Έρικ Ντέιν: Προσπαθούσε μέσω AI να ανακτήσει την επικοινωνία με την οικογένειά του

Η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ μίλησε για τις τελευταίες εβδομάδες ζωής του συζύγου της, Έρικ Ντέιν, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο ο ηθοποιός, προσπαθούσε να ανακτήσει τη φωνή του για να επικοινωνεί με τους αγαπημένους του.

Ο Ντέιν συμμετείχε σε ένα ιδιαίτερο πρότζεκτ λίγο πριν από τον θάνατό του στις 19 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 53 ετών, μόλις 10 μήνες αφότου είχε κάνει γνωστό, ότι είχε διαγνωστεί με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η σύζυγός του στο Variety, τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του, ο Έρικ Ντέιν συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης φωνής της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης ElevenLabs.

Το πρόγραμμα στόχευε στην αποκατάσταση της δυνατότητάς του να επικοινωνεί, μέσω μιας φωνής που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας παλαιότερες ηχογραφήσεις της δικής του φωνής.

Όπως εξήγησε η Γκέιχαρτ, ο Ντέιν «ήταν πραγματικά ενθουσιασμένος με αυτό, γιατί έχανε τη φωνή του και γινόταν όλο και πιο δύσκολο να επικοινωνεί κάθε μέρα. Έτσι το θέμα έγινε ιδιαίτερα επείγον».

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, το ElevenLabs Impact Program παρέχει δωρεάν άδειες χρήσης σε άτομα με ανάγκες προσβασιμότητας και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποκατάστασης φωνής χρησιμοποιεί παλαιότερες ηχογραφήσεις για να δημιουργήσει μια συνθετική φωνή για ανθρώπους όπως ο Ντέιν.

Η σύζυγός του αποκάλυψε ότι λίγο πριν από το τέλος της ζωής του άκουσαν μαζί την φωνή του, μετά τη χρήση AI.

«Περίμενε με ανυπομονησία να την ακούσει και όταν τη λάβαμε από την ElevenLabs ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή. Ήταν μια δυνατή στιγμή», θυμήθηκε. «Τη βάλαμε να ακουστεί και ο Έρικ συγκινήθηκε εμφανώς. Και όταν την άκουσα εγώ, έκλαψα. Νομίζω ότι όλοι στο δωμάτιο δάκρυσαν».



Με πληροφορίες από Variety, People