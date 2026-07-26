Επίθεση στο Βερολίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στη διάρκεια Pride φεστιβάλ – Μία νεκρή

Φονική επίθεση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Βερολίνο, όταν ένα λευκό βαν έπεσε πάνω σε πλήθος που συμμετείχε στις εκδηλώσεις της Ημέρας της Οδού Christopher (Christopher Street Day), της μεγαλύτερης διοργάνωσης Pride στη Γερμανία.

Οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν ταυτοποιήσει τον φερόμενο ως δράστη, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, προέρχεται από τον «ισλαμιστικό χώρο» και ήταν ήδη γνωστός στις υπηρεσίες ασφαλείας. Παρά την ταυτοποίησή του, ο ύποπτος παραμένει ασύλληπτος, με τις ειδικές δυνάμεις GSG 9, ελικόπτερα και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:15 τοπική ώρα, όταν χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονταν ακόμη στο πάρκο Tiergarten γιορτάζοντας τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Το βαν έπεσε με ταχύτητα πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος, προκαλώντας σκηνές πανικού. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ άλλοι 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Επίθεση στο Βερολίνο: Aναζητούν τον δράστη

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας BILD, ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα αφού αυτό προσέκρουσε σε δέντρο και φέρεται να κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι είδαν τραυματίες με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ωστόσο οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει επισήμως τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Τις πρώτες ώρες μετά την επίθεση κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που φέρονταν να δείχνουν τη σύλληψη του δράστη. Η αστυνομία διέψευσε τις σχετικές πληροφορίες, διευκρινίζοντας ότι τα άτομα που εμφανίζονται στα πλάνα είχαν συλληφθεί νωρίτερα για άσχετα περιστατικά κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε την επίθεση «ειδεχθή πράξη» και δήλωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ, προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη των ερευνών.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ έκανε λόγο για «επίθεση στην ελεύθερη και ανοιχτή κοινωνία μας», τονίζοντας ότι είχαν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας, χωρίς όμως να μπορεί να υπάρξει απόλυτη προστασία απέναντι σε τέτοιου είδους επιθέσεις.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι γερμανικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης και τις πιθανές διασυνδέσεις του υπόπτου. Η παρουσία του σε κύκλους που συνδέονται με τον ισλαμιστικό εξτρεμισμό αποτελεί μέχρι στιγμής το βασικό στοιχείο που εξετάζουν οι υπηρεσίες ασφαλείας, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες.