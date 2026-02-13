Επεισόδιο με μαχαίρι στο Παρίσι: Άτομο τραυματίστηκε στην Αψίδα του Θριάμβου

Επεισόδιο με μαχαίρι καταγράφηκε το απόγευμα της Παρασκευής, κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου, στα Ηλύσια Πεδία, στο Παρίσι, με τις αρχές να «εξουδετερώνουν» ένα άτομο που έφερε το αιχμηρό αντικείμενο και την Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία (PNAT) να αναλαμβάνει την υπόθεση.

Σύμφωνα με πηγή κοντά στην έρευνα, γύρω στις 18:00 το απόγευμα (τοπική ώρα), τρία στελέχη της κινητής χωροφυλακής βρίσκονταν στο σημείο για την τελετή αναζωπύρωσης της φλόγας, όταν ένα άτομο επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν από τους αστυνομικούς «για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο».

Χωροφύλακας που ήταν παρών, και εκτελούσε χρέη οδηγού, άνοιξε πυρ αρκετές φορές. Ο άνδρας «εξουδετερώθηκε» και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως αναφέρουν σχετικά γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία διενεργεί έρευνα για το περιστατικό, ενώ, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Le Parisien, μεταβαίνει στο σημείο και εισαγγελικός λειτουργός της αντιτρομοκρατικής εισαγγελίας.

Παράλληλα, η RATP ανακοίνωσε ότι ο σταθμός Charles-de-Gaulle–Étoile (γραμμές μετρό 1 και 6 και γραμμή RER A) δεν εξυπηρετείται, λόγω «μέτρων ασφαλείας».

Με πληροφορίες από Le Parisien