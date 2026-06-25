Επίθεση σε πλοίο στο Ομάν: Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε πως το Ιράν άνοιξε πυρ

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) του ΟΗΕ ανέστειλε σήμερα, Πέμπτη, το πρόγραμμά του για τη συνοδεία πλοίων και ναυτικών μέσω των Στενών του Ορμούζ, μετά από αναφορά φορτηγού πλοίου ότι δέχθηκε επίθεση, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για τη βιωσιμότητα μιας προκαταρκτικής συμφωνίας τερματισμού του πολέμου με το Ιράν.

Το πλοίο ανέφερε ότι χτυπήθηκε στη δεξιά πλευρά του από ένα βλήμα, 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού Νταχίτ του Ομάν, σύμφωνα με την υπηρεσία του βρετανικού ναυτικού UKMTO, λίγες ώρες αφότου η Τεχεράνη προειδοποίησε τα πλοία να μην ακολουθούν διαδρομές που δεν έχουν εγκριθεί από το Ιράν.

Τέσσερις πηγές ταυτοποίησαν το πλοίο ως το Ever Lovely, με σημαία Σιγκαπούρης. Πηγή ασφαλείας ανέφερε ότι πιθανότατα αποτέλεσε στόχο μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone).

Το Reuters, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, αναφέρει πως το Ιράν άνοιξε πυρ εναντίον του εμπορικού πλοίου.

Πλοία και ναυτικοί εγκλωβισμένοι για μήνες

Ο IMO βοηθούσε εκατοντάδες εγκλωβισμένα πλοία και χιλιάδες ναυτικούς να εξέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, όπου παρέμεναν αποκλεισμένοι επί μήνες από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο γενικός γραμματέας του IMO, Αρσένιο Ντομίνγκες, δήλωσε ότι ο οργανισμός αποφάσισε «να αναστείλει προσωρινά την εφαρμογή του προγράμματος, προκειμένου να επιβεβαιώσει εκ νέου ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι αναγκαίες εγγυήσεις ασφαλείας για τα πλοία που περιλαμβάνονται στον κατάλογο εκκένωσης, καθώς και για όλα τα πλοία στην περιοχή».

Ο IMO διευκρίνισε ότι το πλοίο που ενεπλάκη στο ύποπτο περιστατικό δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα εκκένωσης.

Η πρωτοβουλία, που ξεκίνησε την Τρίτη, παρείχε στα πλοία και τα πληρώματά τους τη δυνατότητα να αποπλεύσουν από τον Περσικό Κόλπο μέσω δύο διαδρομών - μία μέσω ιρανικών χωρικών υδάτων και μία μέσω υδάτων του Ομάν - υπό αμερικανική επιτήρηση.

Με πληροφορίες από Reuters