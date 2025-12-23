Επίθεση στο Σίδνεϊ: «Ένα θαύμα» - Αστυνομικός που δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι επέστρεψε σπίτι του

Ένας νεαρός αστυνομικός που τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της επίθεσης στην παραλία Μπόντι, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Ο αστυφύλακας Τζακ Χίμπερτ, ο οποίος είχε μόλις τέσσερις μήνες στην υπηρεσία, περιπολούσε σε μια εκδήλωση όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ, τραυματίζοντας πάνω από 40 άτομα και σκοτώνοντας 15.

Ο 22χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε επίσης στον ώμο, έχει χάσει την όραση στο ένα του μάτι, αλλά τώρα αναρρώνει στο σπίτι του, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά του σε δήλωση.

Αναρρώνει ο τραυματισμένος αστυνομικός

«Ως οικογένεια, δεν θα μπορούσαμε να ζητήσουμε τίποτα περισσότερο – το να έχουμε τον Τζακ μας στο σπίτι, ειδικά για τα Χριστούγεννα, είναι πραγματικά ένα θαύμα».

Ευχαρίστησαν το κοινό για την «απίστευτη υποστήριξη» και επαίνεσαν το ιατρικό προσωπικό για την «εξαιρετική» φροντίδα και αφοσίωσή του.

«Αν και βρίσκεται στο σπίτι, εξακολουθεί να αναρρώνει και θα χρειαστεί χώρο, υποστήριξη και συνεχή θετική σκέψη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», πρόσθεσε η δήλωση.

Ακόμη και μετά τον πυροβολισμό που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο αστυφύλακας Χίμπερτ συνέχισε να βοηθά τους συμμετέχοντες στο φεστιβάλ μέχρι που δεν είχε πλέον τη δύναμη να το κάνει, όπως είχε δηλώσει προηγουμένως η οικογένειά του.

«Πολλοί από τους συναδέλφους του που ήταν παρόντες τη νύχτα του συμβάντος τον επισκέφτηκαν στο νοσοκομείο και έδωσαν μαρτυρίες για το θάρρος του Τζακ κατά τη διάρκεια του συμβάντος... Περιέγραψαν πώς ενήργησε ο Τζακ, πώς κινήθηκε προς τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη, και όχι μακριά από τον κίνδυνο», ανέφεραν.

Ήταν ένας από τους δύο αστυνομικούς που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, με τον δεύτερο αστυνομικό, τον 25χρονο Σκοτ Ντάισον, να αναρρώνει ακόμα από τα τραύματά του στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της αστυνομίας.

Προσχεδιασμένη η επίθεση στο Σίδνεϊ

Την περασμένη εβδομάδα, ο αρχηγός της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, επισκέφθηκε τον αστυνόμο Χίμπερτ στο νοσοκομείο, επαινώντας τον ως «αισιόδοξο νεαρό άνδρα».

Ο Λάνιον πρόσθεσε ότι η αστυνομία θα συσπειρωθεί γύρω από τον αστυνόμο Χίμπερτ και θα βρει «κατάλληλα καθήκοντα για αυτόν» μετά την ανάρρωσή του.

Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι οι ύποπτοι ένοπλοι εμπνεύστηκαν από την ιδεολογία του Ισλαμικού Κράτους και έβαλαν στο στόχαστρο το εβραϊκό φεστιβάλ, σε μια ενέργεια που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική επίθεση.

Ο Ναβεέντ Ακράμ, 24 ετών, έχει κατηγορηθεί για 59 αδικήματα, μεταξύ των οποίων 15 κατηγορίες για φόνο και μία για τρομοκρατία. Ο δεύτερος ένοπλος, ο πατέρας του, Σαζίντ Ακράμ, σκοτώθηκε από την αστυνομία στο σημείο του συμβάντος.

Τη Δευτέρα, νέα δικαστικά έγγραφα ισχυρίστηκαν ότι οι δύο άνδρες σχεδίασαν «μεθοδικά» την επίθεση για μήνες και ότι δύο ημέρες πριν από το μακελειό επισκέφθηκαν το Μπόντι.

Με πληροφορίες από BBC