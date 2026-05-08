Επίθεση σε τράπεζα στην Γερμανία – Πληροφορίες για ομήρους

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ζίντσιγκ της περιφέρειας Άρβαϊλερ στη Γερμανία.

Όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία, αυτή τη στιγμή λαμβάνει χώρα περιστατικό ομηρίας σε υποκατάστημα της τράπεζας Volksbank στο κέντρο της πόλης.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 9 το πρωί. Ειδικές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται πλέον στον τόπο του συμβάντος, ενώ ελικόπτερα υπάρχουν πάνω από το σημείο.

Όμηροι σε τράπεζα στη Γερμανία

Σήμερα το πρωί, ένα θωρακισμένο φορτηγό σταμάτησε μπροστά από την τράπεζα. Ένας από τους υπαλλήλους βγήκε από το όχημα για να εισέλθει στην τράπεζα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ένας άγνωστος άνδρας τον σταμάτησε και απείλησε τον οδηγό. Ο δράστης και ο υπάλληλος βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε: «Προς το παρόν, πιστεύεται ότι υπάρχουν αρκετοί δράστες και όμηροι μέσα στην τράπεζα. Ένας από τους ομήρους είναι ο οδηγός του οχήματος μεταφοράς μετρητών». Η κατάσταση στον τόπο του συμβάντος είναι προς το παρόν σταθερή. «Δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες εκτός της περιοχής που έχει αποκλειστεί αυτή τη στιγμή».

Μεγάλο αστυνομικό δυναμικό έχει συγκεντρωθεί μπροστά από την Volksbank. Το θωρακισμένο φορτηγό εξακολουθεί να είναι σταθμευμένο μπροστά από την είσοδο της τράπεζας και ολόκληρο το κέντρο της πόλης έχει αποκλειστεί, ενώ έχουν κληθεί επίσης ειδικές δυνάμεις. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι κάτοικοι συμβουλεύουν ο ένας τον άλλον να αποφύγουν το κέντρο της πόλης.

Η αστυνομία ζητά από τον κόσμο να μην διαδίδει ψευδείς πληροφορίες μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Με πληροφορίες από Bild