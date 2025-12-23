Έποικοι εισέβαλαν σε παλαιστινιακό σπίτι στη Δυτική Όχθη - Έριξαν χημικά και σκότωσαν πρόβατα

Ισραηλινοί έποικοι εισέβαλαν τη νύχτα σε παλαιστινιακή κατοικία στη νότια Δυτική Όχθη, προκάλεσαν ζημιές και σκότωσαν ζώα, σύμφωνα με παλαιστινιακό αξιωματούχο.

Κατά την ίδια καταγγελία, έριξαν χημικά μέσα στο σπίτι και τρία παιδιά κάτω των τεσσάρων ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Πέντε έποικοι συνελήφθησαν, σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία, στο πλαίσιο έρευνας για παράνομη είσοδο σε παλαιστινιακή γη και πρόκληση ζημιών. Η αστυνομία αποδίδει το περιστατικό σε χρήση σπρέι πιπεριού, την ώρα που παλαιστινιακές αρχές μιλούν για ρίψη χημικών στην κατοικία.

Τις καταγγελίες για το περιστατικό διατύπωσε ο Αμίρ Νταούντ, επικεφαλής γραφείου που καταγράφει σχετικά συμβάντα στο πλαίσιο της Παλαιστινιακής Επιτροπής Αντίστασης στο Τείχος και τους Εποικισμούς. Όπως ανέφερε, στην κωμόπολη Ας Σαμού’ οι δράστες έσπασαν πόρτα και παράθυρο, σκότωσαν τρία πρόβατα και τραυμάτισαν άλλα τέσσερα, ενώ έριξαν χημικά στον χώρο.

Υλικό από κάμερες ασφαλείας που κοινοποίησε η επιτροπή δείχνει πέντε μασκοφόρους, ντυμένους στα σκούρα –ορισμένοι φαίνεται να κρατούν ρόπαλα– να πλησιάζουν το σπίτι και να μπαίνουν στο οικόπεδο. Ακούγονται θόρυβοι από σπασίματα και ήχοι ζώων. Σε δεύτερο βίντεο, από το εσωτερικό, διακρίνονται μασκοφόροι στον στάβλο, με εικόνες που παραπέμπουν σε επίθεση στα ζώα.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν σπασμένα τζάμια αυτοκινήτου, κατεστραμμένη την κεντρική πόρτα και το εσωτερικό του σπιτιού αναστατωμένο. Στον χώρο των ζώων φαίνονται πρόβατα νεκρά, με εμφανή ίχνη αίματος, ενώ άλλα στέκονται τραυματισμένα.

Δυτική όχθη: Για δεύτερη επίθεση στην ίδια οικογένεια κάνουν λόγο τα θύματα

Ο Νταούντ υποστήριξε ότι πρόκειται για δεύτερη επίθεση στην ίδια οικογένεια μέσα σε διάστημα μικρότερο των δύο μηνών και μίλησε για «συστηματικό μοτίβο» βίας εις βάρος Παλαιστινίων.

Στο μεταξύ, στοιχεία του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) που επικαλείται το Associated Press δείχνουν αύξηση των περιστατικών στη διάρκεια της συγκομιδής ελιάς τον Οκτώβριο, με κατά μέσο όρο οκτώ επιθέσεις ημερησίως – το υψηλότερο επίπεδο από το 2006, όταν ξεκίνησε η σχετική καταγραφή. Οι καταγραφές συνεχίστηκαν και τον Νοέμβριο, με τουλάχιστον 136 περιστατικά έως τις 24 του μήνα.

Το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Γάζα στον πόλεμο του 1967, περιοχές που οι Παλαιστίνιοι διεκδικούν για τη δημιουργία ενός μελλοντικού κράτους. Στη Δυτική Όχθη ζουν σήμερα πάνω από 500.000 Ισραηλινοί έποικοι, ενώ στην Ανατολική Ιερουσαλήμ υπολογίζονται πάνω από 200.000.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ στηρίζεται σε κόμματα που συνδέονται με το κίνημα των εποίκων, με προβεβλημένα στελέχη τον υπουργό Οικονομικών Μπετσαλέλ Σμότριτς και τον υπουργό Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, ο οποίος έχει την πολιτική εποπτεία της αστυνομίας. Όπως αναφέρει το Associated Press, ο Σμότριτς δήλωσε στις αρχές της εβδομάδας ότι το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε πρόταση για 19 νέους εβραϊκούς οικισμούς, εξέλιξη που, κατά τις σχετικές εκτιμήσεις, απομακρύνει περαιτέρω την προοπτική παλαιστινιακού κράτους.

Με πληροφορίες από Associated Press