Έρικα Κερκ: «Συγχωρώ τον άνδρα που τον σκότωσε» - Η ομιλία της χήρας του Τσάρλι

Στο κοινό του σταδίου Στέιτ Φαρμ στο Γκλέντεϊλ μίλησε η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα.

Η χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, δήλωσε πως συγχωρεί τον δολοφόνο του συζύγου της, κατά την ομιλία της σε επιμνημόσυνη τελετή σε κατάμεστο στάδιο της Αριζόνας για τον συντηρητικό ακτιβιστή που δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Έρικα Κερκ: «Συγχωρώ τον άνδρα που σκότωσε τον Τσάρλι»

«Αυτόν τον άνδρα, αυτόν τον νεαρό, τον συγχωρώ. Τον συγχωρώ επειδή έτσι έκανε και ο Χριστός και αυτό θα έκανε κι ο Τσάρλι», είπε η Έρικα Κερκ, εξηγώντας πως η απάντηση στο μίσος είναι η αγάπη, όπως διδάσκει το Ευαγγέλιο.

Αίσθηση προκάλεσε η αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τόνισε: «Δεν μισούσε τους αντιπάλους του, ήθελε το καλύτερο για εκείνους. Επ’ αυτού διαφωνούσα με τον Τσάρλι. Μισώ τους αντιπάλους μου και δεν θέλω το καλύτερο για εκείνους. Λυπάμαι, Έρικα».

Στο τέλος της ομιλίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ παρηγόρησε τη χήρα του Τσάρλι Κερκ, η οποία έγειρε το κεφάλι της στην αγκαλιά του Αμερικανού προέδρου.

Ολόκληρη η ομιλία της χήρας του Τσάρλι Κερκ:

«Ο Θεός να σας ευλογεί όλους που ήρθατε εδώ από όλο τον κόσμο, για να τιμήσετε και να γιορτάσετε τον Τσάρλι μου. Μόλις λίγα μίλια από εδώ, πριν από δύο χρόνια στο America Fest 2023, ο Τσάρλι έβγαλε μια ομιλία στη σκηνή για την εκδήλωση TP USA Faith. Ο Τσάρλι λάτρευε να μιλάει αυθόρμητα. Είναι πολύ καλός σε αυτό, χωρίς σενάριο. Έτσι προσωπικά δεν ήξερα τι θα έλεγε. Και αυτό που επέλεξε να εκφράσει εκείνη την ημέρα ήταν η υποταγή του στο θέλημα του Θεού. Παρέθεσε ένα από τα αγαπημένα του εδάφια της Βίβλου, τον Ησαΐα 6:8. ''Εδώ είμαι, Κύριε, χρησιμοποίησέ με''. Αφού τελείωσε ο Τσάρλι, τον συνάντησα στα παρασκήνια και του μίλησα. Και δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Είπα, ''Τσάρλι, μωρό μου, σε παρακαλώ μίλα μου την επόμενη φορά πριν κάνεις αυτή τη δήλωση. Γιατί όταν λες κάτι τέτοιο, υπάρχει τόση δύναμη σε αυτό το εδάφιο όταν λες''. ''Εδώ είμαι, Κύριε, χρησιμοποίησέ με''. Ο Θεός θα σε λάβει υπόψη του. Και το έκανε με τον Τσάρλι.

Πριν από έντεκα ημέρες, ο Θεός δέχτηκε αυτή την πλήρη παράδοση από τον σύζυγό μου και στη συνέχεια τον κάλεσε στο πλευρό του. Περισσότερο από οτιδήποτε, ο Τσάρλι ήθελε να κάνει, όχι το θέλημά του, αλλά το θέλημα του Θεού. Και τις τελευταίες 11 ημέρες, μέσα σε όλο τον πόνο, ποτέ πριν δεν βρήκα τόση παρηγοριά όσο τώρα. Και τα λόγια της κυριακάτικης προσευχής: Γεννηθήτω το θέλημά Σου. Η αγάπη του Θεού μού αποκαλύφθηκε την ίδια μέρα που δολοφονήθηκε ο σύζυγός μου. Το απόγευμα της 10ης Σεπτεμβρίου, έφτασα σε ένα νοσοκομείο της Γιούτα για να κάνω το αδιανόητο. Να κοιτάξω κατάματα το δολοφονημένο σώμα του συζύγου μου. Είδα την πληγή που έβαλε τέλος στη ζωή του. Ένιωσα όλα όσα θα περίμενε κανείς να νιώσει. Ένιωσα σοκ. Ένιωσα φρίκη και ένα επίπεδο πόνου στην καρδιά που δεν ήξερα καν ότι υπήρχε. Αλλά υπήρχε και κάτι άλλο. Ακόμα και στον θάνατο, μπορούσα να δω τον άντρα που αγαπώ. Είδα τη μία γκρίζα τρίχα στο πλάι του κεφαλιού του, για την οποία δεν του είπα ποτέ. Τώρα ξέρει. Συγγνώμη, μωρό μου, που στο λέω τώρα. Αλλά ποτέ δεν του το είπα. Δεν ήθελα. Είδα και αυτό. Είδα επίσης στα χείλη του το πιο αμυδρό χαμόγελο. Και αυτό μου είπε κάτι σημαντικό. Μου αποκάλυψε ένα μεγάλο έλεος από τον Θεό σε αυτή την τραγωδία. Όταν το είδα αυτό, μου είπε ότι ο Τσάρλι δεν υπέφερε. Ακόμα και ο γιατρός μου είπε ότι ήταν κάτι τόσο ακαριαίο που ακόμα κι αν ο Τσάρλι είχε πυροβοληθεί στο χειρουργείο, από μόνο του, τίποτα δεν θα μπορούσε να είχε γίνει. Δεν υπήρχε πόνος εκεί. Δεν υπάρχει φόβος, ούτε αγωνία. Τη μια στιγμή ο Τσάρλι έκανε αυτό που αγαπούσε. Διαφωνούσε και συζητούσε στην πανεπιστημιούπολη. Πάλευε για το ευαγγέλιο. Την αλήθεια μπροστά σε ένα μεγάλο πλήθος. Και μετά ανοιγόκλεισε τα μάτια του. Ανοιγοκλείσε τα μάτια του και είδε τον σωτήρα του στον Παράδεισο. Και όλα τα ουράνια μυστήρια του αποκαλύφθηκαν.

Η αγάπη του Θεού συνέχισε να μου αποκαλύπτεται τις επόμενες μέρες. Την επόμενη μέρα στον αεροδιάδρομο της Air Force Two, αντιμετώπισα την Usha Vance, μια σημαντική γυναίκα. Κράτησα το χέρι της και της είπα ειλικρινά, δεν ξέρω πώς θα το ξεπεράσω αυτό. Μου είπε κάτι. Είπε: ''Ξέρεις, όταν είσαι σε ένα αεροπλάνο με τα παιδιά σου και είναι τα τελευταία 15 λεπτά της πτήσης και τα πράγματα είναι τρελά. Τα παιδιά δεν συνεργάζονται, πετούν παιχνίδια παντού και όλοι ουρλιάζουν. Και σκέφτεσαι, ανυπομονώ να προσγειωθεί αυτή η πτήση. Και είναι 15 λεπτά πριν προσγειωθείς. Θα περάσεις αυτά τα 15 λεπτά και τα επόμενα 15 λεπτά μετά από αυτό''. Ούσα, δεν νομίζω ότι το συνειδητοποίησες τότε, αλλά αυτά τα λόγια ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν να ακούσω. Αλλά πάνω απ' όλα, το έλεος και η αγάπη του Θεού μου αποκαλύφθηκαν τις τελευταίες δέκα ημέρες. Μετά τη δολοφονία του Τσάρλι, δεν είδαμε βία. Δεν είδαμε ταραχές. Δεν είδαμε επανάσταση. Αντίθετα, είδαμε αυτό που ο σύζυγός μου πάντα προσευχόταν να δει σε αυτή τη χώρα: είδαμε αναγέννηση. Την περασμένη εβδομάδα, είδαμε ανθρώπους να ανοίγουν μια Βίβλο για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία. Είδαμε ανθρώπους να προσεύχονται για πρώτη φορά από τότε που ήταν παιδιά. Είδαμε ανθρώπους να πηγαίνουν σε εκκλησιαστική λειτουργία για πρώτη φορά στη ζωή τους.

Στον Τσάρλι άρεσε να κρατάει ημερολόγιο, και το λέω αυτό επειδή το έκανε για να θυμάται σημαντικές στιγμές και λόγια που τον επηρέασαν. Και ένα από τα πράγματα που έγραφε στο ημερολόγιό του ήταν το εξής: Κάθε φορά που παίρνεις μια απόφαση, αφήνει ένα σημάδι στην ψυχή σου. Σε όσους από εσάς εκεί έξω μόλις πήρατε αυτή την απόφαση και κάνατε το πρώτο βήμα προς μια πνευματική ζωή, σας ευχαριστώ και σας καλωσορίζω. Μια μέρα, ελπίζω να κοιτάξετε πίσω και να συνειδητοποιήσετε ότι ήταν η πιο σημαντική απόφαση της ζωής σας. Γιατί είναι. Όλοι εσείς. Είναι. Όλοι εσείς που είστε ήδη πιστοί. Είναι δική σας δουλειά να καθοδηγείτε αυτούς τους ανθρώπους. Μην το παίρνετε αυτό αψήφιστα. Ποτίζετε τον σπόρο της πίστης τους. Προστατέψτε τον και βοηθήστε τον να αναπτυχθεί. Κάθε μέρα, καθώς ο Τσάρλι έμπαινε στο γραφείο, έψαχνε τη λίστα επαφών του- και ξέρω ότι πολλοί από εσάς επηρεαστήκατε από αυτό- έψαχνε τη λίστα επαφών του και έστελνε στίχους από τη Βίβλο για την ημέρα. Ήξερε ότι η πίστη ήταν μια συνήθεια. Όσο περισσότερο τη ζεις, τόσο περισσότερο μεγαλώνει. Αλλά να ξέρετε και αυτό. Ο σπόρος μόλις φυτεύτηκε. Ο εχθρός θα σε βάλει σε πειρασμό περισσότερο σε μια εποχή σαν κι αυτή. Ο Θεός θα είναι πάντα εκεί για εσάς. Αλλά πρέπει να επιλέξετε να σημαδέψετε την ψυχή σας ξανά και ξανά προς την κατεύθυνση του Χριστού. Προσευχηθείτε ξανά. Διαβάστε ξανά τη Βίβλο. Πηγαίνετε στην εκκλησία την επόμενη Κυριακή και τη μεθεπόμενη. Και απελευθερωθείτε από τους πειρασμούς και τα δεσμά αυτού του κόσμου. Το να είσαι ακόλουθος του Χριστού δεν είναι εύκολο. Δεν υποτίθεται ότι είναι.

Ο Ιησούς είπε ότι αν κάποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει τον σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Είπε ότι θα διωχθεί. Είπε ότι θα διωχθούμε. Και ο Τσάρλι ήξερε ότι κουβάλησε με χαρά τον σταυρό του μέχρι το τέλος. Και θέλω όλοι σας να το ξέρετε. Λοιπόν, ο Τσάρλι πέθανε πολύ νωρίς. Ήταν επίσης έτοιμος να πεθάνει. Δεν υπήρχε τίποτα, τίποτα που να ανέβαλε. Δεν υπήρχε τίποτα που να ήταν πολύ δύσκολο ή πολύ επώδυνο ή τίποτα που απλώς να ένιωθε ότι δεν ήθελε να το κάνει. Έφυγε από αυτόν τον κόσμο χωρίς τύψεις. Έκανε το 100% ό,τι μπορούσε κάθε μέρα. Αλλά θέλω να ξέρετε κάτι. Ο Τσάρλι πέθανε με ημιτελή δουλειά, αλλά όχι με ημιτελείς υποθέσεις. Και θα μου λείψει. Θα μου λείψει τόσο πολύ. Γιατί ο γάμος μας και η οικογένειά μας ήταν όμορφες. Εξακολουθούν να είναι. Ο μεγαλύτερος σκοπός στη ζωή του Τσάρλι ήταν η προσπάθεια αναβίωσης της αμερικανικής οικογένειας. Όταν μιλούσε σε νέους, ήταν πάντα πρόθυμος να τους πει για το όραμα του Θεού για τον γάμο και πώς αν μπορούσαν απλώς να τολμήσουν να το ζήσουν, θα εμπλούτιζε κάθε κομμάτι της ζωής τους με τον ίδιο τρόπο που εμπλούτισε τη δική μας. Και κάποιος με ρώτησε κάποτε πώς ο Τσάρλι και εγώ πιστεύαμε ότι διατηρούσαμε τον γάμο μας τόσο δυνατό όταν ήταν απασχολημένος με ταξίδια. Και το μικρό μας μυστικό. Ήταν τα ερωτικά σημειώμετα. Κάθε Σάββατο, ο Τσάρλι έγραφε ένα για μένα. Και δεν έχανε ποτέ Σάββατο. Και σε κάθε μία από αυτές, μου έλεγε ποιο ήταν το πιο σημαντικό του γεγονός της εβδομάδας, πόσο ευγνώμων ήταν για μένα και τα μωρά μας. Και πάντα στο τέλος, τελείωνε κάνοντας την πιο όμορφη ερώτηση. Πάντα τελείωνε ρωτώντας, παρακαλώ ενημερώστε με πώς μπορώ να σας υπηρετήσω καλύτερα ως σύζυγος.

Ο Τσάρλι καταλάβαινε απόλυτα τον ρόλο του Θεού για έναν Χριστιανό σύζυγο, έναν άντρα που ηγείται ώστε να μπορούν να υπηρετούν. Προς όλους τους άντρες που παρακολουθούν σε όλο τον κόσμο, αποδεχτείτε την πρόκληση του Τσάρλι και αγκαλιάστε την αληθινή αρρενωπότητα. Να είστε δυνατοί και θαρραλέοι για τις οικογένειές σας. Αγαπάτε τις γυναίκες σας και ηγηθείτε. Αγαπάτε τα παιδιά σας και προστατέψτε τα. Να είστε η πνευματική κεφαλή του σπιτιού σας. Αλλά σας παρακαλώ να είστε ένας ηγέτης που αξίζει να ακολουθήσετε τη σύζυγό σας. Η γυναίκα σας δεν είναι υπηρέτριά σας. Η γυναίκα σας δεν είναι υπάλληλός σας. Η γυναίκα σας δεν είναι σκλάβα σας. Είναι βοηθός σας. Δεν είστε αντίπαλοι. Είστε μία σάρκα. Εργαζόμενοι μαζί για τη δόξα του Θεού. Ήμουν ο έμπιστος του Τσάρλι. Ήμουν ο θησαυρός του. Ο πιο στενός και έμπιστος σύμβουλός του. Η καλύτερή του φίλη. Τον αγαπούσα τόσο βαθιά. Τον ενδυνάμωνε αυτό επειδή η αγάπη του για μένα με ωθούσε να γίνω καλύτερη σύζυγος. Κάθε μέρα με τιμούσε. Και προσευχόμουν να μπορέσω να είμαι η σύζυγος που ο Θεός ήθελε να είμαι για τον άντρα μου. Γυναίκες, έχω κι εγώ μια πρόκληση για εσάς. Να είστε ενάρετες. Η δύναμή μας βρίσκεται στο σχέδιο του Θεού για τον ρόλο μας. Είμαστε οι φύλακες. Είμαστε οι ενθαρρυντές. Είμαστε οι συντηρητές. Φυλάξτε την καρδιά σας. Ό,τι κάνετε πηγάζει από αυτήν. Και αν είστε μητέρα, παρακαλώ αναγνωρίστε ότι αυτή είναι η πιο σημαντική διακονία που έχετε. Στο σπίτι μας, επειδή ο Τσάρλι ταξίδευε πολύ, προσπαθούσαμε να ταξιδεύουμε μαζί του όπου μπορούσαμε. Αλλά φρόντιζα ώστε όταν ο Τσάρλι επέστρεφε από τη δουλειά, να ήταν το ιερό του μέρος μακριά από τις ανησυχίες του κόσμου. Δεν τον έκανα να νιώθει ένοχος που έλειπε για πολύ καιρό ή για πολύ. Ούτε που γύριζε σπίτι πολύ αργά. Πάντα του έλεγα ότι το σπίτι είναι εδώ για εκείνον και θα είναι έτοιμο για εκείνον. Και κατάφερα να φτάσω σε αυτό το μέρος όπου ήθελε να βρίσκεται το συντομότερο δυνατό όταν ήταν στο ταξίδι.

Δεν υπήρχε τρόπος να κρατάμε λογαριασμούς μεταξύ μας. Ήμασταν μια ομάδα που εργαζόταν μαζί για την ίδια αποστολή. Ποτέ δεν ήθελα να είμαι αυτή που στεκόταν ανάμεσα στον Τσάρλι και το έργο που ο Θεός ετοίμασε γι' αυτόν. Του είχα αναθέσει, και ήξερα ότι ο Τσάρλι θα έκανε πάντα το καλύτερο δυνατό για να με βοηθήσει με το ίδιο. Ο γάμος μου με τον Τσάρλι ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ, και ξέρω ότι ήταν το καλύτερο πράγμα που του συνέβη ποτέ. Ήθελε όλοι να βιώσουν αυτή τη χαρά. Και αυτό είναι το τόσο όμορφο στο σχέδιο του Θεού για τον γάμο, είναι ότι όλοι μπορούν. Θα μπορούσα να μιλάω ατελείωτα γι' αυτό. Στα χρόνια που έρχονται, θα το κάνω. Αλλά η αποστολή του Τσάρλι, πάνω απ' όλα, απευθυνόταν άμεσα σε όσους δεν είναι παντρεμένοι. Ονόμασε σωστά την οργάνωσή του, ήξερε ότι τα πράγματα δεν ήταν καλά με την Αμερική και ιδιαίτερα με τους νέους, και χρειάζονταν μια νέα κατεύθυνση. Ο Τσάρλι ήθελε με πάθος να φτάσει και να σώσει τα Χαμένα Αγόρια της Δύσης, τους νεαρούς άνδρες που νιώθουν ότι δεν έχουν κατεύθυνση, σκοπό, πίστη και λόγο να ζουν με τους άνδρες που σπαταλούν τη ζωή τους σε περισπασμούς και τους άνδρες που κατακλύζονται από δυσαρέσκεια, θυμό και μίσος. Ο Τσάρλι ήθελε να τους βοηθήσει. Ήθελε να έχουν ένα σπίτι με το Turning Point USA, και όταν πήγε στην πανεπιστημιούπολη, έψαχνε να τους δείξει ένα καλύτερο μονοπάτι και μια καλύτερη ζωή. Αυτό ήταν ακριβώς εκεί για να το πάρουν. Ήθελε να τους το δείξει αυτό.

Ο σύζυγός μου, ο Τσάρλι. Ήθελε να σώσει νέους άνδρες, όπως ακριβώς αυτόν που του πήρε τη ζωή. Αυτός ο νεαρός άνδρας. Αυτός ο νεαρός άνδρας στον σταυρό. Ο Σωτήρας μας είπε: ''Πατέρα, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν''. Αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο νεαρός άνδρας. Τον συγχωρώ. Τον συγχωρώ επειδή αυτό έκανε ο Χριστός στο δικό του. Αυτό που θα έκανε ο Τσάρλι. Η απάντηση στο μίσος δεν είναι μίσος. Η απάντηση που γνωρίζουμε από το ευαγγέλιο είναι αγάπη και πάντα αγάπη. Αγάπη για τους εχθρούς μας και αγάπη για όσους μας διώκουν. Ο κόσμος χρειάζεται το Turning Point USA. Χρειάζεται μια ομάδα που θα καθοδηγεί τους νέους μακριά από το μονοπάτι της δυστυχίας και της αμαρτίας. Χρειάζεται κάτι που θα οδηγήσει τους ανθρώπους μακριά από την κόλαση σε αυτόν τον κόσμο και στον επόμενο. Χρειάζεται νέους που να κατευθύνονται προς την κατεύθυνση της αλήθειας και της ομορφιάς. Και έτσι σας υπόσχομαι, σήμερα, κάθε μέρος του έργου μας θα γίνει μεγαλύτερο.

Νιώθω εξαιρετική τιμή που είμαι η νέα CEO του Turning Point USA. Δεν το παίρνω αυτό ελαφρά. Ο Τσάρλι και εγώ ήμασταν ενωμένοι στον σκοπό αυτό. Το πάθος του ήταν το πάθος μου. Και τώρα η αποστολή του είναι η αποστολή μου. Όλα όσα έχτισε το Turning Point USA μέσα από το όραμα και τη σκληρή δουλειά του Τσάρλι. Θα κάνουμε δέκα φορές μεγαλύτερα μέσα από τη δύναμη της μνήμης του. Τα κεφάλαια θα μεγαλώσουν. Χιλιάδες νέοι θα αναπτυχθούν. Το USA Faith θα προσθέσει χιλιάδες νέους πάστορες και δεκάδες μέλη της εκκλησίας. Και ναι, οι εκδηλώσεις στην πανεπιστημιούπολη θα συνεχιστούν και θα συνεχίσουμε να διεξάγουμε συζητήσεις και διάλογο. Η Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματός μας είναι η πιο ανθρώπινη τροποποίηση. Είμαστε φυσικά ομιλούντα όντα, φυσικά πιστεύοντα όντα, και η Πρώτη Τροπολογία προστατεύει το δικαίωμά μας να κάνουμε και τα δύο. Κανένας δολοφόνος δεν θα μας σταματήσει ποτέ να υπερασπιζόμαστε αυτά τα δικαιώματα. Ποτέ. Γιατί όταν σταματάς τη συζήτηση, όταν σταματάς τον διάλογο. Αυτό συμβαίνει όταν χάνουμε την ικανότητα και την προθυμία να επικοινωνούμε. Έχουμε βία.

Και καθώς στέκομαι εδώ τώρα και κοιτάζω αυτή την όμορφη φωτογραφία του συζύγου μου μπροστά μου κρεμασμένη στο στάδιο, σκέφτομαι τον άντρα μου πριν από 13 χρόνια. Δεν τον είχα γνωρίσει ακόμα. Ήταν 18 ετών. Άνθρωπέ μου. Μόλις είχε τελειώσει το λύκειο, να τρέχει στις αίθουσες της Ρεπουμπλικανικής Εθνοσυνέλευσης χωρίς ένα δολάριο στην τσέπη του και μια μόνο επαφή στο τηλέφωνό του. Όσοι τον είδαν, είπαν ότι δεν ήξερε τι έκανε, αλλά ήξερε. Ήξερε τι έκανε. Ήξερε ακριβώς τι έκανε. Επρόκειτο να αλλάξει τον κόσμο. Και το έκανε. Η ζωή του Τσάρλι ήταν ένα σημείο καμπής για αυτή τη χώρα. Ήταν ένα θαύμα. Ας είναι αυτό το θαύμα της ζωής του και το δικό σας σημείο καμπής. Επιλέξτε προσευχή. Επιλέξτε θάρρος. Επιλέξτε ομορφιά. Επιλέξτε περιπέτεια. Επιλέξτε οικογένεια. Επιλέξτε μια ζωή πίστης. Το πιο σημαντικό, επιλέξτε τον Χριστό. Σ' αγαπώ, Τσάρλι, μωρό μου. Και θα σε κάνω περήφανο. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους. Και ο Θεός να ευλογεί την Αμερική».

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέτισε φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ. «Πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, η χώρα μας έχασε ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής μας, έναν γίγαντα της γενιάς του και πάνω απ’ όλα έναν σύζυγο, έναν πατέρα, έναν γιο, έναν Χριστιανό κι έναν αφοσιωμένο πατριώτη», είπε ο πρόεδρος Τραμπ απευθυνόμενος σε περισσότερους από 60.000 ανθρώπους που είχαν κατακλύσει το στάδιο του Γκλεντέιλ, κοντά στο Φοίνιξ.

«Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε άγρια ​​από ένα ριζοσπαστικοποιημένο, ψυχρόαιμο τέρας επειδή έλεγε την αλήθεια που είχε στην καρδιά του. Δολοφονήθηκε βίαια επειδή μιλούσε για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη για τον Θεό. Δολοφονήθηκε επειδή έζησε γενναία. Ηγήθηκε με τόλμη και υποστήριξε λαμπρά χωρίς να ζητήσει συγγνώμη. Έκανε αυτό που ήταν σωστό για το έθνος μας. Και έτσι, εκείνη την τρομερή μέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2025, ο μεγαλύτερος ευαγγελιστής μας για την αμερικανική ελευθερία έγινε αθάνατος. Είναι τώρα μάρτυρας για την αμερικανική ελευθερία» συνέχισε.

Και πρόσθεσε: «Ξέρω ότι μιλώ εκ μέρους όλων εδώ σήμερα όταν λέω ότι κανείς μας δεν θα ξεχάσει ποτέ τον Τσάρλι Κερκ, και ούτε η ιστορία. Γιατί ενώ ο Τσάρλι έχει επανενωθεί με τον δημιουργό του στον παράδεισο, η φωνή του στη γη θα αντηχεί μέσα από τις γενιές και το όνομά του θα ζει για πάντα. Στο αιώνιο χρονικό των μεγαλύτερων πατριωτών της Αμερικής, θα υπάρχει για πάντα η απίστευτη και όμορφη ζωή του Τσάρλι».