Έτοιμος να ηγηθεί του Ιράν δηλώνει ο Παχλαβί: Κάποιοι φοβούνται ότι θα επαναφέρει τη μοναρχία

Με τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες Σάββατο, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα βρεθεί «στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας», δήλωσε ο γιος του τελευταίου σάχη της χώρας, ο Ρεζά Παχλαβί.

«Με τον θάνατό του η Ισλαμική Δημοκρατία ουσιαστικά έφτασε στο τέλος της και σύντομα θα βρεθεί στον σκουπιδοτενεκέ της Ιστορίας», έγραψε ο Ρεζά Παχλαβί στο X. «Προς τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις ασφαλείας και την αστυνομία: οποιαδήποτε απόπειρα να στηρίξετε το καθεστώς που καταρρέει, θα αποτύχει», πρόσθεσε.

Ο Ρεζά Παχλαβί, που αυτοπαρουσιάζεται ως προσωπικότητα της μετάβασης στο Ιράν, ζήτησε από τους Ιρανούς «να παραμείνουν σε εγρήγορση» προς το παρόν. «Η στιγμή για μια μαζική και αποφασιστική παρουσία στους δρόμους είναι πολύ κοντά», τόνισε.

Σε άρθρο του στη Washington Post, ο Ρεζά Παχλαβί ευχαρίστησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ χθες εναντίον του Ιράν και επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να ηγηθεί της μετάβασης εξουσίας.

Διευκρίνισε ωστόσο, ότι θα πρόκειται απλώς για μεταβατικό ρόλο, μετά τις επικρίσεις που δέχθηκε καθώς κάποιοι φοβούνται ότι επιδιώκει να επαναφέρει τη μοναρχία στο Ιράν. «Πολλοί Ιρανοί, συχνά με κίνδυνο τη ζωή τους, μου έχουν ζητήσει να ηγηθώ αυτής της μετάβασης. Εντυπωσιάζομαι από το θάρρος τους και ανταποκρίθηκα στην έκκλησή τους», έγραψε ο γιος του σάχη.

«Ο δρόμος μας θα είναι διαφανής: θα συνταχθεί νέο Σύνταγμα που θα επικυρωθεί με δημοψήφισμα, το οποίο θα ακολουθήσουν ελεύθερες εκλογές υπό διεθνή εποπτεία. Όταν οι Ιρανοί ψηφίσουν, η μεταβατική κυβέρνηση θα διαλυθεί», εξήγησε.

Σύμφωνα με τον Ρεζά Παχλαβί, όλες οι ομάδες της αντιπολίτευσης έχουν συμφωνήσει στις βασικές αρχές, κυρίως στον διαχωρισμό κράτους – εκκλησίας, όπως και ότι στηρίζουν την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν και την ανάγκη για «ατομικές ελευθερίες και ισότητα όλων των πολιτών»

Ποιος αναλαμβάνει τώρα την εξουσία στο Ιράν;

Σημειώνεται πως η διαδικασία μετάβασης στο Ιράν μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη της χώρας, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ξεκινά σήμερα, ανακοίνωσε ο Αλί Λαριτζανί επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και πρώην σύμβουλος του Χαμενεΐ.

«Σύντομα θα συσταθεί ένα προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας. Ο πρόεδρος, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας και ένας νομικός του Συμβουλίου των Φρουρών του Συντάγματος θα αναλάβουν την ευθύνη μέχρι την εκλογή του επόμενου ηγέτη», δήλωσε ο Λαριτζανί σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Το συμβούλιο αυτό θα συσταθεί το συντομότερο δυνατό. Εργαζόμαστε για τη δημιουργία του ήδη από σήμερα», τόνισε.

Παράλληλα ο Λαριτζανί προειδοποίησε κατά των αποπειρών να διχαστεί η χώρα. «Οι ομάδες που επιδιώκουν να διχάσουν το Ιράν θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν θα το ανεχθούμε», υπογράμμισε καλώντας τους Ιρανούς να ενωθούν.