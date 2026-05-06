Επίθεση στο Σίδνεϊ: Νέες κατηγορίες εις βάρος του υπόπτου για τη δολοφονία 15 ατόμων στην παραλία Μπόντι

Ένας Αυστραλός άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία 15 ατόμων σε θανατηφόρα ένοπλη επίθεση στην παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ, θα αντιμετωπίσει 19 επιπλέον κατηγορίες που σχετίζονται με το συμβάν, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι την Τετάρτη.

Ο Ναβίντ Ακράμ είχε ήδη κατηγορηθεί για 59 αδικήματα, μεταξύ των οποίων φόνος, απόπειρα φόνου και διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας, μετά την επίθεση που πραγματοποίησαν δύο ένοπλοι τον Δεκέμβριο του 2025.

Δεν του έχει ζητηθεί ακόμη να δηλώσει την άποψή του για τις κατηγορίες.

Ο 24χρονος τραυματίστηκε από πυροβολισμό, ενώ ο πατέρας του, Σατζίντ Ακράμ, 50 ετών, σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία που έθεσε τέλος στην επίθεση.

Η επίθεση είχε ως έμπνευση την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με την αυστραλιανή αστυνομία.

Οι νέες κατηγορίες εις βάρος του φερόμενου δράστη της επίθεσης στο Σίδνεϊ

Ο Ακράμ επρόκειτο να εμφανιστεί την Τετάρτη στο Τοπικό Δικαστήριο Downing Center του Σίδνεϊ μέσω βιντεοσύνδεσης από τη φυλακή. Η διαδικαστική ακρόαση είχε προγραμματιστεί για να συζητηθεί μια εντολή απαγόρευσης δημοσιοποίησης που αποκρύπτει τις ταυτότητες των θυμάτων και των επιζώντων της επίθεσης που δεν έχουν επιλέξει να αποκαλύψουν δημόσια την ταυτότητά τους.

Από την τελευταία εμφάνιση του Ακράμ, στις 15 Απριλίου απαγγέλθηκαν 19 επιπλέον κατηγορίες, ανέφεραν την Τετάρτη υπάλληλοι του δικαστηρίου. Οι επιπλέον κατηγορίες περιλαμβάνουν 10 για πυροβολισμό με πρόθεση δολοφονίας και έξι για πυροβολισμό με πρόθεση αντίστασης κατά της σύλληψης.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα νωρίτερα, οι άνδρες φέρεται να ξεκίνησαν την επίθεσή τους ρίχνοντας αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς προς ένα πλήθος που γιόρταζε το Χανουκά σε μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της Αυστραλίας, αλλά οι μηχανισμοί δεν εξερράγησαν. Η αστυνομία ανέφερε ότι βρέθηκε ένας μεγαλύτερος αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου του γιου, το οποίο ήταν καλυμμένο με σημαίες της οργάνωσης «Ισλαμικό Κράτος».

Η αστυνομική έρευνα είναι μία από τις τρεις επίσημες έρευνες που εξετάζουν την χειρότερη φερόμενη τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία και τη φονικότερη μαζική επίθεση με πυροβολισμούς στη χώρα τα τελευταία 29 χρόνια.

Μια άλλη έρευνα, η οποία εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο συνεργάστηκαν οι αρχές επιβολής του νόμου και οι υπηρεσίες πληροφοριών πριν από την επίθεση, δημοσίευσε μια ενδιάμεση έκθεση τον Απρίλιο, στην οποία ζητούσε αυστηρότερους ελέγχους όπλων.

Με πληροφορίες από ABC News