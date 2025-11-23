Επίθεση Τραμπ σε Ζελένσκι: «Δεν έχετε δείξει καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας»

Άνευ προηγουμένου επίθεση εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν λίγη ώρα, στην «ηγεσία» της Ουκρανίας.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social, έγινε εν μέσω των συζητήσεων που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στη Γενεύη για την Ουκρανία.

«Η ηγεσία της Ουκρανίας δεν έχετε δείξει καμία ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας» έγραψε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μάλιστα, στην ανάρτηση επανέλαβε ξανά ότι ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας δε θα είχε ξεκινήσει ποτέ αν ο ίδιος ήταν πρόεδρος, ασκώντας παράλληλα κριτική στον Τζο Μπάιντεν, χαρακτηρίζοντάς τον «κοιμησμένο».

«Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι βίαιος και τρομερός, που, με ισχυρή και σωστή ηγεσία των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, δεν θα είχε ποτέ συμβεί. Ξεκίνησε πολύ πριν αναλάβω για δεύτερη θητεία, κατά τη διάρκεια της διοίκησης του “κοιμησμένου” Τζο Μπάιντεν, και έχει χειροτερέψει μόνο με το πέρασμα του χρόνου. Αν οι προεδρικές εκλογές του 2020 δεν είχαν νοθευτεί και κλαπεί, το μόνο που οι ριζοσπαστικοί αριστεροί Δημοκρατικοί ξέρουν να κάνουν, δε θα υπήρχε πόλεμος Ουκρανίας/Ρωσίας», ανέφερε αρχικά στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο Πούτιν δεν θα είχε ποτέ επιτεθεί! Μόνο όταν είδε τον κοιμησμένο Τζο σε δράση είπε: «Τώρα είναι η ευκαιρία μου!» Το υπόλοιπο είναι ιστορία, και έτσι συνεχίζεται. ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑ ΕΝΑΝ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΠΟΤΕ, ΕΝΑΝ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΤΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΑΝ ΑΔΙΚΑ», συνέχισε.

«Η «ΗΓΕΣΙΑ» ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΕΙΞΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΑΣ, ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ. ΟΙ ΗΠΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΠΩΛΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΟΠΛΩΝ ΣΤΟ NATO, ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ (Ο ΚΟΡΟΪΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΖΟ ΕΔΩΣΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ, ΔΩΡΕΑΝ, ΔΩΡΕΑΝ, ΔΩΡΕΑΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ «ΜΕΓΑΛΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΩΝ!) Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ Σ’ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ!», κατέληξε.