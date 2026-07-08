Ερντογάν μετά τη σύνοδο ΝΑΤΟ: Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε τέτοιο λάθος

Στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απάντησε, στη συνέντευξη Τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τα F-35 και τις αντιδράσεις για το ενδεχόμενο προμήθειας από τις ΗΠΑ, απάντησε πως «ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε τέτοιο λάθος. Εμείς δεν κάναμε κανένα σχόλιο όταν εξοπλίστηκε η Ελλάδα».

«Και όταν άλλοι έχουν άλλου τύπου θόλους, εμείς έχουμε τον Ατσάλινο Θόλο» πρόσθεσε, συμπληρώνοντας πως τέτοιες αντιρρήσεις «δεν έχουν θέση στον κόσμο μου».

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να υποπέσει σε τέτοιο σφάλμα. Για τα αμυντικά συστήματα που αγόρασε ο κ. Μητσοτάκης εμείς δεν κάναμε κανενα σχόλιο. Μπορεί να αγοράσει και να πουλήσει ό,τι θέλει. Η Τουρκία έχει το δικαίωμα να τα αγοράσει», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

Σε άλλη ερώτηση, ο Ερντογάν- σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις- απάντησε: «Μαζί με τον κ. Μητσοτάκη, τα προβλήματα του Αιγαίου είναι ένα θέμα που θέλουμε να επιλύσουμε. Αλλά θέλω να τονίσω πως η επίλυση τέτοιων ζητημάτων είναι, πρώτα από όλα, θέμα ηγετών, κάτι στο οποίο νομίζω συμφωνεί και ο ίδιος».

Το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι μια συμμαχία συμμάχων που ενισχύουν ο ένας τον άλλον, όχι μια συμμαχία χωρών που εξαρτώνται η μία από την άλλη, σχολίασε επίσης, ο Τούρκος πρόεδρος, υποστηρίζοντας πως η αμυντική πολιτική της Τουρκίας αποτελεί κυρίαρχη επιλογή της χώρας και δεν μπορεί να επηρεάζεται από τρίτους.

Παράλληλα, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις ισραηλινές επιθέσεις, ο Ερντογάν δήλωσε ότι «όσοι βλέπουν τη δική τους ασφάλεια στην αστάθεια της περιοχής προσπαθούν να σβήσουν ακόμη και την παραμικρή λάμψη ειρήνης», επαναλαμβάνοντας την ανάγκη για σταθερότητα και διπλωματικές λύσεις.

Ο Τούρκος πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της Συμμαχίας, επισημαίνοντας, σύμφωνα με τον ίδιο, πως το πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών αποτυπώθηκε με σαφήνεια κατά τη σύνοδο κορυφής, η οποία, όπως ανέφερε, πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωατλαντική ασφάλεια δοκιμάζεται και αναμένεται να διαμορφώσει το κοινό μέλλον της Συμμαχίας.

Ο Ερντογάν υποστήριξε ακόμη ότι η συμμετοχή όλων των συμμάχων σε επίπεδο ηγετών αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης προς την Τουρκία. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η χώρα του βρίσκεται «πολύ μπροστά» από πολλούς συμμάχους του ΝΑΤΟ σε επίπεδο αμυντικών δαπανών, στρατιωτικών δυνατοτήτων και ανάπτυξης της αμυντικής βιομηχανίας.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, έκανε λόγο για την «επιτυχή ολοκλήρωση μιας ιστορικής συνόδου κορυφής», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τα αποτελέσματά της θα επηρεάσουν τις μελλοντικές εξελίξεις στη Συμμαχία.

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη για τα F-35

Υπενθυμίζεται ότι δηλώσεις πριν την έναρξη των εργασιών για τη 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, που διοργανώθηκε στην Τουρκία, πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, στάθηκε στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, αναφέροντας: «πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ».

«Μια Συμμαχία πρέπει να στηρίζεται στις σχέσεις καλής γειτονίας. Ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία αν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών λαμβάνονται υπόψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την αναφορά του στην Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε «είναι πάντα χαρά να επισκέπτομαι την Άγκυρα, ήμουν πάντα υπέρμαχος της βελτίωσης των σχέσεων των δύο κρατών».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Anadolu