Επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι: Συνελήφθη άνδρας που τραυμάτισε τρεις γυναίκες

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησε τη Δευτέρα η γαλλική αστυνομία, μετά από επίθεση με μαχαίρι εναντίον τριών γυναικών κοντά στην Πορτ ντε Κλισί στο Παρίσι, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ.

Ο δράστης επιτέθηκε στις τρεις γυναίκες, ηλικίας 19, 24 και 36 ετών, χρησιμοποιώντας δύο μαχαίρια κουζίνας, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τις δύο από αυτές, ανέφερε ο Νουνιέζ.

Όπως σημείωσε ο υπουργός, τον άνδρα ακινητοποίησε και συνέλαβε ένας αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας. «Του αξίζουν συγχαρητήρια, ήταν μια γενναία πράξη», πρόσθεσε ο Γάλλος αξιωματούχος.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, σύμφωνα με τον Νουνιέζ. Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι οι αρχές δεν έχουν καταφέρει ακόμη να εξακριβώσουν την ταυτότητα του δράστη, καθώς οι δηλώσεις του κατά τη στιγμή της σύλληψης ήταν ασυνάρτητες.

Με πληροφορίες από Reuters