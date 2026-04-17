Εταιρεία στην Κένυα που συνεργάζεται με τη Meta απολύει πάνω από 1.000 εργαζόμενους

Περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι χαμηλών αποδοχών στην Κένυα απολύθηκαν αιφνιδιαστικά από εταιρεία που συνεργάζεται με τη Meta, σε μια εξέλιξη που, σύμφωνα με οργανώσεις, αναδεικνύει την ευάλωτη θέση των εργαζομένων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στον παγκόσμιο Νότο.

Οι απολύσεις ανακοινώθηκαν από την εταιρεία Sama, με έδρα το Ναϊρόμπι, η οποία παρείχε υπηρεσίες εποπτείας περιεχομένου και εκπαίδευσης μοντέλων ΑΙ για λογαριασμό της Meta. Η εταιρεία ανέφερε ότι η απόφαση συνδέεται με τη λήξη της συνεργασίας από την πλευρά της αμερικανικής πλατφόρμας.

Η εξέλιξη έρχεται μετά από καταγγελίες ότι εργαζόμενοι που ασχολούνταν με την επισημείωση δεδομένων κλήθηκαν να παρακολουθήσουν βίντεο που είχαν καταγραφεί από τα «έξυπνα» γυαλιά της εταιρείας, στα οποία εμφανίζονταν ιδιωτικές στιγμές χρηστών.

Σύμφωνα με την οργάνωση Oversight Lab, οι εργαζόμενοι έλαβαν προειδοποίηση μόλις έξι ημερών και εξετάζουν νομικές ενέργειες.

Οι απολύσεις ακολουθούν προηγούμενο κύμα μαζικών περικοπών προσωπικού στη Sama, που αφορούσε εργαζόμενους στην εποπτεία περιεχομένου για τη Meta. Μετά από εκείνη τη φάση, 140 εργαζόμενοι είχαν καταθέσει αγωγή, καταγγέλλοντας σοβαρά ψυχικά προβλήματα, όπως μετατραυματικό στρες, κατάθλιψη και άγχος, λόγω της έκθεσής τους σε ακραίο περιεχόμενο.

Η Meta είχε ήδη διακόψει προσωρινά τη συνεργασία με τη Sama τον προηγούμενο μήνα, μετά τις αποκαλύψεις για τη διαχείριση υλικού από τα «έξυπνα» γυαλιά Ray-Ban smart glasses, τα οποία χρησιμοποιεί συχνά και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Mark Zuckerberg.

Σε ανακοίνωσή της, η Meta υποστήριξε ότι «οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι ιδιωτικά για τους χρήστες» και ότι η ανθρώπινη αξιολόγηση περιεχομένου γίνεται με τη συγκατάθεσή τους για τη βελτίωση των υπηρεσιών. Παράλληλα, ανέφερε ότι αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία με τη Sama επειδή «δεν πληροί τα πρότυπά μας».

Οι απολύσεις σημειώνονται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης για τη Meta, καθώς πρόσφατα δικαστήριο στο Λος Άντζελες έκρινε ότι η εταιρεία σχεδίασε σκόπιμα εθιστικά προϊόντα κοινωνικής δικτύωσης, συμβάλλοντας στη βλάβη ανήλικης χρήστριας.

Από την πλευρά της, η Sama ανέφερε ότι «αναγνωρίζει τον αντίκτυπο στους εργαζομένους» και ότι παρέχει στήριξη στους απολυμένους, τονίζοντας ότι προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, πλήρη ιατρική κάλυψη και υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης.

Η Oversight Lab χαρακτήρισε τις απολύσεις «σοκαριστικές» και «καταστροφικές», υποστηρίζοντας ότι η υφιστάμενη λειτουργία του κλάδου βλάπτει τους εργαζόμενους και την οικονομία.

Πρώην εργαζόμενη της Sama, η Καούνα Μαλγκουί, δήλωσε ότι το ζήτημα δεν αφορά μία μόνο εταιρεία, αλλά αντανακλά τον τρόπο λειτουργίας της παγκόσμιας βιομηχανίας ΑΙ. «Η ισχύς βρίσκεται στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, ενώ το ρίσκο μεταφέρεται προς τα κάτω, στους εργαζόμενους που έχουν τη μικρότερη προστασία και τη μεγαλύτερη έκθεση», ανέφερε.

Με πληροφορίες από Guardian