Έρικα Κερκ: Σε αυτή τη θέση διορίστηκε από τον Τραμπ - «Έκανε την τέλεια επιλογή»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διόρισε την Έρικα Κερκ, χήρα του δολοφονημένου υπερυντηρητικού influencer Τσάρλι Κερκ, στο διοικητικό συμβούλιο της Ακαδημίας Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Τον διορισμό έκαναν γνωστό χθες, Τετάρτη, διάφορα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Πρόκειται για μια από τις στρατιωτικές σχολές με το μεγαλύτερο κύρος στις Ηνωμένες Πολιτείες,

«Ο πρόεδρος Τραμπ έκανε την τέλεια επιλογή διορίζοντας την Έρικα Κερκ» στο διοικητικό συμβούλιο της US Air Force Academy, δήλωσε η Ολίβια Γουέιλς, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, στην εφημερίδα USA Today.

Το όνομα της 37χρονης Έρικα Κερκ εμφανίζεται στον επίσημο ιστότοπο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής της στρατιωτικής Ακαδημίας που έχει την έδρα της στο Κολοράντο Σπρινγκς, στις δυτικές ΗΠΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ αποτελείται από 16 μέλη και επιβλέπει το ήθος, την πειθαρχία, τα προγράμματα σπουδών, την εκπαίδευση, τον εξοπλισμό, τις χρηματοοικονομικές υποθέσεις και τις ακαδημαϊκές μεθόδους του στρατιωτικού αυτού θεσμού.

Επίσης, διατυπώνει κάθε χρόνο συστάσεις στο υπουργείο Άμυνας.

Έρικα Κερκ: Έχει αναλάβει CEO της οργάνωσης του συζύγου της μετά τη δολοφονία του

Υπενθυμίζεται πως ο Τσάρλι Κερκ ήταν μέλος αυτού του διοικητικού συμβουλίου μέχρι τη δολοφονία του, τον περασμένο Σεπτέμβριο, σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα, στις κεντρικές ΗΠΑ.

Μετά τη δολοφονία του συζύγου της, η Έρικα Κερκ ανέλαβε την ηγεσία του κινήματός του, του Turning Point USA (Σημείο Καμπής ΗΠΑ), μιας οργάνωσης της συντηρητικής νεολαίας.