«Ετοιμαστείτε για ισχυρότερα πλήγματα»: Νέες προειδοποιήσεις από Ιράν - Αγωνία για τη ναυσιπλοΐα

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα, καθώς το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ τα Στενά του Ορμούζ μετατρέπονται για ακόμη μία φορά σε επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, στόχος αποτέλεσαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις ραντάρ, αλλά και εξοπλισμός δορυφορικών επικοινωνιών που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές δυνάμεις στις δύο χώρες.

Nέα προειδοποίηση από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Στην ανακοίνωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι οι επιχειρήσεις τους ήταν επιτυχείς, ενώ προειδοποίησαν πως οι αντίπαλοί τους θα πρέπει να προετοιμάζονται για νέα κύματα επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, τα οποία χαρακτήρισαν ακόμη πιο αποφασιστικά και ισχυρά.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι οι ιρανικές δυνάμεις σταμάτησαν δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που επιχειρούσαν να κινηθούν μέσω της λεγόμενης «νότιας διαδρομής» στα Στενά του Ορμούζ.

Οι ιρανικές αρχές υποστήριξαν ότι τα πλοία δεν συμμορφώθηκαν με τις σχετικές οδηγίες, ενώ ανέφεραν πως κατά τη διάρκεια του περιστατικού σημειώθηκαν εκρήξεις που προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές στα δεξαμενόπλοια. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των συγκεκριμένων ισχυρισμών.

Παράλληλα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν τη δέκατη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον στόχων στο Ιράν.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, οι επιχειρήσεις επικεντρώθηκαν σε κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones, καθώς και σε συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Όπως υποστηρίζει η αμερικανική διοίκηση, σκοπός των επιθέσεων είναι να περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα τεταμένο σκηνικό, νέα ανησυχία προκάλεσε ανακοίνωση της βρετανικής υπηρεσίας UKMTO, σύμφωνα με την οποία πλοίο μεταφοράς υδρογονανθράκων χτυπήθηκε από άγνωστου τύπου βλήμα περίπου 15 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από τη Λίμα του Ομάν.

Οι βρετανικές αρχές ανέφεραν ότι ενημερώθηκαν από πολλαπλές πηγές, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα των δραστών ή τις συνθήκες του περιστατικού, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.