Έρικ Άνταμς: Μυστήριο και αντιδράσεις για το ταξίδι του δημάρχου Νέας Υόρκης στην Αλβανία

Με μόλις λίγες εβδομάδες να απομένουν στη δημαρχία του, ο Έρικ Άνταμς αποφάσισε να προσθέσει έναν ακόμη προορισμό στη λίστα των χωρών που επιθυμούσε να επισκεφθεί ενώ βρίσκεται ακόμα στο αξίωμα: την Αλβανία.

Ο δήμαρχος πέταξε την Κυριακή για τη βαλκανική χώρα για συζητήσεις σχετικά με το εμπόριο και τον τουρισμό, όπως δήλωσε εκπρόσωπός του. Στο πρόγραμμα περιλαμβανόταν συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ο οποίος είχε αναδειχθεί σε σημαντικό πρόσωπο στη διαβόητη δίκη διαφθοράς του πρώην κορυφαίου αξιωματικού του FBI, Charles McGonigal, το 2023.

Το ταξίδι αυτό ήρθε μόλις μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του Άνταμς ότι θα σταματήσει την προεκλογική του εκστρατεία για επανεκλογή, λόγω χαμηλής δημοτικότητας, και προκάλεσε ανησυχία σε πολλούς νομοθέτες, οι οποίοι περίμεναν να αφιερώσει τον χρόνο του στην τελική ενίσχυση της κληρονομιάς του στη Νέα Υόρκη.

Η επίσκεψη, όπως ανέφερε το WNBC, θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Kayla Mamelak Altus. Ο Άνταμς δεν είχε συμπεριλάβει το ταξίδι στο δημόσιο πρόγραμμα του μέχρι τη Δευτέρα, αφού είχε ήδη αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη. Η εκπρόσωπος δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Αλβανίας θα καλύψει τα έξοδα διαμονής και μετακινήσεων του δημάρχου στο έδαφός της, ενώ οι φορολογούμενοι της Νέας Υόρκης θα πληρώσουν για τα υπόλοιπα, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εισιτηρίων του δημάρχου και της συνοδού του, Gladys Miranda, και των εξόδων ασφαλείας.

Το κόστος του ξενοδοχείου υπολογίζεται στα 200 δολάρια τη μέρα, ενώ οι μετακινήσεις στα 90 δολάρια ημερησίως. Η εκπρόσωπος τόνισε ότι ο Άνταμς ταξιδεύει με πρόσκληση του Ράμα, ο οποίος αναφέρεται περισσότερες από δώδεκα φορές στην ομοσπονδιακή δικογραφία κατά του McGonigal, χωρίς να κατηγορείται για οποιαδήποτε παρανομία.

Στόχοι και αντιδράσεις για το ταξίδι του Έρικ Άνταμς στην Αλβανία

Πέρα από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό και το υπουργικό του συμβούλιο, ο Άνταμς προγραμματίζει συναντήσεις με επιχειρηματικούς και τεχνολογικούς ηγέτες, επισκέψεις σε εργοστάσια και συζητήσεις για νέες ευκαιρίες ανάπτυξης τουρισμού και οικονομικής δραστηριότητας στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με την εκπρόσωπό του.

Η απόφαση του δημάρχου να φύγει από τη Νέα Υόρκη λίγες εβδομάδες πριν τη λήξη της θητείας του προκάλεσε ανησυχίες ότι προτεραιότητα δίνεται περισσότερο στην προσωπική του αγάπη για τα ταξίδια παρά στη διακυβέρνηση της πόλης.

Η πρώην πρόεδρος της συνοικίας Manhattan και δημοτική σύμβουλος, Gale Brewer, δήλωσε ότι αρχικά πίστεψε πως πρόκειται για αστείο, αναφερόμενη στην έντονη τάση του Άνταμς για ταξίδια. «Αναμένεις ότι θα ασχοληθεί με την κληρονομιά του — εκπαίδευση, στέγαση και κάθε λεπτομέρεια. Αντ’ αυτού, ταξιδεύει», πρόσθεσε.

Οι σχέσεις του δημάρχου με την Αλβανία είναι αρκετά στενές για μια χώρα που έχει περιορισμένες εμπορικές συναλλαγές με τις ΗΠΑ και έναν μικρό αλβανικό πληθυσμό στη Νέα Υόρκη — περίπου 40.000 Αλβανοί ανάμεσα στους 8,8 εκατομμύρια κατοίκους της πόλης, σύμφωνα με την απογραφή του 2020. Στους πρώτους επτά μήνες του 2025, οι ΗΠΑ εισήγαγαν αγαθά αξίας 50 εκατ. δολαρίων από την Αλβανία και εξήγαγαν αγαθά αξίας 82,2 εκατ. δολαρίων.

Ο γιος του δημάρχου, Jordan Coleman, συμμετείχε στο αντίστοιχο του «American Idol» στην Αλβανία το 2022, κατά το πρώτο έτος της θητείας του Άνταμς. Ο δήμαρχος έχει πραγματοποιήσει πολλές τελετές ανάυψης σημαίας για την Αλβανία στη Νέα Υόρκη, ενώ πρόσφατα φιλοξένησε και εκδήλωση αλβανικής κουλτούρας στη Gracie Mansion, την επίσημη κατοικία του.

Ο Άνταμς πέταξε με Lufthansa με ενδιάμεση στάση στη Φρανκφούρτη, χωρίς να εξέλθει από το αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια της αναμονής. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, είχε σημαντικό ρόλο στις ομοσπονδιακές δίκες διαφθοράς κατά του McGonigal, που οδήγησαν στην καταδίκη του πρώην κορυφαίου αξιωματούχου του FBI και σε ποινή φυλάκισης έξι και μισού χρόνων.

Το ταξίδι και οι προηγούμενες εξωτερικές επισκέψεις του Άνταμς είχαν αναφερθεί στο πλαίσιο μιας άλλης ομοσπονδιακής υπόθεσης διαφθοράς, η οποία τελικά εγκαταλείφθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπό ιδιαίτερες συνθήκες.

Με πληροφορίες από Washington Post