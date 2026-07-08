Επίθεση Τραμπ στο ενιαίο μέτωπο των συμμάχων του ΝΑΤΟ: «Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με την Ισπανία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβήτησε την Τετάρτη το ενιαίο μέτωπο του ΝΑΤΟ, εξαπολύοντας επίθεση κατά αρκετών συμμάχων.

Η επίθεση του αφορούσε το γεγονός ότι δεν δαπανούν αρκετά για την άμυνα, φέρνοντας στο προσκήνιο τις εσωτερικές διαιρέσεις εντός της Συμμαχίας.

Η σύνοδος των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Τουρκία πραγματοποιείται σε μία περίοδο κατά την οποία η Συμμαχία βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες προκλήσεις τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της, ενώ εντείνονται τα ερωτήματα για το πώς μπορεί να στηριχθεί αποτελεσματικότερα η Ουκρανία στον πόλεμό της με τη μεγαλύτερη γειτονική της χώρα, τη Ρωσία.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα τονίσει τη δυσαρέσκειά του απέναντι στο ΝΑΤΟ από τότε που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο πέρυσι, πιέζοντας τα κράτη-μέλη να δεσμευτούν για υψηλότερες αμυντικές δαπάνες και, πιο πρόσφατα, επικρίνοντας σφοδρά τους συμμάχους της Συμμαχίας επειδή αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Ιράν.

Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με την Ισπανία»

Το πρωί της Τετάρτης, στη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα, ο Τραμπ προχώρησε σε ιδιαίτερα σκληρές δηλώσεις, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι δεν θέλει να έχει «καμία σχέση» με την Ισπανία, κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, η οποία δεν έχει δεσμευτεί στον νέο στόχο της Συμμαχίας για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035.

«Η Ισπανία είναι ένας τρομερός εταίρος στο ΝΑΤΟ. Δεν συμμετέχει. Δεν πληρώνει. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με την Ισπανία. Διακόψτε κάθε εμπορική σχέση με την Ισπανία, παρακαλώ, συμπεριλαμβανομένων και των επισκέψεων», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα, δίπλα στον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Ο Τραμπ αναζωπύρωσε επίσης τις εντάσεις στο εσωτερικό της Συμμαχίας, επαναφέροντας την επιθυμία του να θέσει υπό αμερικανικό έλεγχο τη Γροιλανδία, έδαφος που ανήκει στη Δανία, επίσης μέλος του ΝΑΤΟ.

Μαρκ Ρούτε: «Υπάρχει πλήρης δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ»

Μιλώντας νωρίτερα σε δημοσιογράφους, ο Ρούτε προέβαλε τη μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των κρατών-μελών, την αύξηση των αμυντικών δαπανών και μια σειρά στρατιωτικών συμφωνιών που υπογράφονται στο περιθώριο της συνόδου, ως ενδείξεις της ανάδυσης ενός «ΝΑΤΟ 3.0».

Παρά τη νέα πίεση του Τραμπ υπέρ της απόκτησης της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, ο Ρούτε επέμεινε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει προσηλωμένη στη Συμμαχία.

«Υπάρχει πλήρης δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ, η δέσμευση αυτή είναι δεδομένη, χωρίς καμία αμφιβολία», δήλωσε ο Ρούτε στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στη σύνοδο του ΝΑΤΟ το πρωί της Τετάρτης. «Επίσης, το ΝΑΤΟ εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ, ώστε να αποτραπεί, για παράδειγμα, το ενδεχόμενο ρωσικά πυρηνικά υποβρύχια να βρεθούν στις ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να παραμείνουν ασφαλείς, οι ΗΠΑ χρειάζονται έναν ασφαλή Ατλαντικό, μια ασφαλή Ευρώπη και μια ασφαλή Αρκτική, επομένως υπάρχει πλήρης προσήλωση στο ΝΑΤΟ».

Ο Ρούτε πρόσθεσε ότι η δέσμευση της Συμμαχίας για δαπάνες ίσες με το 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος των κρατών-μελών για την άμυνα, η οποία συμφωνήθηκε πέρυσι, συνιστά «μεγάλη νίκη» για όλα τα μέλη και ήττα για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Αναμένω ότι και σήμερα θα αναγνωρίσουμε συλλογικά πως η Ρωσία αποτελεί τη μακροπρόθεσμη απειλή για το έδαφος του ΝΑΤΟ», είπε, πριν από τις συναντήσεις μεταξύ των συμμάχων. Ερωτηθείς αν έχει κάποιο μήνυμα για τον Πούτιν, ο Ρούτε απάντησε: «Να μην τα βάζει μαζί μας».

«Το μήνυμά μου είναι ότι αυτή η Συμμαχία του 1 δισεκατομμυρίου ανθρώπων που ζουν στην Ευρώπη, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα υπερασπιστεί κάθε εκατοστό του εδάφους μας», δήλωσε. «Δεν μπορείς να νικήσεις το ΝΑΤΟ. Είμαστε αμυντική συμμαχία. Δεν θα επιτεθούμε ποτέ σε κανέναν. Θα υπερασπιστούμε μόνο τον τρόπο ζωής μας, τις δημοκρατίες μας, το έδαφός μας. Άρα, μην τα βάζετε μαζί μας, μην παίζετε μαζί μας».

Το ΝΑΤΟ έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην παροχή στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία από τότε που η Ρωσία εξαπέλυσε τον πλήρους κλίμακας πόλεμό της στη χώρα στις αρχές του 2022. Τμήματα της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία και η Ρουμανία συνορεύουν με την Ουκρανία.

Η Μόσχα αντιτίθεται σθεναρά στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και έχει υποστηρίξει ότι η επέκταση της στρατιωτικής Συμμαχίας στην Ανατολική Ευρώπη αποτέλεσε έναν από τους λόγους για την έναρξη της λεγόμενης «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από CNBC