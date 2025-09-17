Έρικ Ντέιν: Το νέο βίντεο που δείχνει την εξέλιξη της ασθένειάς του μετά τη διάγνωση με ALS

Ο Έρικ Ντέιν συμμετέχει σε εκστρατεία για την ανάγκη εύρεσης θεραπείας για τη νόσο ALS, μέσω ενός βίντεο που δείχνει την πρόοδο της ασθένειας.

Ο Έρικ Ντέιν υποστήριξε την ανάγκη εύρεσης θεραπείας, για τη νευροεκφυλιστική αυτή νόσο, την ώρα που η εξέλιξη των συμπτωμάτων του ήταν εμφανής στο συγκινητικό βίντεο για την εκστρατεία.

Ο ηθοποιός δεν κατάφερε να παρευρεθεί στην προγραμματισμένη επανένωση των ηθοποιών του «Grey’s Anatomy» στα βραβεία Emmy 2025 την Κυριακή, όμως εμφανίστηκε σε ένα βίντεο της οργάνωσης «I AM ALS», με σκοπό την επιτάχυνση της έρευνας.

«Είμαι ο Έρικ. Ηθοποιός, πατέρας και πλέον ένας άνθρωπος που ζει με ALS», δήλωσε ο 52χρονος σε απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στο Instagram τη Δευτέρα.

Στο βίντεο, ο ηθοποιός διακρίνεται να μιλά αργά, ενώ σε ορισμένα σημεία φαίνεται να δυσκολεύεται στην άρθρωση, με την ομιλία του να είναι κάπως ασαφής. Παράλληλα τα χέρια του, επίσης, παρουσίαζαν ακούσιες συσπάσεις.

Οι θαυμαστές του έσπευσαν να σχολιάσουν τις εμφανείς αλλαγές στην κατάσταση του. «Η επιδείνωση ήταν τόσο γρήγορη», έγραψε ένας χρήστης. «Δεν γνωρίζω πολλά για την ALS, ομολογώ. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει αν η δυσκολία στην ομιλία είναι μέρος της νόσου; Είναι σπαρακτικό να βλέπει κανείς πόσο γρήγορα έχει επιδεινωθεί η κατάστασή του», πρόσθεσε άλλος.

Υπενθυμίζεται πως τον Ιούνιο, είχε μιλήσει ανοιχτά για την επιδείνωση της ασθένειάς του, αποκαλύπτοντας ότι διαθέτει «μόνο ένα λειτουργικό χέρι». «Η κυρίαρχη πλευρά μου, η αριστερή, λειτουργεί. Η δεξιά μου πλευρά έχει σταματήσει εντελώς να λειτουργεί», ανέφερε μιλώντας στο Good Morning America.

Προειδοποίησε δε, ότι του απομένουν «μόλις λίγοι μήνες» μέχρι να χάσει τη λειτουργικότητα και του αριστερού του χεριού, και πιθανώς και των ποδιών του.

«Για πάνω από έναν αιώνα, η ALS παραμένει ανίατη. Και έχουμε κουραστεί να αποδεχόμαστε το status quo. Χρειαζόμαστε τον πιο γρήγορο δρόμο προς τη θεραπεία – και γι’ αυτό συνεργάστηκα με την I AM ALS στο πρόγραμμα Push for Progress. Στόχος μας; Ένα δισεκατομμύριο δολάρια μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Μαζί θα ανανεώσουμε τον ιστορικό νόμο ACT for ALS, θα φέρουμε υποσχόμενες θεραπείες σε χιλιάδες ασθενείς όπως εγώ και – επιτέλους – θα πιέσουμε πραγματικά για το τέλος αυτής της νόσου», κατέληξε στο βίντεο της εκστρατείας.

Με πληροφορίες από Page Six