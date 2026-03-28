Εταιρείες με γυναίκες επικεφαλής τιμωρούν συχνότερα άνδρες με καταχρηστική συμπεριφορά

Οι εταιρείες που απασχολούν περισσότερες γυναίκες σε ανώτερες θέσεις είναι πολύ πιο πιθανό να απολύσουν άνδρες που κατηγορούνται για σεξουαλική ή σωματική κακοποίηση των συναδέλφων τους, σύμφωνα με ανάλυση διεθνών και βρετανικών στοιχείων.

Οι άνδρες ήταν πιο πιθανό να απολυθούν για κακοποίηση άνδρα συναδέλφου παρά γυναίκας συναδέλφου, σύμφωνα με πρόσφατη φινλανδική μελέτη, η οποία αναφέρεται σε έρευνα σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών που συγκέντρωσε το Ινστιτούτο Δημοσιονομικών Μελετών (IFS).

Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι οργανώσεις που διευθύνονται από γυναίκες (εκείνες με υψηλότερο από το μέσο όρο αριθμό γυναικών σε θέσεις υψηλών αποδοχών) ήταν «σημαντικά πιο πιθανό να απολύσουν τους δράστες», ενώ εκείνες που διευθύνονται από άνδρες ήταν πιο πιθανό να δουν το θύμα της κακοποίησης να αποχωρεί από την εταιρεία.

Το IFS ανέφερε μελέτες που διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες που υφίστανται σεξουαλική ή σωματική βία στην εργασία δέχονται σημαντικό πλήγμα στην καριέρα τους, «συμπεριλαμβανομένης της απώλειας εργασίας, της μείωσης των ωρών εργασίας και του χαμηλότερου εισοδήματος». Μια μελέτη διαπίστωσε ότι οι γυναίκες που συγκατοικούν με έναν βίαιο σύντροφο βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται κατά μέσο όρο κατά 12%. «Αυτές οι απώλειες παραμένουν ακόμη και μετά το τέλος της σχέσης, υποδηλώνοντας μακροπρόθεσμη ζημιά στη σύνδεση με την αγορά εργασίας και στην εξέλιξη της καριέρας», ανέφερε το IFS.

Μακροχρόνιες οι επιπτώσεις για τις γυναίκες που δέχονται κακοποίηση

Σύμφωνα με μια φινλανδική μελέτη που βασίζεται σε στοιχεία της αστυνομίας και των κοινωνικών υπηρεσιών, οι γυναίκες που καταγγέλλουν βιασμό υφίστανται σημαντικές και μακροχρόνιες επιπτώσεις στην οικονομική τους ευημερία. Η μελέτη διαπίστωσε ότι αυτές οι γυναίκες κέρδιζαν, κατά μέσο όρο, 17% λιγότερα πέντε χρόνια μετά την επίθεση – ποσοστό μεγαλύτερο από τη μείωση των εισοδημάτων κατά 13% που παρατηρείται κατά την ίδια χρονική περίοδο σε άτομα που έχουν εκτίσει ποινή φυλάκισης ενός έτους στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι σε περιοχές όπου περισσότερες καταγγελίες βιασμού στην αστυνομία οδήγησαν σε δικαστική υπόθεση, οι οικονομικές επιπτώσεις για τα θύματα ήταν μικρότερες.

Τα δεδομένα, τα οποία συγκεντρώθηκαν από πολλαπλές «αξιόπιστες» μελέτες σύμφωνα με το IFS, ήταν «σοκαριστικά», δήλωσε η συν-συγγραφέας Μαγκνταλένα Ντομίνγκιεζ, ανώτερη ερευνητική οικονομολόγος στο ινστιτούτο οικονομικών ερευνών.

«Η συνολική εικόνα που προκύπτει από αυτή την έρευνα μας δείχνει ότι, ως οικονομολόγοι, πρέπει να αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα τη βία λόγω φύλου», δήλωσε η Ντομίνγκιεζ. «Οι γυναίκες πληρώνουν βαρύ τίμημα για την ενδοοικογενειακή και τη σεξουαλική κακοποίηση – είτε πρόκειται για αποχώρηση από την εργασία είτε για μείωση των εισοδημάτων μετά από βιασμό. Ωστόσο, η έρευνα μας δείχνει επίσης ότι υπάρχει περιθώριο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να κάνουν τη διαφορά. Οι γυναίκες δεν μπορούν να επιλέξουν να μην γίνουν θύματα, αλλά η αντίδραση των χώρων εργασίας, της αστυνομίας και άλλων φορέων μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην ανάρρωσή τους».

Αναγκαία τα μέτρα πρόληψης

Το IFS εξέτασε επίσης πρόσφατες μελέτες από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαπίστωσαν ότι η ανεργία των γυναικών αυξάνει τον κίνδυνο ενδοοικογενειακής βίας, οδηγώντας τους συγγραφείς να δηλώσουν ότι «η οικονομική εξάρτηση αυξάνει την ευπάθεια και καταδεικνύει τις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν οι οικονομικές συνθήκες – και η οικονομική πολιτική – στη βία με βάση το φύλο».

Η μελέτη συγκέντρωσε επίσης δεδομένα σχετικά με τον αντίκτυπο της αστυνόμευσης στα αποτελέσματα για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία, όπως ανέφερε, έδειξαν «ότι η σύλληψη έχει ισχυρό αποτρεπτικό αποτέλεσμα στους (δυνητικούς) δράστες» και υποδήλωσαν ότι «η μείωση του ορίου για τη σύλληψη θα μείωνε τον αριθμό των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας».

Το IFS επικαλέστηκε μια μελέτη από την περιοχή των West Midlands, η οποία διαπίστωσε ότι οι συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία μείωσαν κατά το ήμισυ τις μελλοντικές κλήσεις στο 999 για το συγκεκριμένο αδίκημα κατά το έτος που ακολούθησε τη σύλληψη. Μια άλλη μελέτη της αστυνομίας του Greater Manchester διαπίστωσε ότι οι ποινικές διώξεις εναντίον των δραστών μείωσαν την πιθανότητα υποτροπής κατά σχεδόν 40%. Ωστόσο, το IFS ανέφερε ότι η εκτίμηση κινδύνου και τα σχετικά μέτρα προστασίας «δεν φαίνεται να μειώνουν την πιθανότητα επανάληψης της βίας».

Η Κατρίν Χολ, ανεξάρτητη σύμβουλος της κυβέρνησης σε θέματα βιασμού, δήλωσε ότι η έρευνα έδειξε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν προσοχή στον «τεράστιο» κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο της σεξουαλικής και έμφυλης βίας στα θύματα και στις κοινωνίες στις οποίες ζουν.

«Αυτή η έρευνα μας δείχνει ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε επειγόντως τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών, όχι μόνο επειδή είναι το ηθικά σωστό, αλλά και επειδή, ακόμη και από καθαρά οικονομική άποψη, δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε», δήλωσε.

Με πληροφορίες από Guardian