Έπσταϊν: Βεατρίκη και Ευγενία αισθάνονται ότι «εξαπατήθηκαν» από τον πατέρα τους, Άντριου

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη και η πριγκίπισσα Ευγενία έρχονται αντιμέτωπες με τις συνέπειες του παρελθόντος του πατέρα τους, Άντριου και τη συνεχή εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση Έπσταϊν.

Νέο δημοσίευμα του περιοδικού People μεταφέρει ότι οι κόρες του Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ αισθάνονται πως «εξαπατήθηκαν» από τον πατέρα τους, την ώρα που νέες πληροφορίες για τις συνδέσεις του Άντριου με τον καταδικασμένο παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν, απασχολούν τον διεθνή Τύπο.

«Είναι αρκετά διχασμένες, γιατί πίστεψαν τον πατέρα τους», λέει ο δημοσιογράφος που καλύπτει βασιλικά θέματα, Ρόμπερτ Τζόμπσον. «Όπως συνέβη και με την αείμνηστη βασίλισσα και με τον Κάρολο, ο Άντριου είπε σε όλους την ίδια ιστορία, ότι δεν είχε κάνει τίποτα κακό. Από όσα γνωρίζω, αισθάνονται πως εξαπατήθηκαν από όλη αυτή την υπόθεση», συμπλήρωσε, σύμφωνα με το People.

Οι αποκαλύψεις από τον μεγάλο όγκο αρχείων που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ υπονομεύουν ευθέως την εκδοχή των γεγονότων που υποστήριζε για χρόνια ο τέως πρίγκιπας Άντριου. Ο Άντριου ισχυριζόταν ότι διέκοψε κάθε επαφή με τον Έπσταϊν το 2010. Ωστόσο, έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν δείχνουν ότι η επαφή του τότε πρίγκιπα με τον χρηματιστή συνεχίστηκε.

Οι αποκαλύψεις αποδεικνύονται ιδιαίτερα επιζήμιες και για τη μητέρα των δύο πριγκιπισσών, τη Σάρα Φέργκιουσον. Πρόσφατα δημοσιευμένα emails φαίνεται να υποδηλώνουν ότι η Φέργκιουσον πήγε με τις κόρες της να επισκεφθούν τον Έπσταϊν μόλις λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκισή του το 2009.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε νέα έγγραφα σχετικά με την υπόθεση Έπσταϊν στις 30 Ιανουαρίου, μεταξύ των οποίων και email ανάμεσα στον ίδιο και τη Φέργκιουσον για γεύμα στο Μαϊάμι.

«Σε ποια διεύθυνση να έρθουμε; Θα είμαι εγώ, η Βεατρίκη και η Ευγενία», φέρεται να έγραψε η πρώην Δούκισσα του Γιορκ. Εκείνη την περίοδο οι κόρες της με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου, ήταν 20 και 19 ετών. Τα email έχουν ημερομηνία 27 Ιουλίου 2009, μόλις πέντε ημέρες μετά την αποφυλάκιση του Έπσταϊν, ο οποίος εξέτισε 13 μήνες φυλάκισης, μεταξύ άλλων για προσέλκυση ανηλίκου σε πορνεία. Μία εβδομάδα αργότερα, η Φέργκιουσον φαίνεται να αναφέρεται στο γεύμα σε άλλο email, στις 3 Αυγούστου 2009, γράφοντας: «Δεν έχω ποτέ νιώσει μεγαλύτερη συγκίνηση από την καλοσύνη ενός φίλου, όπως το κομπλιμέντο που μου έκανες μπροστά στις κόρες μου. Ευχαριστώ, Τζέφρι, που ήσουν ο αδελφός που πάντα ήθελα».



Με πληροφορίες από People