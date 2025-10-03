Επίθεση στο Μάντσεστερ: Σοκαρισμένη δηλώνει η οικογένεια του δράστη - «Είμαστε με τα θύματα»

Ο πατέρας του δράστη της επίθεσης σε συναγωγή στο Μάντσεστερ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άτομα, δήλωσε ότι η οικογένειά του καταδικάζει τις πράξεις του γιου του.

Ο Φαράζ αλ-Σαμί, πατέρας του δράστη Τζιχάντ αλ-Σαμί, δήλωσε ότι η είδηση ​​«σόκαρε βαθιά» τόσο τον ίδιο όσο και όλη την οικογένεια.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τον Guardian, έγραψε:

«Τα νέα από το Μάντσεστερ σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση που στόχευε μια εβραϊκή συναγωγή ήταν ένα βαθύ σοκ για εμάς. Η οικογένεια αλ-Σαμί στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο εξωτερικό καταδικάζει έντονα αυτή την αποτρόπαια πράξη, η οποία στόχευσε ειρηνικούς, αθώους πολίτες.

Αποστασιοποιούμαστε πλήρως από αυτήν την επίθεση και εκφράζουμε τη θλίψη μας για ό,τι έχει συμβεί. Οι καρδιές και οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους και προσευχόμαστε να έχουν δύναμη και παρηγοριά.

Ζητάμε ευγενικά από όλα τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή και να απέχουν από τη χρήση αυτού του τραγικού γεγονότος σε οποιοδήποτε πλαίσιο που δεν αντικατοπτρίζει την αλήθεια.

Είθε ο Θεός να ελεήσει τα αθώα θύματα και προσευχόμαστε για την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών».

Επίθεση στο Μάντσεστερ: Ποιος είναι ο δράστης

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης στη συναγωγή του Χίτον Παρκ ήταν ο 35χρονος Τζιχάντ, Βρετανός πολίτης συριακής καταγωγής, ανακοίνωσε η αστυνομία του Μάντσεστερ.

«Πιστεύουμε ότι το πρόσωπο που ευθύνεται για τις σημερινές επιθέσεις είναι ο 35χρονος Τζιχάντ» ανέφερε η αστυνομία.

Ο 35χρονος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από ένοπλους αστυνομικούς αφού παρέσυρε με το αυτοκίνητό του πεζούς και μαχαίρωσε τουλάχιστον έναν άνθρωπο κοντά στη συναγωγή, ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρας του εβραϊκού ημερολογίου.

Η αστυνομία σημείωσε επίσης, ότι άλλοι τρεις ύποπτοι, δύο άνδρες ηλικίας περίπου 30 ετών και μια γυναίκα γύρω στα 60, έχουν συλληφθεί με την κατηγορία ότι προετοίμαζαν και υποκίνησαν τρομοκρατικές ενέργειες.