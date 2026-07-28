Επίθεση στο φεστιβάλ Pride στο Βερολίνο: Βίντεο πίστης στον ISIS βρέθηκε στο κινητό του δράστη

Νέα στοιχεία για την πολύνεκρη επίθεση στο Christopher Street Day (CSD) του Βερολίνου, καθώς οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι στο κινητό τηλέφωνο του φερόμενου ως δράστη, Αμπντούλ Μπαλούτ, εντοπίστηκε βίντεο ανάληψης ευθύνης, στο οποίο περιλαμβάνεται και όρκος πίστης προς το Ισλαμικό Κράτος.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία, το βίντεο βρέθηκε στο κινητό που εντοπίστηκε μέσα στο νοικιασμένο βαν που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση στο Βερολίνο.

Όπως μεταδίδουν η Bild και το Der Spiegel, το βίντεο φέρεται να καταγράφηκε την ίδια ημέρα της επίθεσης και εμφανίζει έναν κουκουλοφόρο άνδρα, τον οποίο οι ερευνητές εκτιμούν πως πρόκειται για τον Μπαλούτ. Στο ίδιο όχημα βρέθηκε επίσης η θήκη μιας ματσέτας, ενώ η λεπίδα εξακολουθεί να αγνοείται.

Το χρονικό της επίθεσης στο Βερολίνο

Η επίθεση σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων Pride στο Βερολίνο. Μία 65χρονη από την Πολωνία έχασε τη ζωή της και 31 άνθρωποι τραυματίστηκαν, αρκετοί εξ' αυτών σοβαρά. Οι γερμανικές αρχές αντιμετωπίζουν πλέον επισήμως την υπόθεση ως ισλαμιστική τρομοκρατική επίθεση.

Παράλληλα, η υπόθεση προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση, καθώς ο Μπαλούτ ήταν ήδη γνωστός στις αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσίασαν γερμανικά μέσα, είχε χαρακτηριστεί «άτομο υψηλού κινδύνου» και βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση των υπηρεσιών ασφαλείας.

Μάλιστα, κάμερα της αστυνομίας τον είχε καταγράψει να φεύγει από το σπίτι του περίπου μία ώρα πριν από την επίθεση. Παρ' όλα αυτά, είχε αφεθεί ελεύθερος μετά την καταδίκη του τον Μάιο σε ποινή 22 μηνών για προετοιμασία σοβαρής πράξης που απειλούσε την κρατική ασφάλεια.

Βερολίνο: Προσπαθούσε να επηρεάσει κι άλλους κρατούμενους

Επιπλέον, σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται εσωτερικά έγγραφα των φυλακών, κατά τη διάρκεια της προσωρινής κράτησής του ο 21χρονος φέρεται να προσπαθούσε να επηρεάσει θρησκευτικά άλλους κρατούμενους, να λειτουργεί ως «ιμάμης» και να αναζητά επαφή με ομοϊδεάτες του.

Οι σωφρονιστικές αρχές είχαν μάλιστα αποφασίσει να τον απομονώσουν από άλλους κρατούμενους, καθώς εκτιμούσαν ότι δεν είχε αποστασιοποιηθεί από τις εξτρεμιστικές του πεποιθήσεις.

Οι αποκαλύψεις έχουν ξεκινήσει νέα συζήτηση στη Γερμανία για τον τρόπο διαχείρισης των ατόμων που χαρακτηρίζονται επικίνδυνα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ ζήτησε την καθιέρωση υποχρεωτικού ηλεκτρονικού βραχιολιού για ισλαμιστές που θεωρούνται επικίνδυνοι, καθώς και ενιαίο πλαίσιο προληπτικής κράτησης σε ολόκληρη τη χώρα. Την ίδια στιγμή, ο δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ έθεσε το ερώτημα γιατί ο δράστης είχε αφεθεί ελεύθερος, ζητώντας αλλαγές ώστε να αποτραπούν αντίστοιχες επιθέσεις στο μέλλον.

Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν ο Μπαλούτ είχε συνεργούς ή υποστηρικτές, ενώ ο δεύτερος ύποπτος που είχε προσαχθεί αφέθηκε ελεύθερος, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία που να τον συνδέουν με την επίθεση.

Με πληροφορίες από Der Spiegel, BILD