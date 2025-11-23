Ερντογάν: «Αύριο θα μιλήσω με τον Πούτιν» – Νέα πυρά κατά Ισραήλ και Νετανιάχου στη Σύνοδο G20

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προανήγγειλε τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σκοπός της συνομιλίας τους, σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, είναι η αναβίωση της πρωτοβουλίας του «διαδρόμου των σιτηρών» και η προώθηση των διαδικασιών για ειρήνη στην Ουκρανία.

Σε συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά τη Σύνοδο των G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ, ο Ερντογάν, επισήμανε, πως θα θέσει εκ νέου το θέμα της επισιτιστικής ασφάλειας και της ανάγκης για διάλογο Μόσχας - Κιέβου, δηλώνοντας, μεταξύ άλλων: «Πέρυσι καταφέραμε να ανοίξουμε τον δρόμο μέσω της συμφωνίας για τα σιτηρά, αλλά η διαδικασία σταμάτησε. Αύριο θα ζητήσω από τον κ. Πούτιν να την επανεκκινήσουμε».

Ερντογάν: «Δεν είναι δυνατόν να αδιαφορήσουμε για αυτή τη γενοκτονία στη Γάζα»

Στην τοποθέτησή του, ο Τούρκος πρόεδρος εξαπέλυσε πυρά κατά του Ισραήλ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας για «γενοκτονία στη Γάζα».

«Δεν είναι δυνατόν να αδιαφορήσουμε για αυτή τη γενοκτονία στη Γάζα, στην Παλαιστίνη. Ο υπεύθυνος για αυτή τη γενοκτονία είναι ο Νετανιάχου, είναι το Ισραήλ» τόνισε, απευθυνόμενος στους άλλους ηγέτες με τους οποίους είχε διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο της Συνόδου.

Όσο για τον πόλεμο της Γάζας, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε: «Ιδιαίτερα στη γενοκτονία της Γάζας, όπου σκοτώθηκαν 70.000 Παλαιστίνιοι, κυρίως παιδιά, γυναίκες και άμαχοι, η Νότια Αφρική έδειξε παραδειγματικό σθένος. Την ώρα που μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου διαπράττονταν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα, οι φίλοι μας από τη Νότια Αφρική, όπως και το τουρκικό έθνος, δεν γύρισαν την πλάτη τους στη βαρβαρότητα».

Εξέφρασε παράλληλα, την πρόθεση της Άγκυρας να συνεχίσει να στηρίζει τους Παλαιστινίους μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας και να επιμείνει στη λύση των δύο κρατών, με βάση τα σύνορα του 1967 και πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ