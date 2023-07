Έρευνα για την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα στην εργασία: 1 στους 3 θέλει να αλλάξει εργοδότη - Οι φόβοι του coming out

Σημαντικά είναι τα ευρήματα από την μεγάλη έρευνα, που πραγματοποίησε η Deloitte για το 2023 αναφορικά με την συμπερίληψη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην αγορά εργασίας.

Η έκθεση Deloitte Global 2023 LGBT+ Inclusion @ Work παρέχει μια σειρά πληροφοριών με βάση τις εμπειρίες 5.474 ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε χώρους εργασίας σε διάφορους τομείς σε 13 χώρες, μέσα από το πρίσμα τόσο του σεξουαλικού προσανατολισμού όσο και της ταυτότητας φύλου. Οι χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν: Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Κίνα, Γαλλία, Ινδία, Ιαπωνία, Μεξικό, Ολλανδία,, Πολωνία, Νότια Αφρική, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας Deloitte Global 2022 LGBT+ Inclusion @ Work είναι τα εξής:

-Το ένα τρίτο του συνόλου των ερωτηθέντων επιδιώκει ενεργά να αλλάξει εργοδότη και να δουλέψει για κάποιον άλλον, που να είναι πιο περιεκτικός σε ΛΟΑΤΚΙ + άτομα. Το ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο για τους ερωτηθέντες που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, με πάνω από τους μισούς να αναζητούν επί του παρόντος νέο ρόλο.

-Η ποικιλομορφία και η ένταξη στον εργασιακό χώρο είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τις νεότερες γενιές. Οι ερωτηθέντες της Generation Z και των Millennials είναι πολύ πιο πιθανό από εκείνους της Generation X να δώσουν έμφαση στην ποικιλομορφία και τη συμπερίληψη όταν αναζητούν νέο εργοδότη.

-Το coming out στο χώρο εργασίας είναι σημαντικό για πολλούς, ωστόσο λιγότεροι από τους μισούς έχουν κάνει coming out με όλους τους συναδέλφους τους. Η πλειονότητα (6 στους 10 ερωτηθέντες) πιστεύει ότι είναι σημαντικό να μπορούν να αποκαλύπτουν στην εργασία τους τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνεται στα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων σχετικά με την ταυτότητα φύλου. Όμως, λιγότεροι από τους μισούς αισθάνονται άνετα να εμφανίζονται ανοιχτοί με όλους τους συναδέλφους τους και το 1/3 των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αισθάνεται άνετα για coming out στη δουλειά τους μόνο με επιλεγμένους συναδέλφους.

-Οι ανησυχίες για διαφορετική μεταχείριση εμποδίζουν πολλούς από το να κάνουν coming out στην εργασία τους, ενώ άλλοι παράγοντες, όπως οι φόβοι για την προσωπική ασφάλεια, παίζουν επίσης ρόλο. Για όσους δεν νιώθουν άνετα να κάνουν coming out σε όλους ή και σε ορισμένους συναδέλφους, ο πιο συνηθισμένος λόγος είναι ακριβώς αυτή η ανησυχία για διαφορετική μεταχείριση. Πέραν αυτού, οι λόγοι ποικίλλουν ανάλογα με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου.

-Η συμμαχία αυξάνει την άνεση στο coming out. Οι συμμαχίες στον εργασιακό χώρο παίζουν ρόλο όταν τίθεται ζήτημα άνεσης στο coming out στη δουλειά, με 6 στους 10 (61%) από όσους έχουν κάνει coming out στη δουλειά σε τουλάχιστον μερικούς συναδέλφους σχετικά με τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό και σχεδόν 7 στους 10 από εκείνους που έχουν κάνει coming out αναφορικά με την ταυτότητα φύλου σε τουλάχιστον μερικούς συναδέλφους- να δηλώνουν ότι η συμμαχία τους βοηθά να είναι ανοιχτοί.

-4 στους 10 ερωτηθέντες (42%) έχουν βιώσει προσβλητικές συμπεριφορές σε εργασιακό πλαίσιο και λίγο λιγότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι είναι σίγουροι ότι τις βίωσαν ως αποτέλεσμα του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου τους, ενώ περίπου το ένα τρίτο δηλώνει ότι υποψιάζεται έντονα ότι αυτός είναι ο λόγος.

Συμπεράσματα από την έρευνα της Deloitte για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα

Η έρευνα της Deloitte που έλαβε υπόψιν απαντήσεις από 5.474 ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στον εργασιακό χώρο όπως προαναφέρθηκε διαπιστώνει ότι πολλές εταιρείες ή οργανισμοί έχουν σημαντικά περιθώρια βελτιώσεων για την ένταξη των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν επίσης ότι πολλά ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αισθάνονται άβολα όταν κάνουν coming out στον εργασιακό χώρο και αντιμετωπίζουν άσχημες συμπεριφορές όπως μικροεπιθέσεις και παρενοχλήσεις. Και όταν αισθάνονται ότι οι εργοδότες τους δεν κάνουν αρκετά για να υποστηρίξουν την ένταξη των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, πολλοί είναι έτοιμοι να αναζητήσουν αλλού οργανισμούς και εταιρείες που το κάνουν.

Οι εργοδότες και η σχέση με τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα

Η έκθεση διερευνά επίσης τον αντίκτυπο των εργοδοτών, οι οποίοι επιδεικνύουν τη δέσμευσή τους για την ένταξη των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και τις ευκαιρίες για τους οργανισμούς να βελτιώσουν τις εμπειρίες των ΛΟΑΤΚΙ+ εργαζομένων τους.

Μόνο περίπου το ένα τρίτο (35%) των ερωτηθέντων επιβεβαιώνουν ότι ο εργοδότης τους επιδεικνύει δέσμευση προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Ενσωμάτωσης τόσο εσωτερικά (δηλαδή μέσω ενεργειών αποκλειστικά εντός της εταιρείας) όσο και εξωτερικά μέσω ενεργειών εκτός αυτής.

Λίγο περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα (43%) δηλώνουν ότι ο εργοδότης τους είτε δεν κάνει τίποτα από τα δύο είτε δεν γνωρίζουν ή δεν είναι σίγουροι για τη δέσμευση του εργοδότη τους για την ένταξη των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Μικρότερος αριθμός ερωτηθέντων ανέφερε πως οι εργοδότες τους επιδεικνύουν αυτή τη δέσμευση αποκλειστικά εσωτερικά (14%) ή αποκλειστικά εξωτερικά (8%).

Αναφορικά με την εξωτερική δέσμευση, οι πιο συχνά αναφερόμενες δράσεις σχετίζονται με την επικοινωνία, με εργοδότες που μιλούν για τη σημασία της ένταξης ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων να αναφέρονται περισσότερο (46%), ενώ έπονται οι αναφορές της ένταξης ΛΟΑΤKI+ ατόμων στις εκστρατείες πρόσληψης (40%). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι λιγότερο εμφανιζόμενες αναφορές εργοδοτών είναι εκείνες που απαιτούν επίσημη δέσμευση και δράση από τον εργοδότη, δηλαδή συμμετοχή σε εξωτερικές οργανώσεις υπεράσπισης και υπογραφή των προτύπων δεοντολογίας των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των διακρίσεων κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Παρ' όλα αυτά, οι ερωτηθέντες σημείωσαν ότι όταν η εταιρεία που εργάζονται επιδεικνύει δέσμευση για την ένταξη των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, είτε σε εσωτερικό είτε σε εξωτερικό επίπεδο, η συντριπτική πλειονότητα δήλωσε ότι αυτό έχει θετικό αντίκτυπο στους ίδιους και στη ζωή τους στον εργασιακό χώρο.