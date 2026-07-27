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Επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι: Συνελήφθη άνδρας που τραυμάτισε τρεις γυναίκες

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα

The LiFO team
The LiFO team
ΠΑΡΙΣΙ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΑΧΑΙΡΙ Facebook Twitter
Φωτ. Unsplash
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Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησε τη Δευτέρα η γαλλική αστυνομία, μετά από επίθεση με μαχαίρι εναντίον τριών γυναικών κοντά στην Πορτ ντε Κλισί στο Παρίσι, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ.

Ο δράστης επιτέθηκε στις τρεις γυναίκες, ηλικίας 19, 24 και 36 ετών, χρησιμοποιώντας δύο μαχαίρια κουζίνας, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τις δύο από αυτές, ανέφερε ο Νουνιέζ.

Όπως σημείωσε ο υπουργός, τον άνδρα ακινητοποίησε και συνέλαβε ένας αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας. «Του αξίζουν συγχαρητήρια, ήταν μια γενναία πράξη», πρόσθεσε ο Γάλλος αξιωματούχος.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, σύμφωνα με τον Νουνιέζ. Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι οι αρχές δεν έχουν καταφέρει ακόμη να εξακριβώσουν την ταυτότητα του δράστη, καθώς οι δηλώσεις του κατά τη στιγμή της σύλληψης ήταν ασυνάρτητες.

Με πληροφορίες από Reuters 

Διεθνή

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