Εσθονία: Απαγόρευση εισόδου στη χώρα σε Ρώσους που πολέμησαν στην Ουκρανία

Η Εσθονία ανακοίνωσε σήμερα (13/1) ότι απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα σε 261 Ρώσους που πολέμησαν στην Ουκρανία, υποσχόμενη ότι αυτό είναι «μόνο η αρχή».

Το υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι όσοι διέπραξαν φρικαλεότητες στην Ουκρανία «δεν έχουν θέση στον ελεύθερο κόσμο».

Η Εσθονία, που συνορεύει με τη Ρωσία, υποστηρίζει εδώ και μήνες την επιβολή πανευρωπαϊκής απαγόρευσης βίζας στους Ρώσους βετεράνους του πολέμου στην Ουκρανία και έχει κερδίσει την υποστήριξη των χωρών της Βαλτικής και των σκανδιναβικών χωρών.

Το υπουργείο εκτιμά ότι έως και 1,5 εκατομμύρια Ρώσοι έχουν συμμετάσχει στην πλήρη εισβολή, με περίπου τους μισούς από αυτούς να έχουν υπηρετήσει στην πρώτη γραμμή.

Ο υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Τάρο δήλωσε ότι η απειλή «δεν είναι θεωρητική», προσθέτοντας ότι οι Ρώσοι έχουν «εμπειρία σε μάχες και στρατιωτική εκπαίδευση και συχνά μπορεί να έχουν εγκληματικό υπόβαθρο».

Η απαγόρευση τέθηκε επίσημα σε εφαρμογή την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το υπουργείο, και ανακοινώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από αξιωματούχους τη Δευτέρα.

«Αυτό είναι μόνο η αρχή», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών Markus Tsahkna στο X τη Δευτέρα, προσθέτοντας: «Καλούμε και άλλες χώρες να πράξουν το ίδιο».

«Η διασφάλιση της λογοδοσίας για εγκλήματα πολέμου, με παράλληλη προστασία της ασφάλειας της Ευρώπης, είναι απαραίτητη για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», έγραψε η πρωθυπουργός Kristen Michal στο X.

Η κίνηση αυτή επαινέθηκε τη Δευτέρα από τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρέι Σιμπίγκα, ο οποίος χαρακτήρισε τις απαγορεύσεις εισόδου «απαραίτητο μέτρο ασφαλείας» και «σαφές μήνυμα ότι η ατιμωρησία δεν θα γίνει ανεκτή» στο X.

Η απαγόρευση εισόδου για το ρωσικό στρατιωτικό προσωπικό έρχεται την ίδια μέρα που ένας παρατηρητής των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε ότι το περασμένο έτος ήταν το πιο θανατηφόρο για τους πολίτες στην Ουκρανία από το 2022, το έτος που η Ρωσία εισέβαλε στη χώρα.

Με πληροφορίες από euronews.com