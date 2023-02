Έρχεται σίκουελ της ταινίας «I Am Legend» -Θα βασιστεί στο εναλλακτικό τέλος του βιβλίου

Σίκουελ της ταινίας «I Am Legend» βρίσκεται στα σκαριά, με τον παραγωγό και σεναριογράφο Ακίβα Γκόλντσμαν να μιλά για το τι θα δει το κοινό.

Μιλώντας στο Deadline, εξηγεί ότι η συνέχεια θα διαδραματίζεται «μερικές δεκαετίες αργότερα από την πρώτη». «Έχω εμμονή με τη σειρά The Last of Us, όπου βλέπουμε τον κόσμο ακριβώς μετά την αποκάλυψη, αλλά και μετά από μια παρέλευση 20-30 ετών», ανέφερε.

«Βλέπεις πώς η Γη ανακτά τον κόσμο και υπάρχει κάτι όμορφο στο ερώτημα, καθώς ο άνθρωπος απομακρύνεται από το να είναι ο βασικός κυρίαρχος της, τι συμβαίνει; Αυτό θα είναι ιδιαίτερα παραστατικό στη Νέα Υόρκη».

Αναφορικά με τη συνέχεια της ταινίας, με πρωταγωνιστές τους Γουίλ Σμιθ και Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, δήλωσε: «Επιστρέφουμε στο αρχικό βιβλίο του Ρίτσαρντ Μάθεσον και στο εναλλακτικό τέλος σε αντίθεση με το τέλος που κυκλοφόρησε στην αρχική ταινία».

«Αυτό για το οποίο μιλούσε ο Μάθεσον ήταν ότι ο χρόνος του ανθρώπου στον πλανήτη ως κυρίαρχο είδος έχει φτάσει στο τέλος του», είπε και πρόσθεσε: «Αυτό είναι ένα πραγματικά το ενδιαφέρον που θα μπορέσουμε να εξερευνήσουμε. Θα υπάρχει λίγο μεγαλύτερη ακρίβεια στο αρχικό κείμενο».

Η αρχική ταινία βασίστηκε το μυθιστόρημα «I am a Legend» του Μάθεσον και υπάρχει ένα εναλλακτικό τέλος που είχαν παρουσιαστεί σε DVD.

Με πληροφορίες CNN