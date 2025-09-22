Συζήτηση στα fora και στα social προκλήθηκε για τη χειρονομία της χήρας του Τσάρλι Κερκ, Έρικα.

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ ανέβηκε στην σκηνή του σταδίου Στέιτ Φαρμ, μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, και ενώ ήταν αγκαλιά, προχώρησε σε μία χειρονομία που προκάλεσε πολλές απορίες, υψώνοντας τον αντίχειρα, τον δείκτη και το μικρό δάχτυλο ενώ παράλληλα δίπλωνε το μεσαίο και το παράμεσο δάχτυλο προς τα κάτω.

Έρικα Κερκ: Τι σημαίνει η χειρονομία που έκανε η χήρα του Τσάρλι

Ένα άτομο ζήτησε από το bot της xAI, Grok, να εξηγήσει τη χειρονομία.

«Αυτή η εικόνα δείχνει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την Έρικα Κερκ στην επιμνημόσυνη δέηση του Τσάρλι Κερκ. Κάνει μια χειρονομία με τον δείκτη και το μικρό της δάχτυλο τεντωμένα, την οποία κάποιοι ερμηνεύουν ως ''47'' για να υποστηρίξουν την προεδρία του Τραμπ (ως 47η). Άλλοι το βλέπουν ως το σημάδι από ροκ συναυλία ή τα «κέρατα» που συνδέεται με διάφορες πολιτισμικές έννοιες», απάντησε.

«Συγγνώμη, αλλά γιατί η Έρικα έκανε τη χειρονομία με το κέρατο του διαβόλου στο τέλος με τον Τραμπ; Παρακολούθησα ολόκληρη την επιμνημόσυνη δέηση και σκέφτηκα ότι ήταν πολύ συγκινητική και οι ομιλίες ήταν συγκινητικές, αλλά γιατί το έκανε αυτό η ίδια; Δεν ήταν ροκ συναυλία. Είμαι πραγματικά μπερδεμένος», ανέφερε ένα άλλο άτομο στο X.

Πάντως, αμερικανικά μέσα αναφέρουν πως «είναι μια μικρή στιγμή αλλά μπορείτε να τη δείτε να σηκώνει το χέρι της. Η χειρονομία σημαίνει ''Σ' αγαπώ'' στη νοηματική γλώσσα».

Η λέξη «Σ' αγαπώ» στη νοηματική γλώσσα:

Έρικα Κερκ: «Συγχωρώ τον άνδρα που σκότωσε τον Τσάρλι»

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, δήλωσε πως συγχωρεί τον δολοφόνο του συζύγου της, κατά την ομιλία της σε επιμνημόσυνη τελετή σε κατάμεστο στάδιο της Αριζόνας για τον συντηρητικό ακτιβιστή που δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

«Αυτόν τον άνδρα, αυτόν τον νεαρό, τον συγχωρώ. Τον συγχωρώ επειδή έτσι έκανε και ο Χριστός και αυτό θα έκανε κι ο Τσάρλι», είπε η Έρικα Κερκ, εξηγώντας πως η απάντηση στο μίσος είναι η αγάπη, όπως διδάσκει το Ευαγγέλιο.

Με πληροφορίες από Ηindustan Τimes και news.com.au