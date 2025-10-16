Έρευνα δείχνει πώς η Κίνα ελέγχει την παραγωγή φαρμάκων στις ΗΠΑ

Επί δεκαετίες, το Κογκρέσο και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν για την εξάρτηση των ΗΠΑ από την Κίνα στον κρίσιμο τομέα της φαρμακευτικής παραγωγής.

Μια νέα ανάλυση της U.S. Pharmacopeia αποκαλύπτει ότι σχεδόν 700 φάρμακα στις ΗΠΑ βασίζονται σε τουλάχιστον μια χημική ουσία που παράγεται αποκλειστικά στην Κίνα.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτή η εξάρτηση καθιστά ευάλωτους τους Αμερικανούς ασθενείς, ειδικά σε περίπτωση εμπορικών εντάσεων ή μελλοντικής πανδημίας που θα μπορούσε να περιορίσει τις εξαγωγές. Η έλλειψη πρώτων υλών έχει ήδη οδηγήσει σε ελλείψεις ορισμένων γενόσημων φαρμάκων, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους ασθενείς και στους επαγγελματίες υγείας.

Ο λόγος που η παραγωγή πρώτων υλών δεν έχει επιστρέψει στις ΗΠΑ είναι οικονομικός. Η διαδικασία είναι βρώμικη, δαπανηρή και απαιτεί μεγάλο κόστος εργασίας. Στην Κίνα, οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί είναι πιο χαλαροί, γεγονός που επιτρέπει τη φθηνή παραγωγή πρώτων υλών για φάρμακα όπως η αμοξικιλλίνη, φάρμακα για καρδιακές παθήσεις, επιληψία, καρκίνο και HIV, αλλά και δημοφιλή αντιισταμινικά όπως το Benadryl.

Αμερικανικά φάρμακα και Κίνα: Πιθανές συνέπειες από δασμούς και πολιτικές αποφάσεις

Την ίδια στιγμή, οι πολιτικές δασμών που απειλεί να εφαρμόσει η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να αυξήσουν περαιτέρω το κόστος των φαρμάκων. Αν επιβληθεί δασμός 100% στα προϊόντα από την Κίνα, οι φαρμακευτικές εταιρείες ενδέχεται να πληρώσουν υψηλά ποσά για τις πρώτες ύλες που εισάγουν. Οι εταιρείες όμως προσπαθούν να προστατευτούν μέσω επενδύσεων σε εργοστάσια στις ΗΠΑ, τα οποία όμως δεν θα παράγουν τις πρώτες ύλες, αλλά τα τελικά φαρμακευτικά προϊόντα.

Η διαδικασία παραγωγής φαρμάκων περιλαμβάνει πολλά στάδια, με εργοστάσια σε διάφορες χώρες να αναλαμβάνουν διαφορετικά μέρη. Οι πρώτες ύλες συχνά εισάγονται στην Ινδία ή αλλού για την παραγωγή των δραστικών συστατικών, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για την τελική σύνθεση των φαρμάκων. Η ανάλυση της U.S. Pharmacopeia δείχνει ότι ακόμη και φάρμακα που φαίνονται γεωγραφικά διαφοροποιημένα βασίζονται στην Κίνα για βασικές πρώτες ύλες.

Για παράδειγμα, η αμοξικιλλίνη, ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο αντιβιοτικό, παράγεται σε διάφορα μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, της Ιορδανίας και του Καναδά. Ωστόσο, δύο από τις πρώτες ύλες που απαιτούνται παράγονται αποκλειστικά στην Κίνα.

«Η ελπίδα μας είναι ότι με καλύτερα δεδομένα και μεγαλύτερη διαφάνεια, μπορούμε να σχεδιάσουμε στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των ασθενών», δηλώνει η Carrie Harney, αξιωματούχος της U.S. Pharmacopeia.

Η ανάλυση αυτή φέρνει στην επιφάνεια την κρίσιμη εξάρτηση των ΗΠΑ από την Κίνα και υπογραμμίζει την ανάγκη για στρατηγικές που θα διασφαλίζουν τη σταθερότητα της φαρμακευτικής αλυσίδας, προστατεύοντας εκατομμύρια ασθενείς από πιθανά ελλείμματα ή αναταράξεις στις τιμές.

Με πληροφορίες από New York Times