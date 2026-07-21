Εποχή Μπέρναμ στη Βρετανία: Οι πρώτες του κινήσεις ως πρωθυπουργός - Με ποιους ηγέτες συνομίλησε

Πρωθυπουργός της Βρετανίας είναι από χθες, Δευτέρα 20 Ιουλίου, ο Άντι Μπέρναμ.

Ο Μπέρναμ, που υπόσχεται «βαθιές αλλαγές» στη Βρετανία, διαδέχθηκε τον παραιτηθέντα Κιρ Στάρμερ, ο οποίος άσκησε την εξουσία από τον Ιούλιο του 2024.

Πρώτα ο Κιρ Στάρμερ έδωσε την τελευταία του ομιλία ως πρωθυπουργός της Βρετανίας, στη συνέχεια ο Μπέρναμ έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά Κάρολο και έπειτα προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις από την Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου υποσχέθηκε, χθες κατά την πρώτη του ομιλια, νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους διαβίωσης αυτήν την εβδομάδα και την κατάρτιση εντός του έτους δεκαετούς προγράμματος για την ανάκαμψη της χώρας και αναφέρθηκε ειδικότερα στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην αναβιομηχάνιση, στην κατασκευή κοινωνικών κατοικιών και την πρόθεση να τεθεί τέλος στην «αστεγία».

Υποσχέθηκε επίσης, να αναλάβει δράση «τώρα για να προσφερθεί στους ανθρώπους μία ανάπαυλα και να βοηθηθούν για να αντιμετωπίσουν το κόστος διαβίωσης. «Δεν ήμασταν αρκετά καλοί και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι», είπε, δηλώνοντας ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή στην στήριξη της Βρετανίας προς την Ουκρανία.

«Πρέπει να δείξουμε στον κόσμο ότι μπορούμε να ανακτήσουμε την σταθερότητα της Βρετανίας», είπε κατά την πρώτη του ομιλία έξω από το κτίριο του αριθμού 10 της Ντάουνινγκ Στριτ μπροστά σε συνεργάτες και υποστηρικτές του μιλώντας χωρίς σημειώσεις από το αναλόγιο που τοποθετείται κατά παράδοσιν μπροστά από την είσοδο του πρωθυπουργικού γραφείου.

Άντι Μπέρναμ: Επικοινωνία με Τραμπ, Μερτς, Ζελένσκι, Τσιανγκ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες μέσω Truth Social ότι είχαν «πολύ καλή συζήτηση» τηλεφωνικά με τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ.

«Ο πρωθυπουργός έχει μπροστά του πολλή δουλειά, αλλά θα είναι ικανός να τη φέρει σε πέρας και, φυσικά, οι ΗΠΑ θα είναι εκεί για να τον βοηθήσουν», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας πως συζήτησε με τον συνομιλητή του για το ζήτημα των Στενών του Ορμούζ, την στρατιωτική συμμαχία των δυο κρατών και εμπορικά ζητήματα.

Την προηγουμένη, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος πανηγύριζε το φερόμενο σχέδιο- που δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής- του Άντι Μπέρναμ να εγκρίνει την εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου στη Βόρεια Θάλασσα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε εξάλλου συνάντηση των δυο ανδρών «στο όχι πολύ μακρινό μέλλον».

Από την πλευρά του, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας διαβεβαίωσε τον Τραμπ ότι παραμένει δεσμευμένος «στην άμυνα και την ασφάλεια», ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

Σε αυτήν την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών «ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του στην άμυνα και την ασφάλεια και είπε ότι η εγγύηση της ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων του παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων του», είπε ένας εκπρόσωπος του πρωθυπουργικού γραφείου.

Ο Τραμπ τον ενημέρωσε επίσης, για τη γενικότερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ο Μπέρναμ υπογράμμισε «τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου για την ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ώστε να στηριχθεί η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και να μειωθεί το κόστος για τις επιχειρήσεις και τις οικογένειες στη χώρα».

Ο Άντι Μπέρναμ, μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, προσκάλεσε επίσης, τον Τραμπ να επισκεφθεί αυτήν την πόλη της βορειοδυτικής Αγγλίας.

Παράλληλα, ο καγκελάριος των συντηρητικών στη Γερμανία Φρίντριχ Μερτς και ο νέος πρωθυπουργός των Εργατικών στη Βρετανία Άντι Μπέρναμ συμφώνησαν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους χθες Δευτέρα να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία των δυο χωρών και να προωθήσουν την εφαρμογή της συνθήκης του Κένζιγκτον, έκανε γνωστό το Βερολίνο.

Η συνθήκη- συμφωνία διμερούς φιλίας- υπεγράφη στο Λονδίνο τη 17η Ιουλίου 2025 από τον Μερτς και τον προκάτοχο του Μπέρναμ, τον Κιρ Στάρμερ.

Όσον αφορά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, οι δυο επικεφαλής κυβερνήσεων τόνισαν πως θα συνεχίσουν να παρέχουν εκτεταμένη υποστήριξη στο Κίεβο και να αυξάνουν την πίεση στη Μόσχα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του καγκελάριου. Διαβεβαίωσαν πως οι δυο χώρες θέλουν μολαταύτα σοβαρές συνομιλίες για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.

Επίσης, ο Άντι Μπέρναμ συζήτησε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών συνδιαλέξεων με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Επίσης, ο Μερτς προσκάλεσε τον Μπέρναμ να επισκεφτεί το Βερολίνο το συντομότερο, πάντα σύμφωνα με τη γερμανική κυβέρνηση.

Επίσης, ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιανγκ συνεχάρη τον Άντι Μπέρναμ για την ανάληψη της πρωθυπουργίας στη Βρετανία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ Κίνας και Βρετανίας θα ωφελήσει τις δυο χώρες και θα φέρει «σταθερότητα στην παγκόσμια ειρήνη», δήλωσε ο Λι.

«Είμαι πρόθυμος να συνεργαστώ με τον (βρετανό) πρωθυπουργό για την ενίσχυση των συναλλαγών και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, την προώθηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας, και την ανάπτυξη της μακροπρόθεσμης, σταθερής και ολοκληρωμένης στρατηγικής εταιρικής σχέσης» μεταξύ των δύο χωρών, συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός της Κίνας.