πρίγκιπας Τζορτζ θα φοιτά από τον Σεπτέμβριο στο Eton College δεν προκάλεσε απλώς ενδιαφέρον για το μέλλον του μεγαλύτερου γιου του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον. Αναζωπύρωσε επίσης τη συζήτηση γύρω από ένα από τα πιο διάσημα και ιστορικά σχολεία του κόσμου.

Το Eton College βρίσκεται στο Ουίνδσορ και θεωρείται το πιο γνωστό οικοτροφείο αγοριών στη Βρετανία. Σε αυτό φοιτούν μαθητές ηλικίας από 13 έως 18 ετών και η ιστορία του ξεκινά το 1440, όταν ιδρύθηκε από τον βασιλιά Ερρίκο ΣΤ'.

Eton College: Το κολέγιο για τα «φτωχά αγόρια» που σήμερα ανήκει στην ελίτ

Στην περιγραφή της ιστοσελίδας του, το Eton College αυτοπροσδιορίζεται ως «ένας φιλανθρωπικός οργανισμός που έχει ως στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης. Στον πυρήνα του βρίσκεται ένα ανεξάρτητο οικοτροφείο για αγόρια, το οποίο διοργανώνει ένα δυναμικό φάσμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και διαθέτει ένα συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο εκπαιδευτικών συνεργασιών».

Αν και αρχικά δημιουργήθηκε για να προσφέρει δωρεάν εκπαίδευση σε «φτωχά αγόρια», εξελίχθηκε σε ένα από τα πλέον ελίτ εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

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Στους αποφοίτους του συγκαταλέγονται 20 Βρετανοί πρωθυπουργοί, συγγραφείς, ηθοποιοί και μέλη βασιλικών οικογενειών από όλο τον κόσμο. Για τη βρετανική βασιλική οικογένεια, η επιλογή του Eton αποτελεί σχεδόν παράδοση.

Εκεί φοίτησαν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι, ενώ στο ίδιο σχολείο είχαν σπουδάσει και ο παππούς και ο θείος της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Ακόμη και νεότερα μέλη της ευρύτερης βασιλικής οικογένειας έχουν επιλέξει το Eton για τα παιδιά τους, διατηρώντας έναν δεσμό που κρατά δεκαετίες.

Eton College: Η καθημερινότητα και οι αυστηροί κανόνες για τους μαθητές

Σήμερα περίπου 1.350 μαθητές φοιτούν στο σχολείο και διαμένουν σε 25 διαφορετικά οικοτροφεία. Κάθε μαθητής έχει το δικό του δωμάτιο, με στόχο – σύμφωνα με τη φιλοσοφία του σχολείου – να καλλιεργούν την αυτονομία και την υπευθυνότητα από μικρή ηλικία.

Κάθε «σπίτι» φιλοξενεί περίπου 55 αγόρια, γράφει ο Independent.

Ο Ουίλιαμ και ο Χάρι ανήκαν στο Manor House κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Eton, οπότε είναι πιθανό ο Τζορτζ να διαμείνει εκεί.

Το Manor House, το οποίο λειτουργεί ως οικοτροφείο τουλάχιστον από το 1723, φιλοξένησε επίσης τον 1ο Δούκα του Ουέλλινγκτον, ο οποίος είχε δηλώσει: «Πιστεύω πραγματικά ότι το επιχειρηματικό μου πνεύμα το οφείλω σε αυτό το μέρος».

Κάθε μαθητής διαθέτει το δικό του υπνοδωμάτιο-μελέτη, αλλά τα αγόρια ζουν, μελετούν και τρώνε μαζί.

Όταν ο Τζορτζ φτάσει στο Eton, όπως όλοι οι νέοι μαθητές, θα πρέπει να συνηθίσει τη στολή, η οποία υιοθετήθηκε για πρώτη φορά το 1820 ως ένδειξη πένθους για τον θάνατο του βασιλιά Γεωργίου Γ΄.

Η στολή, που μοιάζει να έχει βγει από άλλη εποχή, αποτελείται από μαύρο φράκο και γιλέκο, παντελόνι με λεπτές ρίγες, γιακά με φτερά και λευκό παπιγιόν. Παρότι θεωρείται σύμβολο της βρετανικής ελίτ, το σχολείο υποστηρίζει ότι τα τελευταία χρόνια έχει διευρύνει την πρόσβαση σε μαθητές από διαφορετικά κοινωνικά υπόβαθρα. Από το 2002 οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί έπειτα από εξετάσεις, συνεντεύξεις και συστατικές επιστολές. Τα ετήσια δίδακτρα εξακολουθούν να ξεπερνούν τις 60.000 λίρες.

Για τον πρίγκιπα Τζορτζ, δεύτερο στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου μετά τον πατέρα του, η φοίτηση στο Eton αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην προετοιμασία του για τον μελλοντικό του ρόλο, όπως σημειώνει ο βρετανικός Τύπος. Παράλληλα, συνεχίζει μια εκπαιδευτική παράδοση που συνδέεται εδώ και δεκαετίες με τους μελλοντικούς βασιλείς της Βρετανίας. Εκτός της αίθουσας διδασκαλίας, το σχολείο διαθέτει πολλά στρέμματα γηπέδων και προσφέρει 25 διαφορετικά αθλήματα, μεταξύ των οποίων και το «Eton fives», ένα παιχνίδι χάντμπολ που εφευρέθηκε στο Κολλέγιο στα τέλη του 19ου αιώνα.

Με πληροφορίες από etoncollege.com, Independent, People



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