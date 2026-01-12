«Επίθεση» Ρωσίας σε Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο: «Έχει συμμάχους εθνικιστές και νεοναζί»

Το γραφείο Τύπου Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) της Ρωσίας κατηγόρησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την «πολιτική του σχέση με την Ουκρανία», ενώ ισχυρίζεται πως δυτική μυστική υπηρεσία στηρίζει τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Ρώμης.

«Ο Οικουμενικός Πατριάρχης βασίζεται στους ιδεολογικούς του συμμάχους, που εκπροσωπούνται από τοπικούς εθνικιστές και νεοναζί, σε μια προσπάθεια να αποσπάσει τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας από το Πατριαρχείο της Μόσχας, παρασύροντας τους ιερείς και τους πιστούς τους σε τεχνητές θρησκευτικές δομές που έχουν δημιουργηθεί από την Κωνσταντινούπολη» σημειώνει η SVR, όπως μεταδίδει σχετικά το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η SVR ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας υποστηρίζουν ενεργά τις δραστηριότητες του κ. Βαρθολομαίου.

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Πώς προέκυψε ο εκνευρισμός της Ρωσίας

Η αναφορά απηχεί τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει εδώ και χρόνια ανάμεσα στην Κωνσταντινούπολη και το Πατριαρχείο της Μόσχας σχετικά και με την αυτοκεφαλία που χορηγήθηκε στη Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία, κίνηση που φέρεται να έχει εκνευρίσει τη Ρωσία.

«Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες τον υποστηρίζουν ενεργά, τροφοδοτώντας ρωσοφοβικά συναισθήματα στις ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε η SVR που προσθέτει ότι ο κ. Βαρθολομαίος «βρήκε κοινό έδαφος με τις αρχές των κρατών της Βαλτικής σε μια προσπάθεια να σπείρει τη διχόνοια στον ρωσικό ορθόδοξο κόσμο».

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: «Επιθετική διάθεση» τού καταλογίζει η SVR

Εν τω μεταξύ, το γραφείο Τύπου επισήμανε ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης σκοπεύει να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στην μη αναγνωρισμένη Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου με σκοπό να πλήξει την Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Καταλογίζει μάλιστα στον κ. Βαρθολομαίο «επιθετική διάθεση» που «δεν περιορίζεται στην Ουκρανία και τις χώρες της Βαλτικής».

Μιλούν για «ύπουλο πνεύμα» εκ μέρους του Πατριάρχη που «εξαπλώνεται σταδιακά στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Προκειμένου να ξεκινήσει μια εκστρατεία καταστολής της “ιδιαίτερα επίμονης” Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, σκοπεύει να παραχωρήσει αυτοκεφαλία στην μη αναγνωρισμένη Ορθόδοξη Εκκλησία του Μαυροβουνίου», τόνισε η SVR.

Στην ανακοίνωσή της η SVR επισημαίνει ακόμη ότι «στους εκκλησιαστικούς κύκλους σημειώνεται ότι ο Βαρθολομαίος κυριολεκτικά διαλύει το ζωντανό Σώμα της Εκκλησίας. Με αυτό τον τρόπο, ενεργεί όπως οι ψευδοπροφήτες που περιγράφονται στην Επί του Όρους Ομιλία: “Έρχονται σε σας με ενδύματα προβάτων, αλλά εσωτερικά είναι λύκοι αρπακτικοί. Θα τους αναγνωρίσετε από τους καρπούς τους”».

Με πληροφορίες από TASS



