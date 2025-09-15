«Ερντογάν παραιτήσου»: Εντυπωσιακή διαδήλωση του CHP στην Άγκυρα εν μέσω του πογκρόμ κατά των κεμαλικών

Τουλάχιστον 50.000 πολίτες συγκεντρώθηκαν την Κυριακή στην πλατεία Ταντογάν της Άγκυρας, σε διαδήλωση που διοργάνωσε το κεμαλικό κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), μία μόλις ημέρα πριν από τη δικαστική απόφαση που θα μπορούσε να οδηγήσει στην καθαίρεση της ηγεσίας του κόμματος.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν τουρκικές σημαίες και φορούσαν μπλουζάκια με την εικόνα του ιδρυτή της Δημοκρατίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, σε μια εντυπωσιακή επίδειξη αντίστασης και ενότητας.

Ο αντιπρόεδρος του CHP, Μουράτ Μπακάν, δήλωσε πως παρευρέθηκαν πάνω από 50.000 άτομα, ενώ ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου επιβεβαίωσαν την παρουσία δεκάδων χιλιάδων διαδηλωτών.

Στην ομιλία του, ο ηγέτης του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, χαρακτήρισε την υπόθεση «δικαστικό πραξικόπημα» με στόχο την απομάκρυνσή του από την ηγεσία. «Αυτή η κυβέρνηση δεν θέλει δημοκρατία. Ξέρουν πως δεν μπορούν να κερδίσουν εκλογές αν υπάρχει δημοκρατία. Δεν θέλουν δικαιοσύνη, γιατί ξέρουν πως αν υπάρξει δικαιοσύνη, δεν θα μπορέσουν να κρύψουν τα εγκλήματά τους», δήλωσε ο Οζέλ. Συνέχισε λέγοντας: «Η υπόθεση είναι πολιτική και οι κατηγορίες είναι συκοφαντικές. Πρόκειται για πραξικόπημα κι εμείς θα αντισταθούμε. Ζούμε τις οδυνηρές συνέπειες της εγκατάλειψης του “τρένου της δημοκρατίας” από την κυβέρνηση, που προτίμησε την καταστολή αντί της ψήφου. Δυστυχώς, κάθε δημοκρατική απειλή για την κυβέρνηση μετατρέπεται σε στόχο».

Τη Δευτέρα, το δικαστήριο της Άγκυρας θα αποφανθεί αν θα ακυρώσει τα αποτελέσματα του συνεδρίου του CHP τον Νοέμβριο του 2023, στο οποίο εξελέγη ο Οζέλ, επικαλούμενο ισχυρισμούς περί νοθείας στην ψηφοφορία.

Οι επικριτές υποστηρίζουν πως πρόκειται για μία πολιτικά υποκινούμενη απόπειρα αποδυνάμωσης του παλαιότερου κόμματος της Τουρκίας, το οποίο προκάλεσε σοβαρό πλήγμα στο κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις δημοτικές εκλογές του 2024 και παρουσιάζει αυξανόμενη δυναμική στις δημοσκοπήσεις.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Οζέλ απευθύνθηκε στον Τούρκο πρόεδρο: «Ερντογάν, έχεις ξαναδεί ποτέ την πλατεία Ταντογάν έτσι;», την ώρα που το πλήθος φώναζε συνθήματα: «Ερντογάν παραιτήσου!»