Ερντογάν: «Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου»

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε τη διεθνή κοινότητα «να αναγνωρίσει την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου».

Ο πρόεδρος της Τουρκίας αναφέρθηκε εκτός από το Κυπριακό και στην κατάσταση στη Γάζα.



Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο Ερντογάν είπε: «Η Τουρκία έχει δικαιώματα και δικαιοδοσία δυτικά της Κύπρου, ενώ οι Τουρκοκύπριοι έχουν νόμιμα δικαιώματα γύρω από το νησί», και πρόσθεσε ότι «δεν θα ευοδωθούν τα έργα που αποκλείουν την Τουρκία και την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου».



Ο πρόεδρος της Τουρκίας επανέλαβε την πρόταση για Διάσκεψη Ανατολικής Μεσογείου με στόχο «την ανάπτυξη κοινού εδάφους», ενώ ξεκαθάρισε ότι «η λύση στο Κυπριακό δεν μπορεί να βασίζεται στο ομοσπονδιακό μοντέλο που δοκιμάστηκε πολλές φορές και απέτυχε».



«Υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη και δύο ξεχωριστοί λαοί στο νησί. Οι Τουρκοκύπριοι είναι ισότιμοι ιδιοκτήτες και δεν θα δεχθούν ποτέ να είναι μειονότητα», είπε χαρακτηριστικά.



Απευθυνόμενος στη διεθνή κοινότητα, ο Ερντογάν ζήτησε «να τερματίσει την άδικη και απάνθρωπη απομόνωση των Τουρκοκυπρίων» και επέμεινε στην έκκλησή του: «Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να συνάψει διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις».

Ερντογάν: Η τοποθέτηση για τη Γάζα και η φωτογραφία που έδειξε από το βήμα

Στην ομιλία του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε τις χώρες να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος, μετά τις πρόσφατες κινήσεις δυτικών δυνάμεων προς την ίδια κατεύθυνση.

Φωτ.: EPA



Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι απαιτείται άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και έδειξε στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών μια φωτογραφίες που αποτυπώνουν την ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας με αποστεωμένα μωρά και γυναίκες που περιμένουν πεινασμένες, να παραλάβουν φαγητό. Σε εκείνο το σημείο, ανέφερε: «Αυτή η ντροπιαστική εικόνα εκτυλίσσεται στη Γάζα και επαναλαμβάνεται εδώ και 23 μήνες».



«Στη Γάζα συνεχίζεται μια γενοκτονία, ακόμα και τώρα που βρισκόμαστε εδώ, αθώοι άνθρωποι πεθαίνουν. Ακολουθήστε τη συνείδησή σας και απαντήστε στην ακόλουθη ερώτηση. Μπορούμε να έχουμε έναν λογικό λόγο για αυτή τη βαρβαρότητα το 2025;», είπε, σύμφωνα με τη μετάφραση των σχολίων του.