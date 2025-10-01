Έρικ Ντέιν: Σε αναπηρικό αμαξίδιο ο ηθοποιός - Επιδεινώνεται η κατάστασή του μετά τη διάγνωση με ALS

Η κατάσταση του Έρικ Ντέιν, μετά τη διάγνωσή του με τη νόσο ALS έχει επιδεινωθεί φανερά.

Ο Έρικ Ντέιν εθεάθη σε αναπηρικό αμαξίδιο σε αεροδρόμιο στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα, γεγονός που αποκαλύπτει ότι η κατάστασή του έχει επιδεινωθεί.

Στο αεροδρόμιο βρίσκονταν και διάφοροι δημοσιογράφοι, ένας εκ των οποίων ρώτησε τον ηθοποιό τι θα ήθελε να πει στους θαυμαστές του.

«Κράτήστε την πίστη σας» απάντησε με δυσκολία στην ομιλία ο Έρικ Ντέιν, καθώς η νόσος έχει επηρεάσει και αυτό το κομμάτι για τον ηθοποιό.

Στη συνέχεια ο ηθοποιός απομακρύνθηκε από το αεροδρόμιο με τη βοήθεια συνοδού. Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Page Six, ο 52χρονος διατηρεί γενναία στάση απέναντι στην επιδείνωση της ανίατης ασθένειάς του.

«Θέλει να απολαμβάνει το παρόν, γιατί τώρα ξέρει με όλη του την καρδιά ότι το αύριο δεν είναι δεδομένο. Θέλει να ζήσει τη ζωή του και δεν θέλει οι άλλοι να θρηνούν για εκείνον όσο περνά αυτή τη δύσκολη αρρώστια. Απλώς θέλει οι άνθρωποι στη ζωή του να είναι παρόντες και όσο πιο ευτυχισμένοι γίνεται. Θέλει να περιβάλλεται από θετική ενέργεια, αυτό είναι κάτι που τον κινεί πολύ αυτή την περίοδο», ανέφερε χαρακτηριστικά άτομο από το περιβάλλον του.

Η επιδείνωση της ασθένειας είναι εμφανής από τότε που αποκάλυψε τη διάγνωσή του με ALS τον Απρίλιο. Η φωνή του είναι αργή και κοφτή, ενώ τα χέρια του παρουσιάζουν σπασμούς.

Η σύζυγός του ηθοποιού, αποκάλυψε πρόσφατα ότι οι δύο κόρες τους «υποφέρουν» από τις επιπτώσεις που έχει η ασθένεια στον πατέρα τους.

«Είναι σπαρακτικό. Τα κορίτσια μου υποφέρουν πολύ, και προσπαθούμε απλώς να το ξεπεράσουμε. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Έχουμε επαγγελματίες θεραπευτές που μας βοηθούν, και προσπαθούμε να κρατήσουμε την ελπίδα μας, με αξιοπρέπεια, χάρη και αγάπη», ανέφερε στο περιοδικό PEOPLE, σε δηλώσεις που δημοσιεύτηκαν το Σάββατο.